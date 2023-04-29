Российские войска нанесли поражение пункту размещения резервов ВСУ под Краматорском

Российская армия продолжает выявлять и наносить поражение живой силе и технике ВСУ, которую украинское командование перебрасывает на различные участки фронта в преддверии, анонсированного ранее контрнаступления.
Так, в ночь с 27 на 28 апреля были нанесены удары высокоточным оружием по пунктам временной дислокации резервов украинской армии. Согласно сообщению от пресс-службы Минобороны РФ, поражение наносилось ракетами воздушного базирования и дронами-камикадзе «Герань-2».
Между тем вчерашней атакой для ВСУ и иностранных наемников все не закончилось. Так, сегодня утром российские войска нанесли поражение пункту размещения резервов украинской армии под Краматорском.
Удар пришелся по объекту в посёлке Малаторановка, куда противник потянул резервы для поддержки вероятного наступления на данном направлении. Отсюда, как и из Константиновки, где, к слову, также недавно были уничтожены военные объекты противника, части ВСУ могут быть переброшены в Часов Яр для наступления на Артемовском направлении, навстречу продвигающимся вперед бойцам ЧВК «Вагнер».
Вышеупомянутая информация косвенно подтверждается так называемым главой Донецкой ОВА Павлом Кириленко. Об ударе по поселку Малаторановка украинский чиновник пишет в своем ТГ-канале. Естественно, в сообщении говорится о пострадавших мирных жителях и ничего о том, по каким именно объектам был нанесен удар.