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Израильский эксперт: Искусственный интеллект способен взять власть в свои руки

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Израильский эксперт: Искусственный интеллект способен взять власть в свои руки

Эксперт Всемирного экономического форума Юваль Харари на вопрос, насколько человечество должно быть обеспокоено угрозой того, что власть может быть захвачена искусственным интеллектом, ответил, что такой сценарий является вполне реалистичным.


Харари подчеркнул, что искусственный интеллект представляет собой первый инструмент, который способен самостоятельно принимать решения. Тогда как все предыдущие изобретения человечества были направлены на расширение возможностей, ИИ является первой технологией, которая может самостоятельно принимать решения, в том числе касающиеся собственного использования и развития.

Тогда как ядерные бомбы не способны создавать лучшие ядерные бомбы, ИИ может создать лучший ИИ. Кроме того, ИИ может принимать решения, касающиеся людей. Например, все чаще, когда граждане обращаются в банк для получения кредита или подают заявление о приеме на работу, эти важные для человека решения принимаются искусственным интеллектом.

По мнению эксперта, в настоящее время ИИ делает свои первые крошечные шаги. С момента создания первого ИИ прошло около 10 лет. Человечеству необходимо в первую очередь понять все возможности ИИ и замедлить его внедрение, чтобы убедиться, что его использование является разумным и безопасным. Подобно тому, как фармацевтические компании не могут просто выпустить новый лекарственный препарат на рынок, предварительно не проведя ряд тщательнейших проверок безопасности, аналогично следует поступить с внедрением искусственного интеллекта.

Использованы фотографии:
Pixabay
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7 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:35
    0
    Еще раз: четко прослеживается нацеленное педалирование нового лохотрона - искусственного псевдоинтеллекта.
    Одно это - уже повод задуматься
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:38
    -2
    Израильский эксперт: Искусственный интеллект способен взять власть в свои руки
    . Полет фантазии, у некоторых, безгранично.
    И в вдогонку... взять, можно, но кто ж ему даст???
  3. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:39
    -2
    Искусственный интеллект способен взять власть в свои руки

    Честно говоря, иногда кажется, что это был бы не худший вариант для человечества....
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:47
      0
      Похоже ИИ начал наступление с того, что минусует ВСЕХ ПОДРЯД.
      Штука безмозглая, бьёт всех и сразу... тех кто за и тех кто против.
      Похоже он органиков не переваривает вообще всех!
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:45
    0
    Критика ИИ будет воспринята ИИ как угроза с последующим уничтожение критикующих.
  5. KCA
    KCA Сегодня, 13:45
    0
    ИИ, точнее, нейросети, только обрабатывают данные, полученные человеком, действовать вне написанных человеком алгоритмов нейросети пока не способны, когда-нибудь, лет через сто-двести..
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:48
    0
    Цитата: Bingo
    Еще раз: четко прослеживается нацеленное педалирование нового лохотрона - искусственного псевдоинтеллекта.
    Одно это - уже повод задуматься

    smile
    Надо срочно выпускать из психушки Сару Коннор...Т1000 вот вот десантируется из будущего в Иерусалиме или Вашингтоне.
    Железный Арни сильно постарел и вряд ли теперь подымет сверхмощную 30-мм семиствольную пушку GAU-8/A Avenger (Мститель) компании General Electric.
    Скайнет надо остановить любой ценой.