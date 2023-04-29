«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине

Фактически Украина находится на втором месте по числу боеспособных артустановок CAESAR после Саудовской Аравии, имеющей 80 единиц

Броня CAESAR 6x6 уступает защите, которой обладают тяжёлые САУ PzH2000 или M109, но небольшой вес системы позволяет ей занять позицию, произвести шесть выстрелов и отойти менее чем за две минуты. В связи с этим русские артиллерийские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь, потому что CAESAR уже находится в движении. Аналогичную манёвренность имеет CAESAR 8x8, будучи при этом снаряжённым хорошей защитой.

После начала проведения спецоперации на Украине в незалежную хлынул поток боевых систем с Запада. Существенным вкладом в дело оснащения ВСУ стали массовые поставки САУ CAESAR французского происхождения. Последней страной, передавшей их киевскому режиму, стала Дания. 28 апреля в военном ведомстве незалежной заявили, что подаренные Копенгагеном САУ доставлены в полном объёме и уже развернуты в полевых условиях.Речь идёт о 19 самоходных гаубицах, которые Дания пообещала поставить ВСУ 19 января 2023 года. Это весь парк CAESAR, закупленных Копенгагеном у французского производителя, изначально для собственных нужд. Как отмечается в издании Air & Cosmos, теперь число CAESAR в рядах ВСУ достигло 48 единиц:[на балансе французской армии числится 58 систем, часть из которых, судя по этой статистике, нуждается в ремонте].В отличие от прежних поставок САУ, имевших модификацию 6х6, датские самоходки относятся к версии 8х8, являясь более габаритной и тяжёлой итерацией. Они отличаются массой – 18 и 32 тонны соответственно, боезапасом – 18 и 36 выстрелов и максимальной скоростью – 80 и 90 км/ч, обладая при этом одинаковым орудием 155-мм калибра, дальностью стрельбы свыше 50 км при использовании реактивных снарядов и тем же экипажем из 5 чел.Как отмечается в издании, кроме высокой точности стрельбы CAESAR обладает внушительной манёвренностью:Несмотря на такую хвалебную оценку, модификация 8х8 оказалась проблемным проектом, имеющим многочисленные технические недостатки. Поэтому Дания, став первым заказчиком данной версии, поспешила распрощаться с этой системой, заменив её на израильскую 120-мм САУ ATMOS (закуплено 19 ед.).Сложно обойти вниманием и явное игнорирование французским обозревателем фактов поражения CAESAR российскими войсками, запечатленными на видео, - как с применением БПЛА «Ланцет», так и огнём артиллерии. Поэтому реальное количество самоходок данного типа на вооружении ВСУ не соответствует числу переданных систем и соответственно ниже заявленного.