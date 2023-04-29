Близится освобождение Марьинки: под контролем ВСУ в городе осталось только несколько кварталов

По двум опорным пунктам украинских военных в районе Марьинки (ДНР) российские военные нанесли массированный удар, применив системы ТОС-1А «Солнцепек». Противник располагался в районе населенного пункта Пречистовка.
Такое сообщение поступило агентству РИА Новости от главы пресс-службы группировки «Восток» Вооруженных сил РФ Александра Гордеева.
Офицер рассказал, что в результате удара было уничтожено не менее десяти бойцов ВСУ.
Экипажами тяжелых огнеметных систем нанесены удары по двум опорным пунктам противника в районе Пречистовки и ликвидировано более десяти боевиков
- сообщил он.
Судя по ряду признаков, близится освобождение и самой Марьинки. По информации, полученной агентством от одного из командиров действующих здесь российских подразделений с позывным «Гром», под контролем ВСУ в городе осталось только несколько кварталов.
Практически выдавили уже противника, осталось несколько кварталов
- утверждает военнослужащий.
И когда украинских военных оттуда выбьют, этот населенный пункт можно будет считать освобожденным.
«Гром» отмечает, что активность противника на данном направлении небольшая, так как основные усилия он прилагает на других участках.
Успехи российских войск на этой неделе на марьинском участке фронта подтвердил также врио главы Донецкой Республики Денис Пушилин. Он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что в Марьинке из 59 кварталов города под контролем Вооруженных сил РФ находится 50.