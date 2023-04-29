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Пресс-секретарь МИД Украины: Мы направили ноту протеста в ЕС из-за блокировки поставок украинской сельхозпродукции

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Пресс-секретарь МИД Украины: Мы направили ноту протеста в ЕС из-за блокировки поставок украинской сельхозпродукции

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил о том, что в Киеве считают неприемлемым блокировку поставок украинской сельхозпродукции на европейский рынок. По словам чиновника, такого рода ограничения, чем бы их ни пытались обосновать, не соответствуют соглашению об ассоциации между Украины и ЕС.

Николенко:

Также это не соответствует нормам единого рынка Евросоюза.

Таким образом, в МИД Украины обвиняют ЕС в нарушении соглашения об ассоциации, за которое в своё время активно боролись.

Николенко:

Мы уже направили ноты протеста в Варшаву и Брюссель из-за того, что идёт блокировка нашей агропродукции на европейском рынке. Существуют все юридические основания для того, чтобы украинский сельскохозяйственный экспорт был немедленно возобновлён в Польшу, Румынию, а также Венгрию, Болгарию и Словакию.

По заявлению украинского чиновника, «есть основания для беспрепятственных поставок аграрной продукции на единый рынок ЕС, а также за пределы Европейского союза».

Напомним, что аграрии Восточной Европы стали выходить на акции протеста в связи с тем, что украинская сельхозпродукция, поступающая в их страны, демпингует собственные товары аграрной отрасли. Фермерам перестаёт быть выгодно выращивать зерновые, так как украинская пшеница торгуется в Восточной Европе по значительно меньшим ценам, чем это делалось до массового ввоза такой продукции. Фермеры в Польше, Словакии, Болгарии и других странах ЕС призвали либо ограничить ввоз сельхозпродукции с территории Украины, либо ввести полный запрет.
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:23
    0
    А почему турками не направили ,с 1мая от турок тоже сюрпрайз в 130 %,на импорт сельхозпродукции.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 12:27
    0
    Украина, добро пожаловать в свободный рынок еврособщества !
    Через сколько то месяцев еврозапреты на зерно ослабят, и вот будет перемога из перемог, Зеленский с Кулебой будут слёзы лить от радости: ну надо, часть ограничении все таки барин снял !
  3. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 13:03
    0
    Извините, а разве война началась в апреле этого года и посевную прошлого года они провели успешно? Нет . в прошлом году, им было не до посевной. Значит, это зерно с прошлого урожая, а кормить своё население уже не требуется? В таком случае, нужно в книгу Гиннеса:страна, где люди не кушают хлеб
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 13:30
    0
    есть основания для беспрепятственных поставок аграрной продукции на единый рынок ЕС, а также за пределы Европейского союза

    Какие такие основания? VAT( по нашему НДС) заплати и откат будет официально засчитан. А так. Я согласен с украинским оратором. Кредитов набрали, войну супротив орков(то биш с Нами) ведут, а зерно продается, по схеме "Зерно в обмен на танки". Как тут не жжужать там на украине? А что тут поделать. Кредитор всегда прав. Добро пожаловать в цивилизованное европейское общество.Танки продаются по номиналу + конский процент. Не покроете никогда. Зерном уж точно. А русофобия наказуема