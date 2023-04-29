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Asia Times: Возможно, Зеленскому придётся искать работу в Калифорнии

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Asia Times: Возможно, Зеленскому придётся искать работу в Калифорнии

В Соединённых Штатах и на Украине может смениться высшая власть, что в свою очередь может кардинально изменить ситуацию вокруг украинского конфликта.


Как пишет издание Asia Times, в зависимости от ситуации в этих странах Джо Байден и Владимир Зеленский могут потерять свои президентские посты.

По словам обозревателя издания Стивена Брайена, нынешний американский президент уже слишком стар, и здоровье его в любое время может подвести, а что касается президента Украины, то к его смене могут привести неудачи ВСУ на фронте.

Возможно, Зеленскому придётся искать работу в Калифорнии

- отметил Брайен в своей статье для Asia Times.

Напомним, что Киев готовит контрнаступление, вероятно, в направлении Крыма и Донецка, и если оно провалится, то, по мнению ряда экспертов, Зеленского, скорее всего, отстранят от власти.

Президенту США Джо Байдену в этом году исполнится 81 год и всем очевидно, что он уже сегодня не в состоянии руководить такой страной, как США. Несмотря на это, команда Байдена толкает его на участие в выборах президента 2024 года. На выборы готов идти и Трамп, которому в следующем году будет 78 лет. Такое ощущение, что США сегодня находится в том же положение, что СССР в первой половине 1980-х годов, когда в стране престарелые генсеки меняли друг друга.
Использованы фотографии:
Википедия/Office of the President of the United States
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16 комментариев
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  1. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 12:00
    +8
    Зачем в Калифорнии? Есть шанс поболтаться в петле на Майдане Незалежности в Киеве.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 12:03
      +4
      Неужели мы этого ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА еврея-русофоба и наркомана Зеленского вот так просто за океан и отпустим?! Где справедливость?!
      Я против!
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 12:45
        0
        Руководство обязательно прислушается к Вашему мнению, и пошлёт тренированных спецназовцев ГРУ для его захвата. Правда, по слухам, охраняют бывшего шута тоже спецы, из SAS, но это ерунда, наши покрошат их в мелкий винегрет и выполнят задачу, о чём широкой общественности сообщит генерал-лейтенант Конашенков.
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 12:26
      +1
      Потому что Зеленский спец по коксу, а кокс в Калифорнии намбер ван. Ибо с Мексики валом прёт.
      Так что Зеленский вполне может дилером поработать. :)
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:03
    0
    В Голливуде актёру Зеленскому светит только роль статиста в массовке, в лучшем случае - роль третьего плана.
    1. Юджин-Евгений
      Юджин-Евгений Сегодня, 12:19
      +1
      В "Реквиеме по мрии" он уже отыграл на Оскара
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:56
      -1
      Цитата: AlexKruglov1976
      В Голливуде актёру Зеленскому светит только роль статиста в массовке, в лучшем случае - роль третьего плана.

      Обижаете. Он же уникальный пианист! laughing
  3. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:08
    +2
    Для Зелески было очевидно, что на случай банкротства существовал план Б, который сулил ему особняк в Беверли-Хилл, биографию, телесериал и множество газетных интервью, оплаченных американскими гражданами. Так помогают друг другу евреи и либеральные масоны.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:50
      +1
      И будет этот сериал называться "Слуга господ"....
      1. Semovente7534
        Semovente7534 Сегодня, 13:00
        0
        Его назовут слугой доллара США. А вторая серия будет называться: клоун среди американцев.
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 12:12
    +1
    Редакция, в тексте опечатка не "Калифорния", а Магадан - исправьте пожалуйста! Там и работенка на рудниках достойная
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:52
      0
      На Колыме нужны работящие мужики,а не этот организм..Инфузория туфелька тоже организм..
  5. iran
    iran Сегодня, 12:13
    +3
    Хватит тешить себя призрачными надеждами - этa война не закончится от смены президентов в Белом доме. Кто бы не оказался там - война все равно продолжится и Украину будут всячески поддерживать и накачивать оружием. Пока есть кого там ставить под ружье, все будет продолжаться без остановки.
    Уже сейчас надо будет готовится к свершившемуся факту, что Украине начнут поставлять авиацию и дальнобойные ракеты.
    _____________

    p.s. Лично мне хотелось бы спросить нашего Верховного - а в чем именно изначально заключался его хитрый план в этой СВО?
  6. bandabas
    bandabas Сегодня, 12:17
    +1
    Новый "Терминатор". С Арни поручкается.
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:24
    0
    Об смене власти пишут уже 9 лет , но пока пшик, она меняется только на выборах, Законность которых признается и РФ.
    А вот РФ ЛДНР 8 лет не признавала, уже и Едро там давно у власти, и олигархи московские ,а не призавало и все...
  8. Sergio63
    Sergio63 Сегодня, 12:26
    0
    С дедушкой все ясно..,- скоро окочурится, а Вот ЗЕ ждет пешутатник на Колыме!!! Калифорния будет ему сниться под шконкой и у параши!!!