Медведев прокомментировал заявление Зеленского о готовности ВСУ к наступлению, назвав его «киевским псом»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Зеленского о готовности контрнаступления и "освобождения" Крыма, призвав окончательно ликвидировать киевский режим. Соответствующее заявление он разместил в своем ТГ-канале.
По уже сложившейся традиции, Медведев не стал смягчать выражения, назвав Зеленского "киевским псом", желающим выслужиться перед западными хозяевами. По его словам, стоящий у руля Украины наркоман продолжает требовать от своих спонсоров как можно больше оружия, угрожая началом третьей мировой войны. При этом он уверяет, что ВСУ способны "освободить" Крым.
Киевский пёс продолжает заходиться лаем. Слюна течёт по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества
- написал Медведев.
Зампред Совбеза подчеркивает, что недооценивать заявления Зеленского не нужно, необходимо на них правильно реагировать. В качестве ответа Россия должна: массово уничтожать личный состав ВСУ и боевую технику, нанеся ВСУ максимальное военное поражение. В дальнейшем необходимо добиться полного разгрома врага и окончательного низложения нацистского режима с полной демилитаризацией всей территории Украины. Все ключевые фигуры режима должны понести наказание, независимо от места нахождения и сроков давности.
Таким образом, Медведев предлагает не останавливать спецоперацию, достигнув определенных задач, а довести ее до полной победы, не оставив режиму Зеленского никаких шансов сохранить власть. Договариваться с нацистским режимом не о чем, их необходимо уничтожать, освобождая всю территорию, а не только новые регионы.
От себя добавим, что в существующей ситуации оглядываться на мировую реакцию не стоит, хуже уже не станет, при любом раскладе Запад будет обвинять Россию. Так что спецоперацию необходимо доводить до конца.