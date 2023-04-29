Индийская пресса: Россия приостановила поставки зенитной системы С-400

На фоне западных санкций против РФ Москва и Нью-Дели договорились о порядке проведения расчётов за поставленную военную технику. Однако индийское руководство не выполнило взятые на себя обязательства, в связи с чем под угрозой оказался весь спектр военно-технического сотрудничества двух стран.
Как сообщается в индийском издании ThePrint, отсутствие платежей в адрес РФ привело к задолженности в размере $2 млрд и приостановке военных поставок, в частности новых партий зенитной системы С-400 (ещё не завершена передача двух полков ЗРС). О невозможности работы в таких условиях было выслано официальное уведомление.
Под удар попали и армия с флотом, хотя в меньшей мере, чем ВВС, сильно зависящие от поставки запчастей для истребителей Су-30МКИ. Пока это не критично, но последствия для боеготовности ВВС начнут проявляться уже через несколько месяцев. При этом указывается, что сохраняется возможность закупки необходимых запчастей через третьи страны.
На этом фоне ряд источников издания утверждают, что главная причина отказа от поставок состоит в желании российского руководства удовлетворить в первую очередь собственные нужды, резко возросшие в связи с конфликтом на Украине. Их доводом является тот факт, что торговля нефтью и другими товарами продолжает вестись [возможно, что это вызвано тем обстоятельством, что США не блокируют сделки в этом сегменте, нацелившись именно на оборонку России].
Как отмечается в прессе, текущее положение дел с неплатежами, вызванное отключением ряда банков РФ от SWIFT, можно урегулировать путём присоединения Индии к системе обмена финансовыми сообщениями Банка России SPFS. Как заявляется, страны находятся на продвинутой стадии переговоров о начале её использования:
Источники сообщили, что ситуация улучшится, как только будет завершен новый режим оплаты.