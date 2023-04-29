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Организация обороны Крыма в годы Великой Отечественной войны

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Организация обороны Крыма в годы Великой Отечественной войны

В отечественной историографии многие события обороны Крыма в годы Великой Отечественной войны немало мифологизированы. Историки практически не рассматривали роль Черноморского флота.


14 августа 1941 года Дунайская флотилия покинула Николаев и отошла к Очакову, где была организована оборона. Линия фронта проходила еще на достаточном удалении от Крыма. В тот же день вышла директива Ставки Верховного главнокомандующего об организации обороны Крымского полуострова. Среди очевидных задач, направленных на то, чтобы не допустить противника в Крым, в документе присутствовали также и приказы, связанные с воспрепятствованием высадки на побережье Крыма и Кавказа вражеского десанта, уничтожать войска противника на море, не допуская их прорыва из Средиземного моря через Босфор. Пункты, касающиеся побережья Кавказа и возможного прорыва через Босфор были вычеркнуты Сталиным. Силы 51-й армии были всецело сосредоточены на обороне Крыма.



51-я армия состояла из 11 дивизий, из которых две были кадровыми, еще две были сформированы в ходе первой волны мобилизации, три дивизии состояли из кавалерийских полков, и четыре дивизии предстояло сформировать на месте из призывников второй волны, т.е. из граждан возраст которых был 35-45 лет. Общая численность армии составляла 95 тысяч военнослужащих. Изначально на эти 11 дивизий приходилось всего 6 артиллерийских полков.



С учетом того, что бои за Крым начались уже в сентябре 1941 года, прибывавшие с Большой земли тяжелое вооружение и техника не могли способствовать формированию новых частей, с учетом возникшей необходимости пополнения понесших в боях тяжелые потери в ходе первого этапа боев на Перекопе подразделений.

В оперативное подчинение 51-й армии передавался также и Черноморский флот, которому, в свою очередь, подчинялась Приморская армия, в тот момент оборонявшая Одессу. В район Крымских перешейков были выдвинуты две стационарных батареи, три зенитно-артиллерийских дивизиона, прикрывавших узловые железнодорожные станции и крупные населенные пункты на Перекопе, и Фрайдорфская авиационная группа, включавшая в себя 9 эскадрилий.

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4 комментария
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  1. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 14:14
    -1
    Честно говоря, оборона Крыма в ВОВ не очень получилась - в 1941 году Манштейн без труда вошёл в Крым.
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 14:21
      +1
      Только вот, до Севастополя - так и не дошёл. stop
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:41
    0
    Чем больше узнаешь про ВОВ, тем больше убеждаешься в полководческих способностях Сталина. Часто смотрю этот ютуб-канал с Тиминым.
  3. Хикаро
    Хикаро Сегодня, 16:27
    0
    Мирослав Морозов авторитетнейший историк!! Его цикл про Балтийский флот был превосходен! Скурпулезная работа с архиными документами, прерасное знание и изложение материала. Мне очень понравилось его высказывание про мемуары советских военочальников, коих читать не особо следует,если хочешь всетаки узнать настоящую правду о событиях Второй Мировой войны! Хоть он порой и говорит довольно неприятную правду про события как на Флотах так и на Фронтах, ты реально осознаешь какова была цена победы! И какой героизм проявляли советские войны , несмотря на все промахи,ошибки, нерешительность советских военноначальников!