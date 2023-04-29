Французская пресса: Урон от протестующих против реформы в Париже оценивается в 1,6 миллиона евро

В январе текущего года президент Франции Эммануэль Макрон предпринял вторую попытку повысить пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет. На этот раз законопроект был принят верхней палатой парламента 11 марта и 15 марта подписан французским лидером.
Напомним, что первая попытка повысить пенсионный возраст в стране была предпринята Макроном на рубеже 2019-2020 годов. Однако тогда французские власти отступили от своих планов из-за протестов и забастовок «желтых жилетов», которые стали самыми массовыми с 1968 года.
Впрочем, и в этом году все прошло далеко не спокойно. В общей сложности в Париже состоялось 12 манифестаций. В протестах приняли участие от 1 до 3,5 млн человек по данным профсоюзов или от 368 тыс до 1,3 млн по данным МВД страны.
В то же время, издание Le Parisien подсчитало ущерб, который нанесли народные волнения. В статье говорится, что это около 1,6 млн евро.
Однако вице-мэр Парижа Эммануэль Грегуар уточнил, что вышеупомянутая сумма касается ущерба, нанесенного бюджету города в ходе уличных манифестаций радикально настроенными гражданами. Какие убытки понесли частные предприятия, еще не известно.
Стоит добавить, что протесты против пенсионной реформы во Франции установили своего рода антирекорд. После масштабных погромов, которые в 2018 году устроили «желтые жилеты», сумма ущерба для бюджета Парижа составила 1,4 млн евро.