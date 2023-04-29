Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди: Необходимо решение о нейтрализации Одессы как главной морской военной базы Украины

Времени "на медленные танцы" у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жёсткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято

Россия должна жестко отреагировать на ночную атаку украинских беспилотников на Севастополь, результатом которой стало возгорание резервуаров с топливом в Казачьей бухте. Об этом заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.Сенатор призвала российские власти жестко отреагировать на продолжающиеся атаки украинских беспилотников на объекты в Крыму, в качестве ответа она предложила нанести удары по нефтехранилищам Одессы, тем самым нейтрализовать украинский порт, используемый ВМСУ в качестве постоянной базы. Ковитиди уверена, что времени на раскачку у России больше нет.- заявила сенатор.К ударам по Одессе и Очакову, как военным базам ВМС Украины, призывают и многие российские военные эксперты. При этом подчеркивается, что Минобороны обещало не наносить удары только по объектам в портах Украины, участвующим в зерновой сделке. Вся остальная инфраструктура может быть уничтожена.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в результате ночной атаки украинских беспилотников были повреждены резервуары с топливом в Казачьей бухте. Огонь распространился на площади более 1 тысячи кв. метров, пожару присвоен 4 класс сложности, к его тушению привлечено 18 пожарных расчетов и пожарный поезд. Пострадавших в результате атаки нет.Местные жители сообщают, что под утро, примерно в 4 часа, в районе Казачьей бухты Севастополя прогремело два взрыва. Также сообщается, что перед ударом в небе якобы был замечен беспилотник, предположительно, украинский.