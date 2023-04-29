Военное обозрение
Войти Регистрация

В Британии секретные документы о новейшей атомной субмарине Anson нашлись в общественном туалете

23
В Британии секретные документы о новейшей атомной субмарине Anson нашлись в общественном туалете

В графстве Камбрия в северо-западной части Британии секретные документы о новейшей атомной субмарине HMS Anson нашлись в общественном туалете. Их обнаружил посетитель паба, расположенного в шаговой доступности от верфи, где шло строительство подводной лодки.


Об этом сообщает британская газета The Sun.

Документы, которые просто валялись без присмотра на полу в кабинке уборной питейного заведения, касаются новейшей атомной подлодке ВМС Великобритании стоимостью примерно 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Мужчина, обнаруживший секретные бумаги, рассказал, что в тот день, когда ему на глаза попались секретные бумаги, в пабе было очень оживленно. Среди посетителей были и военные.

Документы лежали на полу в кабинке

- вспоминал собеседник британских журналистов.

Он отметил, что лежащие на полу бумаги мог найти кто угодно, но «повезло» именно ему.


Мужчина обратил внимание, что документы были помечены грифом, свидетельствующим об их секретности. В найденных материалах описывалось внутреннее устройство подводной лодки HMS Anson и содержались секретные чертежи. Помимо этого, в них шла речь о гидравлической системе боевого корабля.

Первый свой выход в открытое море субмарина совершила совсем недавно, уже в этом году, в феврале. У нее на вооружении стоят тяжелые торпеды и крылатые ракеты Tomahawk. Лодка оснащена ядерным реактором. В ближайшую четверть века дозаправка ему не потребуется.
Использованы фотографии:
ВМС Великобритании
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:26
    +6
    С туалетной бумагой напруга в наглии, вот и носят с собой бумагу.
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 11:35
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      С туалетной бумагой напруга в наглии, вот и носят с собой бумагу.

      А так-же с журналами, ведь читальный зал ни кто не отменял....
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:57
        0
        Fizik13 (Алексей)
        Сегодня, 11:35
        НОВЫЙ

        0
        Цитата: a.s.zzz888
        С туалетной бумагой напруга в наглии, вот и носят с собой бумагу.

        А так-же с журналами, ведь читальный зал ни кто не отменял....
        И в "читальном зале" хочется в туалет. wink
      2. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 11:57
        +2
        Далеко не первый случай у бриттов. То ноутбук с секретной информацией забыли в метро, то флешку потеряли. Вообще не понятно, чем занимается их служба режима секретности. У нас, за утерю секретного документа - лучше самому сразу застрелиться.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 12:11
          0
          До матрасов пока далеко... У полосатиков-то фельдъегерской службы нет, они коды на запуск почтой пересылают... Уже несколько раз было "утеряны военно-морским способом" laughing
    2. KCA
      KCA Сегодня, 11:55
      +1
      С туалетной бумагой по всей гейропе проблема, позакрывали производства, много энергии требуется, а с нонешними ценами туалетная стоит дороже офисной А4, ну ничего, у многих остались газеты, книги, потом бешенцы научат камнями подтираться по старинной бедуинской традиции
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:58
        0
        С туалетной бумагой проблем нет ,проверял.Думал предложить КНР вывести санкции на туалетную бумагу в ЕС. hi
        1. KCA
          KCA Сегодня, 12:06
          0
          В КНР-то откуда туалетная бумага? Если не слушать либероидов, экспорт леса в КНР был минимален, гнали в финку, хотя норги и шведы продавали им больше, а когда ввели запрет экспорта кругляка, откуда в Китае сырьё? Брус или доски пустят на кака-папирус? Свой лес там давно выпилили, хотя как вариант КНДР
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 11:36
    0
    Вполне корректное и адекватное содержанию, целевое использование этой документации.
  3. свой1970
    свой1970 Сегодня, 11:38
    +1
    У нас всегда хорошо было с секретностью.Секретный "ящик", строгая и бдительная охрана, и дырка в заборе в 100 метрах от КПП- " а так короче..".....
    Собирали гильзы стрелянные 5.45х39 в 1988 после стрельб- "Они секретные!!'".Однажды не нашли 3 штуки, батарея 2 дня (!!!)чесала стрельбище.
    А журнал "Солджер оф форчун" еще в 1984 статью опубликовал - как они 10 цинков отстреляли " в целях изучения нового советского автомата"...
  4. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 11:42
    +2
    Значит дерьмовые лодки...сами англы жалуются на них. А вот то, что один из двух авианосцев у них прямо сейчас начали использовать для поддержания работоспособности второго, который сыпется весь - это вообще называется "приплыли". Не та уже "Корона"...
  5. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 11:43
    +1
    Кто то видимо вынести документы хотел, взял со стола сфоткал и в туалете выкинул
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:44
    +1
    Болторез,теперь вы уже не отверьтитесь что в Англии всё плохо.Секретными документами начали подтираться в барных туалетах!!! Туалетная бумага в стоимость пинты пива ,уже не входит.lol Кстати интересно ,общественные туалеты в Англии до сих пор бесплатные - наследие Маргарет Тетчер.Железная леди в своё время сказала " Бизнесменам от унитаза " или туалеты будут бесплатные или я вас спущу в эти унитазы.И удивительно ,чистота в них была идеальная.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:54
      0
      общественные туалеты в Англии до сих пор бесплатные
      Уже давно большинство платные- чтобы бичи не использовали в качестве помывочных. Но чисто, и бумага есть.
      Секретными документами начали подтираться в барных туалетах!
      Их, скорее всего, там должен был найти кто надо- но не вовремя зашел- и нашел их кто не надо. Слишком уж не подходит такое чтиво для облегчения sad .
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:01
        0
        Отличное место было для продажи контрабандных сигарет.Те же бичи ,более менее цевильные их и перепродавали. hi Агенты Кремля.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 12:07
          0
          для продажи контрабандных сигарет.
          Покупка 500граммов табака в Марокко (д\ф, 44 евро)- может окупить вашу поездку туда, тк в Англии стоит 336 фунтов.
  7. beybender
    beybender Сегодня, 11:51
    -2
    Да дезу они в туалетах и на остановках разбрасывают !!! Вы лучше скажите с какого перепугу Пригожин Пегову сказал , что Вагнеру из за потерь скоро конец ?!? Все кричат что в Артемовске укров перемалывают , так может там все таки Вагнер перемалывают , как самый боеспособный ?!?
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:07
    +1
    laughing
    Ага, а пьяные свиньи - это русские, да))) Проиллюстрировать, чтоль фотографиями вечерней Лондонии в пятницу? good
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 12:08
    0
    А если прочитать новость более полно, в т.ч. и на других сайтах, то увидим, что секретности там не увидим:
    На документах есть отметка "конфиденциально". Это на один уровень безопасности ниже, чем секретно. Такие бумаги предоставляют для ознакомления только по служебной необходимости. В Королевском флоте отметили, что документы носят "обще-учебный характер" и не содержат секретной информации.

    Вот так, читая разные сайты, складывается более-менее достоверная картина происходящего в этом мире.
  10. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 12:23
    0
    Ну раз этими документами задницу вытирали, значит они не секретные
  11. Denis812
    Denis812 Сегодня, 12:24
    +1
    У нас в ээээ учреждении один курсант взял книжку под двумя нулями почитать. Понятное дело, что её вынос из библиотеки был категорически запрещён. Но вот как-то продолбали. А на следующий день этот утырок свалил в увольнение на выходные.
    И все выходные вся рота дружно искала книжку. Все казармы перерыли, весь снег под окнами убрали.
    Нашли к вечеру воскресенья.
    А когда через пару часов этот злодей вернулся с увала, его горячо поприветствовали прямо на плацу у КПП.
    Кстати, официально ничего ему не сделали, ибо тогда пришлось бы покарать руководство тоже.
  12. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:29
    0
    Цитата: свой1970
    А журнал "Солджер оф форчун" еще в 1984 статью опубликовал - как они 10 цинков отстреляли " в целях изучения нового советского автомата"...


    И что? Типа, "органы" не досмотрели? Уверены?
    СССР вел тогда БД в Афганистане? АК-74 там использовались? Так что удивительного, что "секретный" автомат (и патроны к нему) могли попасть в США?
    Секретность тут совершенно не при чем.
  13. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:32
    0
    Цитата: Болторез
    Их, скорее всего, там должен был найти кто надо- но не вовремя зашел- и нашел их кто не надо.


    "Кто надо" - случаем не агент "кровавой гебни"? laughing

    " Пронесло - подумал Штирлиц. Ну с кем не бывает".