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«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине

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«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине

После начала проведения спецоперации на Украине в незалежную хлынул поток боевых систем с Запада. Существенным вкладом в дело оснащения ВСУ стали массовые поставки САУ CAESAR французского происхождения. Последней страной, передавшей их киевскому режиму, стала Дания. 28 апреля в военном ведомстве незалежной заявили, что подаренные Копенгагеном САУ доставлены в полном объёме и уже развернуты в полевых условиях.


Речь идёт о 19 самоходных гаубицах, которые Дания пообещала поставить ВСУ 19 января 2023 года. Это весь парк CAESAR, закупленных Копенгагеном у французского производителя, изначально для собственных нужд. Как отмечается в издании Air & Cosmos, теперь число CAESAR в рядах ВСУ достигло 48 единиц:

Фактически Украина находится на втором месте по числу боеспособных артустановок CAESAR после Саудовской Аравии, имеющей 80 единиц

[на балансе французской армии числится 58 систем, часть из которых, судя по этой статистике, нуждается в ремонте].

В отличие от прежних поставок САУ, имевших модификацию 6х6, датские самоходки относятся к версии 8х8, являясь более габаритной и тяжёлой итерацией. Они отличаются массой – 18 и 32 тонны соответственно, боезапасом – 18 и 36 выстрелов и максимальной скоростью – 80 и 90 км/ч, обладая при этом одинаковым орудием 155-мм калибра, дальностью стрельбы свыше 50 км при использовании реактивных снарядов и тем же экипажем из 5 чел.



Как отмечается в издании, кроме высокой точности стрельбы CAESAR обладает внушительной манёвренностью:

Броня CAESAR 6x6 уступает защите, которой обладают тяжёлые САУ PzH2000 или M109, но небольшой вес системы позволяет ей занять позицию, произвести шесть выстрелов и отойти менее чем за две минуты. В связи с этим русские артиллерийские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь, потому что CAESAR уже находится в движении. Аналогичную манёвренность имеет CAESAR 8x8, будучи при этом снаряжённым хорошей защитой.


Несмотря на такую хвалебную оценку, модификация 8х8 оказалась проблемным проектом, имеющим многочисленные технические недостатки. Поэтому Дания, став первым заказчиком данной версии, поспешила распрощаться с этой системой, заменив её на израильскую 120-мм САУ ATMOS (закуплено 19 ед.).

Сложно обойти вниманием и явное игнорирование французским обозревателем фактов поражения CAESAR российскими войсками, запечатленными на видео, - как с применением БПЛА «Ланцет», так и огнём артиллерии. Поэтому реальное количество самоходок данного типа на вооружении ВСУ не соответствует числу переданных систем и соответственно ниже заявленного.

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Использованы фотографии:
Air & Cosmos
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20 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:15
    +12
    Довольно много французской артиллерии Цезаря пало от рук Зала Ланцет Каласнихов, самого смертоносного барражирующего боеприпаса на поле боя. Если российским инженерам удастся придать «Ланцету» большую разрушительную мощь, то одно только это оружие сможет уничтожить самую тяжелую, наиболее защищенную западную бронетехнику.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:17
      +2
      Если российским инженерам удастся придать «Ланцету» большую разрушительную мощь, то одно только это оружие сможет уничтожить самую тяжелую, наиболее защищенную западную бронетехнику.


      Так я об этом уже давно говорю.Тупо возьмите боевую часть от Х-МД-Э и поставьте на Ланцет,пусть он и будет медленнее летать,но не намного.Но такое чувство,что всем пофиг.Все как в каком то летаргическом сне находятся. Или так сложно создать новый электродвижок на тех же принципах что на Ланцет-3,только немного помощнее ,чтобы вес Ланцета хотя бы в 2 раза увеличить до 24 кг,тогда и боевая часть будет 11 кг,а это же другое дело.Масса взрывчатого вещества как у Краснополя и не надо будет никуда выцеливать ,взрывчатки и так хватит.

      Сложно обойти вниманием и явное игнорирование французским обозревателем фактов поражения CAESAR российскими войсками, запечатленными на видео, - как с применением БПЛА «Ланцет», так и огнём артиллерии. Поэтому реальное количество самоходок данного типа на вооружении ВСУ не соответствует числу переданных систем и соответственно ниже заявленного.


      Так это же реклама оружия.Кто у них его купит если они начнут всю правду рассказывать.
      1. Sevastiec
        Sevastiec Сегодня, 11:26
        +1
        Ну да, прям все возможные покупатели оружия, в наш информационный век, ориентируются только на заявления французской прессы, а не пользуются всеми возможными источниками, которых у правительств стран, явно больше и подробнее, чем любые блоги и новостные выпуски.
        Наивные ребята. Впрочем, журналистика на западе, по ходу, уже практически умерла.
      2. Ru_Na
        Ru_Na Сегодня, 11:56
        +1
        Так я об этом уже давно говорю.Тупо возьмите боевую часть от Х-МД-Э и поставьте на Ланцет,пусть он и будет медленнее летать,но не намного.Но такое чувство,что всем пофиг.Все как в каком то летаргическом сне находятся. Или так сложно создать новый электродвижок на тех же принципах что на Ланцет-3,только немного помощнее ,чтобы вес Ланцета хотя бы в 2 раза увеличить до 24 кг,тогда и боевая часть будет 11 кг,а это же другое дело.Масса взрывчатого вещества как у Краснополя и не надо будет никуда выцеливать ,взрывчатки и так хватит.

        Дружище, а почему ты это здесь пишешь, передай свои замечания и соображения представителям компании ZALA, может прислушаются к твоему "авторитетному" мнению.
      3. marswell
        marswell Сегодня, 12:25
        +1
        Очень удивляет, что вы там даже не главный конструктор по Ланцетам, как минимум, или в совете директоров((( И что характерно нужно все сделать тупо
      4. Johnson Smithson
        Johnson Smithson Сегодня, 13:27
        0
        пусть он и будет медленнее летать,но не намного

        с тем же двигателем и крыльями он сразу станет летать меньше по времени и меньше по дальности, что отразится на его эффективности

        вес БПЛА сильно влияет на характеристики, нельзя просто поставить больше полезной нагрузки, надо все увеличивать и это будет уже совсем другой БПЛА
  2. ААК
    ААК Сегодня, 11:20
    +1
    "Мста" и "Гиацинт" - это 30-35 км, "вундерваффе" Д-20 - аж целых 18км... а с "Панцерхаубитце-2000", "Цезарем", "Арчером", "тремя семёрками", а также всякими "Крабами", "Данами" и "Зузанами" по максимальной дальности может сравняться только "Пион"/"Малка", но их количество, а особенно скорострельность не соответствуют времени... раньше писали, что Русская/советская артиллерия не знала себе равных - теперь уже так не пишут...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:29
      0
      Цитата: ААК
      по максимальной дальности может сравняться только

      Коалиция, как пишут 80, так что лососнули тунца цезари. с топорами, данами и зузанами
      А конкретно по французам - достаточно уже фото из Донбасса снарядов, прилетевших БОКОМ - такая вот конструктивная лабуда, что исправный ствол у нормального снаряда срывает пояски. и его болтать начинает еще в стволе, а в воздухе он вообще плашмя разворачивается и летит кувырком
      1. Арбайтернегаст
        Арбайтернегаст Сегодня, 11:44
        0
        Сколько "коалиции" в войсках? Число хоть примерно?
        1. Denis812
          Denis812 Сегодня, 12:15
          0
          Под 50 стволов всего к сожалению.
          За этот год должны увеличить кол-во вдвое.
      2. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 12:11
        +2
        Цитата: Bingo
        Коалиция, как пишут 80, так что лососнули тунца цезари. с топорами, данами и зузанами

        Да отличная самоходка - Коалиция, кто ж спорит. А её ожидаемая колёсная версия - и того лучше... НО! Где же она? Где на её работу посмотреть в СВО?
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:31
    +2
    "Всяк кулик свое болото хвалит". Датчане все наличные стволы отдают. what Хорошим так бы не разбазаривались.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:36
      +3
      А они имеют право "не разбазаривать"?Нет,делают то,что прикажет "полосатый дядя"
  4. Влад2012
    Влад2012 Сегодня, 11:33
    +3
    Дело в том, что датчане заказали не серийную модель, что и во французской армии, а навороченную с автоматом заряжания и прочими плюшками. Которой у французов еще не было. А у евреев, такая есть и просят они за нее как бы не на треть дешевле.
  5. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 11:40
    0
    малый ресурс стволов, длительный цикл производства одной установки и дико высокая цена конечно не пользу Цезаря...но...высококлассное оружие обычно ни одна страна не отдаст в заведомо проигрышную войну, так что даже сам факт, что лягушатники отдали весь этот мусор с принципом "выстрел из-за угла и бежать", кричит о том что это так себе "супер пупер".
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:51
      +2
      в заведомо проигрышную войну
      Есть, как это ни парадоксально, в Европе у власти люди, верящие до сих пор, что Россию удастся расшатать и обвалить власть, пристроив марионеток из эмиграции.
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 12:18
        +1
        Не только у власти.
        Был у меня тут давеча тим билдинг (пьянка с командой, если по-русски), так после пары пива один местный начал мне говорить, что, мол, не станет Путина и всё, "кирдык вашей России".
  6. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 11:44
    +2
    На каждый CAESAR найдётся свой "Ланцет"
  7. Engineer
    Engineer Сегодня, 12:02
    -1
    На видео единственное задокументированное поражение САУ этого типа.
  8. Mig45jef
    Mig45jef Сегодня, 13:21
    0
    Comment se fait-il que ces engins n’aient pas encore été détruits, la politique de lèche botte de Russie-Unie aurait elle empêché le développement des missiles adéquats ou supprimé ceux qui existaient ? On a encore trop parlé de … ‘budget’ ?! Il est temps que les Russes votent communiste et il n’y a rien d’autre à en dire.