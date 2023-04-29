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Заместитель постпреда РФ в ООН заявил о нарушениях прав человека со стороны европейских стран в отношении детей украинских беженок

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Заместитель постпреда РФ в ООН заявил о нарушениях прав человека со стороны европейских стран в отношении детей украинских беженок

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил об увеличении количества обращений беженок с Украины за помощью к руководству России. Об этом он заявил накануне в своём канале в Telegram-канале. Как уточнил дипломат, все они просят вернуть детей, которые были незаконно изъяты властями европейских стран.


Дмитрий Полянский:

Мы стали реагировать на поступившие к нам обращения путём публикации информации касательно проблем с отбором у украинских беженок детей в наших англоязычных социальных сетях с хештегом #EuropeStealsChildren. Для этого был создан также специальный электронный ящик с адресом [email protected] Что касается публикации, то она осуществлялась исключительно с согласия заявителя

В то же время, Полянский обратил внимание на тот факт, что воровство детей у уязвимых слоёв населения, равно как и их эксплуатация, стали проблемами в ЕС, носящими системный характер. При этом на Западе стараются об этом тщательно замалчивать.

Как сообщил заместитель постпреда, в настоящее время опубликованы обращения гражданок Украины Эмилии Журбы из Финляндии, Тамары Зандфрос и Оксаны Буратевич из Германии, а также Юлии Панасенко, находящейся в Испании. Проживающая в Великобритании гражданка Польши Брыгида Адамская тоже передала соответствующее письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Более того, действия местных властей в отношении детей всех этих матерей российский дипломат расценил как вопиющий факт нарушения их прав и свобод, поскольку все они помещены в приюты, где содержатся в неудовлетворительных условиях.

Отметим, что ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова приняла участие в неформальном заседании Совета Безопасности международной организации в дистанционной форме. В ходе заседания она рассказала об эвакуации российскими властями детей из зоны украинского конфликта. Даже несмотря на блокировку постпредством Великобритании трансляции неформальной встречи Совбеза на сайте организации, российская сторона отметила, что найдёт другие способы трансляции встречи, подчеркнув, что страны Запада прибегают к таким действиям, из-за того, что боятся услышать правду.
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7 комментариев
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  1. Умник
    Умник Сегодня, 12:43
    +4
    Дети это будущие налогоплательщики и раб сила! Самое дорогое что есть у беженок
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 12:46
      +2
      действия местных властей в отношении детей всех этих матерей российский дипломат расценил как вопиющий факт нарушения их прав и свобод, поскольку все они помещены в приюты, где содержатся в неудовлетворительных условиях.

      А потом этих детей украинок на Западе местные иностранные власти просто передадут в семьи гомосексуальным парам на воспитание в них "общеевропейских ценностей".
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 12:52
        +1
        Цитата: Татьяна
        власти просто передадут в семьи гомосексуальным парам на воспитание

        Уже
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:44
    +1
    Явно запад хочет ,дойти до такой степени что не будет обратной дороги назад.Самоизоляторы ( растение).
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:49
    +1
    Ну там торговля малолетними рабами всегда развита была...
    Но до США еще ползти и ползти... Никто не слышал об операции Питер Пэн по вывозу детей с Кубы, без родителей? Ну теперь Бидон вообще в прямой работорговле замазался
  4. Валерий_Эриксон
    Валерий_Эриксон Сегодня, 13:02
    +1
    Чё это они к России обращаются? Обращались бы к Зеле
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:03
    +1
    Как сообщил заместитель постпреда, в настоящее время опубликованы обращения гражданок Украины Эмилии Журбы из Финляндии, Тамары Зандфрос и Оксаны Буратевич из Германии, а также Юлии Панасенко, находящейся в Испании. Проживающая в Великобритании гражданка Польши Брыгида Адамская тоже передала соответствующее письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу.
    Сами же туда поехали и своих детей следом за собой потащили, от чего же сейчас слёзы лить. Украинки (лица женского пола украинской национальности ранее проживавшие на территории
    государства Украина) захотели стать частью цивилизованного и просветлённого европейского общества убегая от страшной России, получите и распишитесь. А за детей с украинок отдельный спрос и не важно своих или чужих...