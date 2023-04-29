Asia Times: Возможно, Зеленскому придётся искать работу в Калифорнии

Возможно, Зеленскому придётся искать работу в Калифорнии

В Соединённых Штатах и на Украине может смениться высшая власть, что в свою очередь может кардинально изменить ситуацию вокруг украинского конфликта.Как пишет издание Asia Times, в зависимости от ситуации в этих странах Джо Байден и Владимир Зеленский могут потерять свои президентские посты.По словам обозревателя издания Стивена Брайена, нынешний американский президент уже слишком стар, и здоровье его в любое время может подвести, а что касается президента Украины, то к его смене могут привести неудачи ВСУ на фронте.- отметил Брайен в своей статье для Asia Times.Напомним, что Киев готовит контрнаступление, вероятно, в направлении Крыма и Донецка, и если оно провалится, то, по мнению ряда экспертов, Зеленского, скорее всего, отстранят от власти.Президенту США Джо Байдену в этом году исполнится 81 год и всем очевидно, что он уже сегодня не в состоянии руководить такой страной, как США. Несмотря на это, команда Байдена толкает его на участие в выборах президента 2024 года. На выборы готов идти и Трамп, которому в следующем году будет 78 лет. Такое ощущение, что США сегодня находится в том же положение, что СССР в первой половине 1980-х годов, когда в стране престарелые генсеки меняли друг друга.