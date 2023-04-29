Как минимум 12 близких родственников президента США подозревают в причастности к коррупции

Пока Джо Байден, который уже объявил о своем намерении участвовать в предстоящих президентских выборах, устраняет своего конкурента Дональда Трампа, «натравливая» на того ФБР, сам хозяин Белого дома рискует попасть в весьма щекотливую ситуацию.Все дело в том, что коррупционный скандал, связанный с семьей Байденов, набирает обороты. Более того, уже как минимум 12 близких родственников американского президента подозреваются в причастности к коррупции.Об этом, комментируя расследование вышеупомянутого скандала, рассказал Сенатор и председатель комитета по надзору Джеймс Комер. С его слов, «всё настолько печально, что для будущего рождественского фото может не остаться ни одного Байдена».Напомним, что началось всё с обнародования данных с ноутбука сына Джо Байдена – Хантера байдена в 2020 году. Помимо целого «набора» компрометирующих материалов личного характера против сына президента, вскрылись некоторые доказательства коррупционной деятельности семейства на Украине, когда нынешний лидер США занимал пост вице-президента при Бараке Обаме. К слову, именно в тот период, в апреле 2014 года, Хантер Байден стал членом правления холдинга Burisma – крупной украинской газодобывающей компании.Теперь, исходя из «мрачных» заявлений Джеймса Комера, в коррупционных схемах отца и сына Байденов были замешаны также и другие члены семейства.