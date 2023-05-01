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Британский эсминец «Донтлесс» вышел из 9-месячного ремонта, но это едва ли обрадует командование ВМС Британии

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Британский эсминец «Донтлесс» вышел из 9-месячного ремонта, но это едва ли обрадует командование ВМС Британии

Эсминец "Донтлесс" (Тип-45) вышел из девятимесячного ремонта, совмещенного с модернизацией и считается боеспособным.


Хотя эта новость едва ли обрадует командование Королевского флота. Получается, что совсем недавно три из шести "самых лучших эсминцев ПВО", как считают отдельные эксперты, стояли в ремонте.

Второй и третий корабли серии, "Дерзкий" и "Дракон", стоят в ремонте, их вступление в строй ожидается в конце 2024 года, если всё будет благополучно и не случится каких-то катаклизмов. Природных, политических или финансовых.

Учитывая, что авианосец "Принц Уэльский" сейчас понемногу разбирают, чтобы передать запчасти на "Королеву Елизавету", можно сказать, что ситуация в Королевском флоте грустная. Вся надежда флота на "старичков", фрегаты Тип 23. Но их постепенно выводят из числа действующих.

Запланировано ежегодно списывать по одному кораблю, опять-таки, если не случится каких-то "форс мажоров". В этом году, выводят из состава флота - "Аргайл". В следующем, "Ланкастер". Последние, "Ст.Олбанс" и "Портленд", предполагают списать в 2035-36 годах, что представляется маловероятным, во-первых по техническим причинам, на тот момент им будет уже по 35-36 лет. Во-вторых, финансовая составляющая: поддерживать в исправном состоянии тридцатилетние корабли, едва ли "по карману" британскому бюджету. Скорее всего, с ними случится то же самое, что и с эсминцами Тип 42, третьей серии, которые вывели из состава флота в 2011-13 годах, чтобы сэкономить деньги не строительство эсминцев типа 45. Последние "42-е", не прослужили и тридцати лет.
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6 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:38
    +2
    Запланировано ежегодно списывать по одному кораблю, опять-таки, если не случится каких-то "форс мажоров". В этом году, выводят из состава флота - "Аргайл". В следующем, "Ланкастер". Последние, "Ст.Олбанс" и "Портленд", предполагают списать в 2035-36 годах,
    Вот и задумаешься чего им пожелать...
    Толи пожелать им побольше "форсов моржовых", толи наоборот...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:09
      0
      Вы о чём ,какой флот ,в Англии сейчас главное коронация ,у них новый король и королева (консуорт ).250 лямов зеленью или фунтами ,надо уточнить.С нетерпением жду знатного срача,попал под влияние англицких таблоидов feel .
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:38
    -2
    Такой «хитрый» маневр, сместить фокус. Типа в британском флоте все плохо , или третий банк в штатах почти лопнул. А у нас флот ну прям переживает период расцвета .
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:44
    +1
    . поддерживать в исправном состоянии тридцатилетние корабли, едва ли "по карману" британскому бюджету

    У бриттов печатного станка нет. А Украине надо помогать. Скорее бы они уже надорвались.
  4. Мореход
    Мореход Сегодня, 07:47
    +1
    Ну военный флот вообще удовольствие дорогое, нынче его качественное и колличественное развитие могут себе позволить только две ведущие экономики мира. Есть теория, что российскую империю подорвала любовь к постройке дредноутов.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:22
    -1
    Эсминец "Донтлесс"

    Ну, если переводить, то получается "Не менее". И кто так корабль называет?