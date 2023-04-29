От самолётов L-39 до БТР-60: Россия продолжает поставки военной техники в Мали

Благодаря усилиям России, в частности деятельности ЧВК «Вагнер», западноафриканское государство Мали выпало из обоймы западного неоколониализма, постепенно налаживает мирную жизнь, несмотря на постоянные внешние происки, и наращивает военный потенциал с помощью дружественных стран.
Как сообщается в издании Defence Web (ЮАР), 27 апреля состоялась церемония ввода в строй внушительного для этой страны арсенала боевой техники. Были замечены бронеавтомобили Norinco VP11 (КНР) и IAG Guardian (ОАЭ), багги Lynx CS VP11 с турелями для 12.7-мм пулемётов (КНР), внедорожники KIA и Toyota общего назначения, а также поставленные из России изделия – БРДМ-2, БТР-60 и БТР-70. Возможно, что китайская техника передаётся из арсеналов миротворческого контингента НОАК, размещённого в стране, в то время как советские образцы – из запасов ВС РФ после их восстановления.
При этом руководство Мали намерено создать воздушный флот. В марте у России были закуплены учебно-тренировочные самолёты L-39. После насыщения ВКС более продвинутыми аналогами Як-130 нужда в этих машинах серьёзно спала, в связи с чем их внушительный парк остаётся невостребованным в полной мере, и их продажа за рубеж представляется целесообразной. В январе Мали ввела в эксплуатацию 5 ед. L-39 (используются в качестве лёгких штурмовиков), а также два вертолёта Ми-8 и один бомбардировщик Су-25.
Параллельно с закупкой авиации у России приобретаются турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2. Судя по бортовым номерам, было заказано 8 единиц этой техники.