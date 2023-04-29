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Медведев прокомментировал заявление Зеленского о готовности ВСУ к наступлению, назвав его «киевским псом»

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Медведев прокомментировал заявление Зеленского о готовности ВСУ к наступлению, назвав его «киевским псом»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Зеленского о готовности контрнаступления и "освобождения" Крыма, призвав окончательно ликвидировать киевский режим. Соответствующее заявление он разместил в своем ТГ-канале.


По уже сложившейся традиции, Медведев не стал смягчать выражения, назвав Зеленского "киевским псом", желающим выслужиться перед западными хозяевами. По его словам, стоящий у руля Украины наркоман продолжает требовать от своих спонсоров как можно больше оружия, угрожая началом третьей мировой войны. При этом он уверяет, что ВСУ способны "освободить" Крым.

Киевский пёс продолжает заходиться лаем. Слюна течёт по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества

- написал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркивает, что недооценивать заявления Зеленского не нужно, необходимо на них правильно реагировать. В качестве ответа Россия должна: массово уничтожать личный состав ВСУ и боевую технику, нанеся ВСУ максимальное военное поражение. В дальнейшем необходимо добиться полного разгрома врага и окончательного низложения нацистского режима с полной демилитаризацией всей территории Украины. Все ключевые фигуры режима должны понести наказание, независимо от места нахождения и сроков давности.

Таким образом, Медведев предлагает не останавливать спецоперацию, достигнув определенных задач, а довести ее до полной победы, не оставив режиму Зеленского никаких шансов сохранить власть. Договариваться с нацистским режимом не о чем, их необходимо уничтожать, освобождая всю территорию, а не только новые регионы.

От себя добавим, что в существующей ситуации оглядываться на мировую реакцию не стоит, хуже уже не станет, при любом раскладе Запад будет обвинять Россию. Так что спецоперацию необходимо доводить до конца.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:53
    +8
    Вот тут соглашусь с ДАМом-необходимось уничтожения режима.Может он озвучивает тайные желание начальства?За чем же дело стало?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:56
      +3
      dmi.pris 1 hi, ну так ктож им мешал то??? Хотя бы попугали бы для проформы, а то с той стороны вообще берега потеряли.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 12:59
        +3
        в существующей ситуации оглядываться на мировую реакцию не стоит, хуже уже не станет, при любом раскладе Запад будет обвинять Россию. Так что спецоперацию необходимо доводить до конца.

        Россиянам в настоящее время нужно думать на сейчас и на будущее о полной и безоговорочной безопасности России и её граждан от Запала, как во время ВОВ!
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:59
      0
      А почему это для кого то стало неожиданностью?Всё ожидаемо. Больше года украинцы это открытым текстом анонсируют и ещё спасибо им за это,а то не дай Бог держали бы язык за зубами и у нас никто бы даже не подумал что они на это способны и был бы эффект неожиданности,а так надеюсь этого эффекта не будет.У нас же привыкли на мир смотреть в розовых очках. Но и это ещё не всё.Будет наступление на Крым и на Белгород/Курск с целью захватить эти территории и обменять их. Захватить Курск или Белгород,взяв заложников и попытаться диктовать свои условия. Опять же Курская АЭС.И если что то из этого проканает и пойдём на обмен наших же территорий на наши же новые территории по Конституции, то это революция и смена власти в стране. Как раз то,чего добиваются американцы. Зеленский идёт во банк ,ему терять нечего,а загнанная в угол крыса кидается. Американцы загнали его в угол и требуют Крым и смены власти в России.А что ему ещё остаётся делать?
      1. cmax
        cmax Сегодня, 13:33
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        А почему это для кого то стало неожиданностью?Всё ожидаемо. Больше года украинцы это открытым текстом анонсируют и ещё спасибо им за это,а то не дай Бог держали бы язык за зубами и у нас никто бы даже не подумал что они на это способны и был бы эффект неожиданности,а так надеюсь этого эффекта не будет.У нас же привыкли на мир смотреть в розовых очках. Но и это ещё не всё.Будет наступление на Крым и на Белгород/Курск с целью захватить эти территории и обменять их. Захватить Курск или Белгород,взяв заложников и попытаться диктовать свои условия. Опять же Курская АЭС.И если что то из этого проканает и пойдём на обмен наших же территорий на наши же новые территории по Конституции, то это революция и смена власти в стране. Как раз то,чего добиваются американцы. Зеленский идёт во банк ,ему терять нечего,а загнанная в угол крыса кидается. Американцы загнали его в угол и требуют Крым и смены власти в России.А что ему ещё остаётся делать?

        Зря вы так волнуетесь. Другие так не волнуются......................Шойгу: Россия в 2024 году планирует принять первые международные игры среди учащихся до вузовских организаций оборонных ведомств стран Всемирного совета военного спорта (CISM). ( Источник IZ.RU).
        Просто прелесть, правда? Вся Россия ждёт с нетерпением. Может и правда не стоит переживать о ходе СВО. Великая Отечественная война длилась 1418 дней, сегодня только 430 день СВО.
        1. Комментарий был удален.
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:55
    0
    Киевский пёс продолжает заходиться лаем. Слюна течёт по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества

    - написал Медведев.
    Да то не слюна, а "мука" не обтёртая рукавом laughing
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:57
    0
    Что то мне подсказывает что 2024 не за горами))) Вот Дмитрий Анатольевич и глаголит правильные речи.
  4. Валерий_Эриксон
    Валерий_Эриксон Сегодня, 12:59
    -2
    Гóже политику такими высказываниями швыряться?
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 13:01
    +3
    СВО будет доведена до победного конца. Тем не менее считаю,что Медведев погорячился. Зеленский не пес. Он маленький злобный песик. Знаете бывают такие маленькие, вечно скалящие зубки, с выпученными глазами и беспристанно тявкающие. Не знаю,как порода называется. Просто этого заморыша заокеанский хозяин назначил вожаком на бандеровской псарне. Вот вся эта псарня и должна быть зарыта в безродной яме,а сверху вбит осиновый кол.
  6. ankir13
    ankir13 Сегодня, 13:01
    +1
    А яйценюха с пастором, потрохом, тягнибоком, фарионом, ярошом ,геращенкои, тимошенкой пр.пр. в контескте срока давности еще кто-то помнит? Аль только клоун под судом ?
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:07
    -1
    Собак обижать не надо, зеля не пёс он тот как Лукашенко сказал (это правильное слово сайт не пропускает).
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:07
    +2
    Мало назвать бешеную собаку бешеной, её надо уничтожить.
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:18
    0
    если и начинать то надо объявлять что РФ свергает киевский режим любыми средствами но это надо было делать раньше а то шас там пропаганда набрала обороты русофобии ! хотя лучше поздно чем не когда ! и сказать что мы не против народа укррр а против правившего режима в укрр который поставлен западными кураторами что бы уничтожать славян и что киевский режим все сделал что бы славяне убивали славян ! ну примерно так а может и не прав я ! а то русофобию они уже развели на майдане скакали и кричали кто не скачет тот москаль и про ножи кричали а все простые украинцы поддерживали это кто стал сопротивляться этому того убивали садили в укррр так что ише предстоит переформатировать долгим путем народ украины так сказать таблетку от русофобии давать всем им ! ну либо я не прав во всем !
  10. bambr731
    bambr731 Сегодня, 13:20
    +1
    В качестве ответа Россия должна: массово уничтожать личный состав ВСУ и боевую технику, нанеся ВСУ максимальное военное поражение.

    Опять в качестве ответа am Да доколе? Чего ждём? Чтобы побольше народу терактами в России угробили? Коли ввязались в драку нужно бить и бить первыми, а не линии рисовать и озабоченности выражать am
  11. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 13:31
    -2
    Медведева как раз для таких дел ныне и держат - пиар, самопиар и озвучивание неудобных пожеланий от имени режима. Слушать его необязательно, это пешка говорящая, а не самостоятельная фигура...