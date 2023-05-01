Британский эсминец «Донтлесс» вышел из 9-месячного ремонта, но это едва ли обрадует командование ВМС Британии

Эсминец "Донтлесс" (Тип-45) вышел из девятимесячного ремонта, совмещенного с модернизацией и считается боеспособным.
Хотя эта новость едва ли обрадует командование Королевского флота. Получается, что совсем недавно три из шести "самых лучших эсминцев ПВО", как считают отдельные эксперты, стояли в ремонте.
Второй и третий корабли серии, "Дерзкий" и "Дракон", стоят в ремонте, их вступление в строй ожидается в конце 2024 года, если всё будет благополучно и не случится каких-то катаклизмов. Природных, политических или финансовых.
Учитывая, что авианосец "Принц Уэльский" сейчас понемногу разбирают, чтобы передать запчасти на "Королеву Елизавету", можно сказать, что ситуация в Королевском флоте грустная. Вся надежда флота на "старичков", фрегаты Тип 23. Но их постепенно выводят из числа действующих.
Запланировано ежегодно списывать по одному кораблю, опять-таки, если не случится каких-то "форс мажоров". В этом году, выводят из состава флота - "Аргайл". В следующем, "Ланкастер". Последние, "Ст.Олбанс" и "Портленд", предполагают списать в 2035-36 годах, что представляется маловероятным, во-первых по техническим причинам, на тот момент им будет уже по 35-36 лет. Во-вторых, финансовая составляющая: поддерживать в исправном состоянии тридцатилетние корабли, едва ли "по карману" британскому бюджету. Скорее всего, с ними случится то же самое, что и с эсминцами Тип 42, третьей серии, которые вывели из состава флота в 2011-13 годах, чтобы сэкономить деньги не строительство эсминцев типа 45. Последние "42-е", не прослужили и тридцати лет.