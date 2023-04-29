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Близится освобождение Марьинки: под контролем ВСУ в городе осталось только несколько кварталов

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Близится освобождение Марьинки: под контролем ВСУ в городе осталось только несколько кварталов

По двум опорным пунктам украинских военных в районе Марьинки (ДНР) российские военные нанесли массированный удар, применив системы ТОС-1А «Солнцепек». Противник располагался в районе населенного пункта Пречистовка.


Такое сообщение поступило агентству РИА Новости от главы пресс-службы группировки «Восток» Вооруженных сил РФ Александра Гордеева.

Офицер рассказал, что в результате удара было уничтожено не менее десяти бойцов ВСУ.

Экипажами тяжелых огнеметных систем нанесены удары по двум опорным пунктам противника в районе Пречистовки и ликвидировано более десяти боевиков

- сообщил он.

Судя по ряду признаков, близится освобождение и самой Марьинки. По информации, полученной агентством от одного из командиров действующих здесь российских подразделений с позывным «Гром», под контролем ВСУ в городе осталось только несколько кварталов.

Практически выдавили уже противника, осталось несколько кварталов

- утверждает военнослужащий.

И когда украинских военных оттуда выбьют, этот населенный пункт можно будет считать освобожденным.

«Гром» отмечает, что активность противника на данном направлении небольшая, так как основные усилия он прилагает на других участках.

Успехи российских войск на этой неделе на марьинском участке фронта подтвердил также врио главы Донецкой Республики Денис Пушилин. Он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что в Марьинке из 59 кварталов города под контролем Вооруженных сил РФ находится 50.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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9 комментариев
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  1. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 13:30
    +5
    мне кажется заметка с таким заголовком выходит уже давно и еженедельно...
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 13:34
      +4
      Да, Вы правы.
      Очень тяжело идёт процесс. Больше года. От населённого пункта одно название осталось.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:41
        +6
        Цитата: Fachmann
        Очень тяжело идёт процесс

        На протяжении года идут бодрые доклады военкоров «почти», «осталось чуть-чуть», «еще немного», «контролируем уже на 70%» в районе Марьинки.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:35
      0
      Надо бы ускорить процесс освобождения Марьинки.Видео применения ОДАБ-500.
    3. Ратибор_А
      Ратибор_А Сегодня, 13:35
      +1
      Ну вам ципсошникам больше и написать нечего, просир...ю ваши укрофашисты по всем фронтам
  2. Magellan
    Magellan Сегодня, 13:33
    +4
    А после что? Оперативного простора всё равно не будет, там то же скопище населенных пунктов
  3. next322
    next322 Сегодня, 13:33
    +2
    Успехи российских войск на этой неделе на марьинском участке фронта подтвердил также врио главы Донецкой Республики Денис Пушилин. Он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что в Марьинке из 59 кварталов города под контролем Вооруженных сил РФ находится 50

    это повторяется 2 неделю.....а воз и ныне там
  4. monetam
    monetam Сегодня, 13:52
    0
    Продвижение там есть, только очень небольшие. Тут эффект примерно такой же как и в Бахмуте: большие потери обороняющейся сторон, привлечение к месту боя вражеских резервов и отвлечение их от других направлений.
  5. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:53
    0
    Отдача у такого ппц думаю что не подсовывай под "приклад" потом все болеть булет.