В Варшаве полиция взломала двери школы при посольстве РФ

Антироссийская политика польских властей уже давно не является чем-то удивительным. Однако в Варшаве находят всё новые способы, чтобы насолить Москве.
Как передаёт РИА Новости, на этот раз целью поляков стала школа при российском посольстве в Варшаве. Представители городских властей вместе с полицейскими взломали двери школы и прошли внутрь.
По информации агентства, представители мэрии в сопровождении полиции прибыли к зданию школы сегодня утром. Там же находились и российские дипломаты, от которых потребовали открыть ворота школы. Однако после отказа поляки начали ломать калитку. Далее на ворота была повешена цепь с замком, чтобы из школы ничего не вывезли.
Сообщается, что власти дали время сотрудникам школы до 19:00 по Москве для освобождения территории школы.
Напомним, что ещё в марте прошлого года власти Польши объявили о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве.
По словам советника-посланника российского посольства Андрея Ордаша, польские власти незаконно решили изъять здание школы.
Помимо этого, недавно стало известно, что в Польше изъяли также деньги с замороженных счётов российского посольства, не предъявляя каких-либо объяснений.