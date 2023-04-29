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Как минимум 12 близких родственников президента США подозревают в причастности к коррупции

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Как минимум 12 близких родственников президента США подозревают в причастности к коррупции

Пока Джо Байден, который уже объявил о своем намерении участвовать в предстоящих президентских выборах, устраняет своего конкурента Дональда Трампа, «натравливая» на того ФБР, сам хозяин Белого дома рискует попасть в весьма щекотливую ситуацию.


Все дело в том, что коррупционный скандал, связанный с семьей Байденов, набирает обороты. Более того, уже как минимум 12 близких родственников американского президента подозреваются в причастности к коррупции.

Об этом, комментируя расследование вышеупомянутого скандала, рассказал Сенатор и председатель комитета по надзору Джеймс Комер. С его слов, «всё настолько печально, что для будущего рождественского фото может не остаться ни одного Байдена».

Напомним, что началось всё с обнародования данных с ноутбука сына Джо Байдена – Хантера байдена в 2020 году. Помимо целого «набора» компрометирующих материалов личного характера против сына президента, вскрылись некоторые доказательства коррупционной деятельности семейства на Украине, когда нынешний лидер США занимал пост вице-президента при Бараке Обаме. К слову, именно в тот период, в апреле 2014 года, Хантер Байден стал членом правления холдинга Burisma – крупной украинской газодобывающей компании.

Теперь, исходя из «мрачных» заявлений Джеймса Комера, в коррупционных схемах отца и сына Байденов были замешаны также и другие члены семейства.
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5 комментариев
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  1. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 12:11
    +2
    но ведь не посадили
    и даже не оштрафовали laughing
    1. Див Дивыч
      Див Дивыч Сегодня, 12:39
      +1
      Ну так, Байдена прикрывают спецслужбы, против спецслужб полиция вряд ли пойдет, жить то хочется.
  2. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:13
    +2
    Всего 12. Если хорошенько поискать, то можно найти гораздо больше.
  3. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:14
    +2
    Учитывая тот факт, что хозяин Бурисмы - ворюга, на котором клейма негде ставить, факт коррупции уже можно считать доказанным. А так - да, коррупция и воровство из бюджета, могут быть только в России)))
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:41
    0
    Как минимум 12 близких родственников президента США подозревают в причастности к коррупции
    Ну и ладно, ИХ ДЕЛА.