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Французская пресса: Урон от протестующих против реформы в Париже оценивается в 1,6 миллиона евро

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Французская пресса: Урон от протестующих против реформы в Париже оценивается в 1,6 миллиона евро

В январе текущего года президент Франции Эммануэль Макрон предпринял вторую попытку повысить пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет. На этот раз законопроект был принят верхней палатой парламента 11 марта и 15 марта подписан французским лидером.


Напомним, что первая попытка повысить пенсионный возраст в стране была предпринята Макроном на рубеже 2019-2020 годов. Однако тогда французские власти отступили от своих планов из-за протестов и забастовок «желтых жилетов», которые стали самыми массовыми с 1968 года.

Впрочем, и в этом году все прошло далеко не спокойно. В общей сложности в Париже состоялось 12 манифестаций. В протестах приняли участие от 1 до 3,5 млн человек по данным профсоюзов или от 368 тыс до 1,3 млн по данным МВД страны.

В то же время, издание Le Parisien подсчитало ущерб, который нанесли народные волнения. В статье говорится, что это около 1,6 млн евро.

Однако вице-мэр Парижа Эммануэль Грегуар уточнил, что вышеупомянутая сумма касается ущерба, нанесенного бюджету города в ходе уличных манифестаций радикально настроенными гражданами. Какие убытки понесли частные предприятия, еще не известно.

Стоит добавить, что протесты против пенсионной реформы во Франции установили своего рода антирекорд. После масштабных погромов, которые в 2018 году устроили «желтые жилеты», сумма ущерба для бюджета Парижа составила 1,4 млн евро.
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8 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 12:19
    0
    То же мне, родина революций ...
    Каждый из протестующих на один евро напротестовал
    Разучились дело делать, любители лягушек. Хиляки. только говорить и могут
    Где прежние франки, что любили вино и женщин, и отправляли на плаху королей?
    1. Умник
      Умник Сегодня, 12:37
      -1
      Почему наши некоммерческие организации не помогают протестующим,? Почему пирожки не раздают?
  2. iran
    iran Сегодня, 12:19
    -1
    1.6 ляма евро? Это меньше месячной зарплаты главы Газпрома Миллера.
  3. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:20
    -1
    Делим 1,3 млн (по МВД) протестующих на1,4 млн евро.
    Выходит 1 евро на человека.
    Ужас.
    Они что, фантики от жевачек не убирали?
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:51
    0
    Круто погуляли, аж на 1.6 ляма, а результат то, результат какой? Чего добидись отмены аль как?
  5. al3x
    al3x Сегодня, 12:52
    0
    Может всё таки 1,6 млрд евро по самым скромным оценкам?
  6. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 13:23
    -1
    А у нас хватило одного дня ЧМ-2018 втихую, что поднять пенсионный, и кто из комментаторов хоть раз вышел на демонстрации и митинги против? Зато зубоскалить насчёт неспособности французов могут, хотя те годами упираются и не дают повысить пенсионку...
  7. Arzt
    Arzt Сегодня, 13:50
    0
    А прибыль от реформы около 15 ярдов за 10 лет. При этом сенаторам пенсионный возраст оставили 62.