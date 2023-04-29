Организация обороны Крыма в годы Великой Отечественной войны

В отечественной историографии многие события обороны Крыма в годы Великой Отечественной войны немало мифологизированы. Историки практически не рассматривали роль Черноморского флота.
14 августа 1941 года Дунайская флотилия покинула Николаев и отошла к Очакову, где была организована оборона. Линия фронта проходила еще на достаточном удалении от Крыма. В тот же день вышла директива Ставки Верховного главнокомандующего об организации обороны Крымского полуострова. Среди очевидных задач, направленных на то, чтобы не допустить противника в Крым, в документе присутствовали также и приказы, связанные с воспрепятствованием высадки на побережье Крыма и Кавказа вражеского десанта, уничтожать войска противника на море, не допуская их прорыва из Средиземного моря через Босфор. Пункты, касающиеся побережья Кавказа и возможного прорыва через Босфор были вычеркнуты Сталиным. Силы 51-й армии были всецело сосредоточены на обороне Крыма.
51-я армия состояла из 11 дивизий, из которых две были кадровыми, еще две были сформированы в ходе первой волны мобилизации, три дивизии состояли из кавалерийских полков, и четыре дивизии предстояло сформировать на месте из призывников второй волны, т.е. из граждан возраст которых был 35-45 лет. Общая численность армии составляла 95 тысяч военнослужащих. Изначально на эти 11 дивизий приходилось всего 6 артиллерийских полков.
С учетом того, что бои за Крым начались уже в сентябре 1941 года, прибывавшие с Большой земли тяжелое вооружение и техника не могли способствовать формированию новых частей, с учетом возникшей необходимости пополнения понесших в боях тяжелые потери в ходе первого этапа боев на Перекопе подразделений.
В оперативное подчинение 51-й армии передавался также и Черноморский флот, которому, в свою очередь, подчинялась Приморская армия, в тот момент оборонявшая Одессу. В район Крымских перешейков были выдвинуты две стационарных батареи, три зенитно-артиллерийских дивизиона, прикрывавших узловые железнодорожные станции и крупные населенные пункты на Перекопе, и Фрайдорфская авиационная группа, включавшая в себя 9 эскадрилий.