В Британии секретные документы о новейшей атомной субмарине Anson нашлись в общественном туалете

В графстве Камбрия в северо-западной части Британии секретные документы о новейшей атомной субмарине HMS Anson нашлись в общественном туалете. Их обнаружил посетитель паба, расположенного в шаговой доступности от верфи, где шло строительство подводной лодки.
Об этом сообщает британская газета The Sun.
Документы, которые просто валялись без присмотра на полу в кабинке уборной питейного заведения, касаются новейшей атомной подлодке ВМС Великобритании стоимостью примерно 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Мужчина, обнаруживший секретные бумаги, рассказал, что в тот день, когда ему на глаза попались секретные бумаги, в пабе было очень оживленно. Среди посетителей были и военные.
Документы лежали на полу в кабинке
- вспоминал собеседник британских журналистов.
Он отметил, что лежащие на полу бумаги мог найти кто угодно, но «повезло» именно ему.
Мужчина обратил внимание, что документы были помечены грифом, свидетельствующим об их секретности. В найденных материалах описывалось внутреннее устройство подводной лодки HMS Anson и содержались секретные чертежи. Помимо этого, в них шла речь о гидравлической системе боевого корабля.
Первый свой выход в открытое море субмарина совершила совсем недавно, уже в этом году, в феврале. У нее на вооружении стоят тяжелые торпеды и крылатые ракеты Tomahawk. Лодка оснащена ядерным реактором. В ближайшую четверть века дозаправка ему не потребуется.