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От самолётов L-39 до БТР-60: Россия продолжает поставки военной техники в Мали

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От самолётов L-39 до БТР-60: Россия продолжает поставки военной техники в Мали

Благодаря усилиям России, в частности деятельности ЧВК «Вагнер», западноафриканское государство Мали выпало из обоймы западного неоколониализма, постепенно налаживает мирную жизнь, несмотря на постоянные внешние происки, и наращивает военный потенциал с помощью дружественных стран.


Как сообщается в издании Defence Web (ЮАР), 27 апреля состоялась церемония ввода в строй внушительного для этой страны арсенала боевой техники. Были замечены бронеавтомобили Norinco VP11 (КНР) и IAG Guardian (ОАЭ), багги Lynx CS VP11 с турелями для 12.7-мм пулемётов (КНР), внедорожники KIA и Toyota общего назначения, а также поставленные из России изделия – БРДМ-2, БТР-60 и БТР-70. Возможно, что китайская техника передаётся из арсеналов миротворческого контингента НОАК, размещённого в стране, в то время как советские образцы – из запасов ВС РФ после их восстановления.



При этом руководство Мали намерено создать воздушный флот. В марте у России были закуплены учебно-тренировочные самолёты L-39. После насыщения ВКС более продвинутыми аналогами Як-130 нужда в этих машинах серьёзно спала, в связи с чем их внушительный парк остаётся невостребованным в полной мере, и их продажа за рубеж представляется целесообразной. В январе Мали ввела в эксплуатацию 5 ед. L-39 (используются в качестве лёгких штурмовиков), а также два вертолёта Ми-8 и один бомбардировщик Су-25.

Параллельно с закупкой авиации у России приобретаются турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2. Судя по бортовым номерам, было заказано 8 единиц этой техники.
Использованы фотографии:
Defence Web
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:29
    +2
    Чехов с реэкспортом послали с L 39,нас ведь тоже посылают.Нормальный ответ.
  2. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 12:40
    +1
    Неужели есть еще БТР 60 ?
    Против самого БТР ничего не имею кроме того что устарел . Но его слабое место , двигатели .
    1. KCA
      KCA Сегодня, 13:00
      +1
      30 лет назад ещё были, по крайней мере в формате КШМ, но отправлять в Африку? Это жесть, сам прожил в БТР-60 месяца полтора на Северном Кавказе на полигоне, до войны ещё, причём с сентября, и стояли на месте, только спать приходилось, а так всё время снаружи, хоть люки все открыты, внутри душегубка, а как там будет в Африке даже думать не хочется, даже в танках хоть есть вентиляция, а 60-ка консервная банка закупоренная
    2. Eskobar
      Eskobar Сегодня, 13:51
      0
      Щас все раздадут, что потом себе расконсервировать будем?
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 12:48
    +1
    БТР 60 даже достали откуда-то... Уж не думал, что увижу их в строю.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:13
    -1
    Музыкальные композиции из творчества Вагнера всегда оказывали и оказывают позитивное влияние на лиц заинтересовавшихся его творчеством good drinks yes
  5. Влад2012
    Влад2012 Сегодня, 13:33
    -1
    "Отличное" решение продавать БТР при наличии в СВО стрелковых полков.