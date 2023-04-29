Часть украинских беспилотников, атаковавших Севастополь в ночное время, была сбита средствами противовоздушной обороны российской армии, один из дронов упал в Красногвардейском районе Крыма, возле села Зерновое. Принадлежность беспилотника ВСУ выдают нарисованные на крыльях кресты.
По данным некоторых российских ресурсов, в ночной атаке на Севастополь участвовало не менее десяти беспилотников, целью были не только резервуары с топливом, но и другие объекты на полуострове. Однако, сработала система ПВО, сбив почти все украинские дроны. Один из них был обнаружен в Красногвардейском районе. Судя по снимкам, это украинский дрон, киевские власти рисуют на своей военной технике кресты, уподобляясь своим кумирам из нацистской Германии.
Утверждается, что до цели добрались всего два беспилотника, атаковавшие резервуары в Казачьей бухте, что и вызвало большой пожар, для тушения которого пришлось привлекать не только пожарные расчеты, но и пожарный поезд и силы и средства Черноморского флота.
В самом Киеве атаки беспилотников не подтверждают, что, в принципе, и не удивляет. Режим Зеленского предпочитает не распространяться о террористических методах, применяемых против гражданских объектов на российской территории. Ранее Киев пытался атаковать корабли Черноморского флота, находящиеся в бухте Севастополя, с помощью морских надводных беспилотников, которые режиму поставляет Запад. Но атака не удалась, два дрона были уничтожены силами дежурной смены флота, один самоликвидировался, так и не сумев пройти заграждение.