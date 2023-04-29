Военное обозрение
Войти Регистрация

В Варшаве полиция взломала двери школы при посольстве РФ

39
В Варшаве полиция взломала двери школы при посольстве РФ

Антироссийская политика польских властей уже давно не является чем-то удивительным. Однако в Варшаве находят всё новые способы, чтобы насолить Москве.


Как передаёт РИА Новости, на этот раз целью поляков стала школа при российском посольстве в Варшаве. Представители городских властей вместе с полицейскими взломали двери школы и прошли внутрь.

По информации агентства, представители мэрии в сопровождении полиции прибыли к зданию школы сегодня утром. Там же находились и российские дипломаты, от которых потребовали открыть ворота школы. Однако после отказа поляки начали ломать калитку. Далее на ворота была повешена цепь с замком, чтобы из школы ничего не вывезли.

Сообщается, что власти дали время сотрудникам школы до 19:00 по Москве для освобождения территории школы.

Напомним, что ещё в марте прошлого года власти Польши объявили о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве.
По словам советника-посланника российского посольства Андрея Ордаша, польские власти незаконно решили изъять здание школы.
Помимо этого, недавно стало известно, что в Польше изъяли также деньги с замороженных счётов российского посольства, не предъявляя каких-либо объяснений.
Использованы фотографии:
Википедия/Wistula
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
39 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 14:08
    +36
    Откровенно говоря, это нытье уже в печенке сидит. Ой бедные мы, несчастные, злые поляки отнимают нашу недвижимость и деньги.

    Изымите что то равноценное на территории России, если такое есть, не знаю перечень имущества Польши в РФ.

    Закройте посольство, разорвите отношения, вышлите польское посольство...но пожалуйста, хватит ныть как обиженный ребенок в детском саду, что кто то отнял его игрушку. Это не красит ни МИД ни страну.
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 14:47
      +4
      Ну да, согласен такое впечатление, что подачей материала в наших СМИ заведуют злостные враги России, имеющие целью создать у публики впечатление полного нашего бессилия и безнадежности нашего положения, в
      позиции того что Россия обманутая и оскорбленная злодеем девица. В этом публику убеждают как в глобальном плане, так и в ежедневной хронике. Широко внушают публике мысль о то, что оказывается коварная Меркель 8 лет обманывала Россию в лице её руководства в вопросах Минска чтобы дать возможность Украине укрепить армию. Возникает вопрос, а что в нашем руководстве сидят одни лохи, неспособные в то время разглядеть коварный план? В подаче хроники начинают с описания варварских обстрелов Донецка, от которых, у меня лично, сжимаются кулаки в бессильной злобе. А потом приговаривают, мол, злодеяния фиксируются, да еще Бастрыкин заботится фиксируйте лучше. Ни одного сообщения, что виновные были наказаны не было - случайные факты гибели злодеев в результате рутинных обстрелов не считаются это не нарочно. Ну да, в конце показывают каждый вечер одну и ту же гаубицу, стреляющую неизвестно куда и, видимо, бесполезно, раз обстрелы продолжаются. В плане того чтобы создать у народа впечатление нашей беспомощности наши СМИ своей цели добились. Что это диверсия или ХПП, если ХПП, то хочу понять смысл.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 14:58
        -1
        В принципе правда нашим не очень важна! Важна цель! Смотрел карты (снимки с космоса) Донецка, Авдеевки и вокруг до СВО и после . Весело там было )))
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 15:06
          +6
          Ну и долго мы - Россия - будем на это польское враждебное хамство свои сопли утирать?!

          Давно было
          пора исправить ошибку того же Путина, который без повторной проверки докментов "Секретной папки "Катынского дела" - вослед за Горбачёвым и Ельциным - подтвердил правоправность претензий реваншисткой Польши к России в обвинении СССР в отношении массового расстрела польских офицеров якобы советсткой стороной в 1940 году.

          Между тем известно известно, что документы Секретной папки "Катынского дела" были сфальцифицированы в угоду пресмыкания Горбачева перед Западом подручным Горбачева А.Яковлевам в соответствии в провокационной блеф-версией Геббельса против СССР.

          ИТОГО. Горбачёвым был совершена ИЗМЕНА Родине - т.е. был совершён прогеббельский и пропольский ПОДЛОГ его подручным Яковлевым в документах т.н. "Катынского дела" НКВД, на основании которого документы были исправлены в пользу пропаганды Геббельса и опирающихся на неё реваншистских поляков.

          Путину надо иметь мужество и признать в этом свою политическую ошибку. А именно.

          В Тверской области в 30 километрах от Твери есть мемориальный комплекс «Медное». Посетителей «Медного» уверяют – в этом месте покоятся останки более 6 тысяч польских военнопленных, расстрелянных властями СССР весной 1940-го года в Калинине. Подобный мемориал есть в Смоленской области (Катынь).
          Однако массовых расстрелов поляков в 1940 году властями СССР НЕ БЫЛО. А именно.
          В Смоленской области осенью 1941-го года польские военнопленные были расстреляны в катынском лесу немецко-фашистскими захватчиками.

          Более того. В период с 1941-го по 1943-й годы в районе села Медное находились несколько госпиталей. Там же хоронили советских воинов 29-й армии, умерших в медсанбатах от ран. А в месте, где сейчас расположен польский мемориал, находился пункт сбора тел погибших в боях красноармейцев, память которых до сих пор не увековечена. В 2006-м году представители «Союза Советских офицеров» установили на территории Медновского мемориала мраморную плиту в память о павших в боях советских воинах 29-й армии. Но вскоре плита загадочно исчезла.

          Мифы Медного.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 15:17
            +3
            Об исторической необходимости - для безопасности и будущего благополучия самой России - восстановить истину в "Катынском деле" и категорически устранить подлог, совершённый командой Яковлева в документах "Секретной папки" Катынского дела в пользу провокационной версии Геббельса и реваншизма поляков, говорил и Виктор Илюхих.

            Сколько бы в истории верёвочка ЛЖИ ни вилась, но конец ей должен быть!
            В противном случае Россия так и бкудет сопли жевать и кровью умываться перед всем миром.

            Виктор Илюхин. Правда о Катыни
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 15:42
              +2
              А это подробная историческия ПРАВДА Виктора Илюхина персонально для либеральных минусёров, которые не хотят признать историческую ПРАВДУ.

              Ложь поляков о Катыни и фальсификация архивов России - https://www.youtube.com/watch?v=k4W6f_REaSw

      2. Кронос
        Кронос Сегодня, 15:35
        +2
        А вы не думали, что это не создание впечатление, а реально особо ничего не могут сделать ? Что это руководство на более банально не способно.
    2. Комментарий был удален.
    3. стар
      стар Сегодня, 16:13
      +2
      В Москве есть польская школа при посольстве Польши в России. Находится по адресу: Москва, Пресненский, Тишинский Б. пер., 1. Хорошее место. Можно под кружки отдать. Вместе с посольством..
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:09
    +7
    Антироссийская политика польских властей уже давно не является чем-то удивительным.

    Ничего удивительного...слабая реакция Кремля на выходки поляков провоцирует их на еще большие провокации.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:21
      +9
      Вообще у нас есть чем надавить на поляков.Это кладбище неизвестно чего под Смоленском и не только там(и не надо говорить ,что мы с мертвыми не воюем).Раз мы "плохие парни",так давайте соответствовать.Нечего тут облизывать сакральные для поленьев места
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:34
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        и не надо говорить ,что мы с мертвыми не воюем

        а и не надо воевать, пусть выкапывают и забирают к себе
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 14:45
          +4
          Надеюсь не просто так ,по нашим центральным СМИ на днях прошла инфа о рассекреченых документах ,что Катынь дело рук немцев.Вот поляки и взбесились.
  3. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 14:10
    +6
    Захарова выразит очередную озабоченность. Этим и закончится.
  4. ugos
    ugos Сегодня, 14:10
    +14
    По традиции после такого не дружеского акта, наше МИД обычно приглашают детей польских дипломатов на ёлку в Кремль, но так как до ёлки ещё далеко, на верное просто выскажут озабоченность.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:32
      +5
      Цитата: ugos
      По традиции после такого недружеского акта, наше МИД обычно приглашает детей польских дипломатов на ёлку в Кремль, но так, как до ёлки ещё далеко, наверно, просто выскажут озабоченность.

      Если бы...Ещё есть «Алые паруса» в С-П...
      * * *
      Я не сделаю открытия, если скажу, что именно назначением откровенных нацистов и русофобов в руководство стран ЕС США сделали подобные явления предсказуемыми. Я совершенно согласен с:

      Цитата: Ганкутсу_
      Закройте посольство, разорвите отношения, вышлите польское посольство...Но, пожалуйста, хватит ныть, как обиженный ребенок в детском саду, у которого отняли его игрушку. Это не красит ни МИД, ни страну.

      good
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:33
      +1
      Цитата: ugos
      По традиции после такого не дружеского акта, наше МИД обычно приглашают детей польских дипломатов на ёлку в Кремль, но так как до ёлки ещё далеко, на верное просто выскажут озабоченность.
      организуют праздник 1 июня (день защиты детей)
  5. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 14:13
    -13
    Здесь меня вот какой момент забавляет. У нас режим поставил приоритет национального права над международным, т.е. отказавшись придерживаться ряда норм международного права, причины оного здесь не существенны. Допустим, где-то это полезно. Но сейчас жалуется, апеллируя к тому же международному праву, которое соблюдает избирательно, и предъявляет его несоблюдение остальным. Не шизофрения ли?..
    1. ugos
      ugos Сегодня, 14:19
      +7
      ''Режимом'' власть в России называют украинцы или навальнята. Вы к кому себя относите?
      Палитесь, однако сударь.
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 14:36
        -5
        "Режимом" любую власть называет наука. Ну а у закомплексованных в голове только навальные...
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 14:54
          +1
          Получается по вашему навальнята хорошие парни или все же поскудные предатели своих дедов?
          1. NKXXI
            NKXXI Сегодня, 15:41
            +1
            А связь какая вообще с написанным? Вы из каждой дыры будете навальных вытаскивать на каждое мнение, отличающееся от вашего?..
        2. marswell
          marswell Сегодня, 15:50
          0
          Ну вот и СВЕТОЧ науки незакомплексованный засиял таки на небосводе нашем!!!!! Сияет нам и забавляется)))
      2. aakvit
        aakvit Сегодня, 15:56
        0
        Он - каклозадый навальнёнок! am Из тех мужей мелких рогатых парнокопытных, что за деньги на любую сходку пойдут, и родную мать обгадят!
  6. Cannon
    Cannon Сегодня, 14:16
    +11
    Тошно смотреть на стоны МО (министерство озабоченности). Выгнать дипломатов польши из РФ и самим оттуда убраться.Всё имущество поляков в РФ забрать.
  7. dandi
    dandi Сегодня, 14:18
    +8
    Готов поспорить ,что никаких жёстких ответных мер не будет(опять ОТВЕТНЫХ!!!!!) и опять всё ограничится чем-либо формальным.Попробуйте меня переубедить.
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 14:19
    +6
    Может пора выслать все посольство Польши из Москвы наложенным платежом на родину?
  9. faiver
    faiver Сегодня, 14:25
    +5
    это результат сопливой политики нашего руководства на протяжении десятилетий. Почему до сих пор не объявлен бойкот товарам из недружественных стран, в том числе и Польши?
  10. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:27
    +2
    Полякам повезло , так как Путин никуда не уйдёт.
    Будут творить что хотят.
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:31
    +5
    будем выражать очередную озабоченность?!!
  12. cmax
    cmax Сегодня, 14:36
    +1
    Пора бы наличие феберже у нас показать. А так, тьфу на них, шавки они и есть шавки. Сколько людей за них положили в 1944-1945 годах.
  13. MaxKruh
    MaxKruh Сегодня, 14:37
    +5
    У нас в РФ 4 консульства пр и одно посольство,одно из консульств в Смоленске,можно же закрыть хотя бы его,для них закрытие этого консульства был бы чувствителен.
  14. g_ae
    g_ae Сегодня, 14:45
    +4
    Жалко до Нового Года далеко. Тогда можно бы было жесточайше пригласить детей польских дипломатов на ёлку в Кремль. Ну, чтобы им стыдно стало. А вот стесняюсь спросить, а американцам захват дипсобственностм уже спустили? Тема закрыта, проехали? Ну, и чего тогда возмущаться?
  15. 1536
    1536 Сегодня, 14:47
    0
    Похоже, что в Польше хорошо усвоили уроки своей истории. Вот как говорил, например, известный польский историк Ежи Сковронек о том, что случилось с Польшей в XVIII в.: «Бессилие государства – основа и условие неограниченной демократии и свободы каждого его гражданина, одновременно служащее гарантией его существования… На деле вышло наоборот: именно бессилие польского государства подтолкнуло её соседей к ликвидации Польши».
    Польша не хочет больше повторения истории. А кто хочет, кто снова "неосознанно" хочет историю повторить?
  16. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 14:47
    -1
    Писков сегодня выразил проест. Но без огонька.. Ля, ля , тополя. Жаль нет Жириновского, он бы научил Поляков уму разуму, хотя бы устно. Про ответку я вообще молчу
  17. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 14:48
    +1
    это не красная линия, так что надо терпеть и подставлять вторую щеку, а потом наверное и на плешь кое-кому кучу навалят
  18. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 14:56
    +2
    Как же надоело это нытьё, эта беззубость нашего МИДа. Почему наши представители сидели там и ждали, когда их пинком под зад выгонят! Не хотели в Россию возвращаться?
    Хватит позорить Россию! Все нас обижают!!!!
  19. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 15:12
    -1
    Вот уж где черти, явно просятся, писчем, на раздел очередной просится!
  20. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:37
    +1
    И какой же будет "наш ответ Чемберлену"?
  21. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:41
    0
    Да отнимите уже что-нибудь у них! Как нам говорили по ТВ - в России дофига есть чего польского!!!
    Заберите это всё - и тогда в следующий раз таблоиды в Европе подумают, прежде чем выходить со статьями на тему "с Россией можно делать что угодно - она не ответит".