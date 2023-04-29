Пресс-секретарь МИД Украины: Мы направили ноту протеста в ЕС из-за блокировки поставок украинской сельхозпродукции

Также это не соответствует нормам единого рынка Евросоюза.

Мы уже направили ноты протеста в Варшаву и Брюссель из-за того, что идёт блокировка нашей агропродукции на европейском рынке. Существуют все юридические основания для того, чтобы украинский сельскохозяйственный экспорт был немедленно возобновлён в Польшу, Румынию, а также Венгрию, Болгарию и Словакию.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил о том, что в Киеве считают неприемлемым блокировку поставок украинской сельхозпродукции на европейский рынок. По словам чиновника, такого рода ограничения, чем бы их ни пытались обосновать, не соответствуют соглашению об ассоциации между Украины и ЕС.Николенко:Таким образом, в МИД Украины обвиняют ЕС в нарушении соглашения об ассоциации, за которое в своё время активно боролись.Николенко:По заявлению украинского чиновника, «есть основания для беспрепятственных поставок аграрной продукции на единый рынок ЕС, а также за пределы Европейского союза».Напомним, что аграрии Восточной Европы стали выходить на акции протеста в связи с тем, что украинская сельхозпродукция, поступающая в их страны, демпингует собственные товары аграрной отрасли. Фермерам перестаёт быть выгодно выращивать зерновые, так как украинская пшеница торгуется в Восточной Европе по значительно меньшим ценам, чем это делалось до массового ввоза такой продукции. Фермеры в Польше, Словакии, Болгарии и других странах ЕС призвали либо ограничить ввоз сельхозпродукции с территории Украины, либо ввести полный запрет.