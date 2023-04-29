Французская пресса: Урон от протестующих против реформы в Париже оценивается в 1,6 миллиона евро

В январе текущего года президент Франции Эммануэль Макрон предпринял вторую попытку повысить пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет. На этот раз законопроект был принят верхней палатой парламента 11 марта и 15 марта подписан французским лидером.Напомним, что первая попытка повысить пенсионный возраст в стране была предпринята Макроном на рубеже 2019-2020 годов. Однако тогда французские власти отступили от своих планов из-за протестов и забастовок «желтых жилетов», которые стали самыми массовыми с 1968 года.Впрочем, и в этом году все прошло далеко не спокойно. В общей сложности в Париже состоялось 12 манифестаций. В протестах приняли участие от 1 до 3,5 млн человек по данным профсоюзов или от 368 тыс до 1,3 млн по данным МВД страны.В то же время, издание Le Parisien подсчитало ущерб, который нанесли народные волнения. В статье говорится, что это около 1,6 млн евро.Однако вице-мэр Парижа Эммануэль Грегуар уточнил, что вышеупомянутая сумма касается ущерба, нанесенного бюджету города в ходе уличных манифестаций радикально настроенными гражданами. Какие убытки понесли частные предприятия, еще не известно.Стоит добавить, что протесты против пенсионной реформы во Франции установили своего рода антирекорд. После масштабных погромов, которые в 2018 году устроили «желтые жилеты», сумма ущерба для бюджета Парижа составила 1,4 млн евро.