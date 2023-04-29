В Британии секретные документы о новейшей атомной субмарине Anson нашлись в общественном туалете

Документы лежали на полу в кабинке

В графстве Камбрия в северо-западной части Британии секретные документы о новейшей атомной субмарине HMS Anson нашлись в общественном туалете. Их обнаружил посетитель паба, расположенного в шаговой доступности от верфи, где шло строительство подводной лодки.Об этом сообщает британская газета The Sun.Документы, которые просто валялись без присмотра на полу в кабинке уборной питейного заведения, касаются новейшей атомной подлодке ВМС Великобритании стоимостью примерно 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.Мужчина, обнаруживший секретные бумаги, рассказал, что в тот день, когда ему на глаза попались секретные бумаги, в пабе было очень оживленно. Среди посетителей были и военные.- вспоминал собеседник британских журналистов.Он отметил, что лежащие на полу бумаги мог найти кто угодно, но «повезло» именно ему.Мужчина обратил внимание, что документы были помечены грифом, свидетельствующим об их секретности. В найденных материалах описывалось внутреннее устройство подводной лодки HMS Anson и содержались секретные чертежи. Помимо этого, в них шла речь о гидравлической системе боевого корабля.Первый свой выход в открытое море субмарина совершила совсем недавно, уже в этом году, в феврале. У нее на вооружении стоят тяжелые торпеды и крылатые ракеты Tomahawk. Лодка оснащена ядерным реактором. В ближайшую четверть века дозаправка ему не потребуется.