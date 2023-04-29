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Правительство РФ приняло решение о неразглашении данных, касающихся добычи нефти и газа

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Правительство РФ приняло решение о неразглашении данных, касающихся добычи нефти и газа

Правительство РФ приняло решение о неразглашении данных, касающихся добычи нефти, газа и конденсата. Как следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации, статистика по добыче полезных ископаемых будет закрыта сроком на 12 месяцев (до 1 апреля 2024 года).


Несмотря на то, что документ этот датирован 26 апреля, в тот же день Росстат опубликовал доклад о промышленном производстве в первом квартале текущего года, однако, в нём отсутствовали какие-либо данные о нефтедобыче в России.

Что же касается макропрогноза на 2023-26 годы, разработанного Минэкономразвития, то в нём не были опубликованы некоторые данные, в том числе и по добыче «чёрного золота». Исключение, прежде всего, касалось данных по топливно-энергетическому комплексу, равно как и по объёмам добычи, экспорта и экспортным ценам. Всё это делается в целях национальной безопасности с тем, чтобы снизить санкционные риски.

Отметим, что Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило поставки нефти из России в прошлом месяце в 8,1 млн баррелей в сутки. Такой уровень для российского нефтяного сектора стал самым высоким с апреля 2020. Саму же её добычу в России (без учёта конденсата), агентство оценило в 9,58 млн баррелей в сутки, Таким образом, по сравнению с февралём этого же года этот показатель снизился на 290 тыс баррелей.

Напомним, что руководство России со 2 апреля продлило действующее в отношении добычи нефти ограничение до конца года. Вслед за ней о своём решении сократить её (добычу) объявили и остальные страны организации ОПЕК+. В общей же сложности нефтяные экспортёры решили сократить её на 1,65 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 2% от мирового потребления нефти.
Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал ПАО «Роснефть»
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24 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:16
    0
    Для англосаксов и их вассалов надо засекретить все и вся...меньше будут знать о состоянии нашей экономики крепче сон будет.
    1. Ганкутсу_
      Ганкутсу_ Сегодня, 14:19
      0
      Эти то как раз легко нужную информацию узнают. От народа скрывают, хотя тот никто и не интересовался что по чем. Не его и ладно.
    2. Товарищ И
      Товарищ И Сегодня, 15:04
      +1
      Что там секретить то собрались? Сколько сырья загнали по дешевке? Ни у кого проблем узнать это не возникнет, тут даже спецслужбы не нужны. Трейдерских инсайдов хватит.
  2. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 14:17
    +4
    Естественно, иначе придется демонстрировать, насколько просели объемы и цены на сырье при их перенаправлении с Европы в Китай. Трусы...
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 14:18
    +3
    И ещё засекретить производство и экспорт удобрений, продуктов питания
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:41
      +1
      Цитата: AlexKruglov1976
      И ещё засекретить производство и экспорт удобрений, продуктов питания

      Это всё мелочи, когда везде трубят о том, куда какая в/ч передислоцировалась, какое новое оружие и в каком количестве поступило, вплоть до фотографий личного состава и мест его расположения.
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:25
    -4
    Походу , правительство России готовит пакость для граждан.(это уже закономерность).
  5. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 14:25
    +7
    Продажа не переработанного сырья за рубеж - предательство Родины...
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:30
    +3
    Любая информация может быть использована против нас. Поэтому меньше открытых данных.
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 14:34
      -3
      Как может помешать эта информация, если данные, даже обходными путями, элиты, принимающие решения, получат, в отличие от обычного населения?..
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:38
      0
      Да,долой информацию.Это наш враг! yes Хотя,если разобраться ,то простым людям внутри страны все это как то фиолетово
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 16:10
        0
        Цитата: dmi.pris1
        простым людям внутри страны все это как то фиолетово

        Судя по комментам многих пользователей только здесь, на ВО, это не так. В ответ на любую новость тут же требуют - где видео, где фото, где подробности, адреса, явки ссылки, документы... Я не верю!!!
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:38
    -2
    Давно пора закрыть эту информацию ,кому надо из дружественных стран Опек + эту инфу знают.Тем более вчера ,Путин В.В.подписал указ о ценообразовании на нефть и нефтепродукты для дружественных стран.С Россией дружить взаимо выгодно.
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 14:41
      +2
      Естественно выгодно. Кто ж еще будет продавать в больших объемах с таким демпингом?..
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:03
        -2
        Вы у нас оказывается незаменимый человек в нефтеторговле в России ,присутствуете при подписании всех контрактов на экспорт.Случаем подпись не ставите в левом левом углу : Утверждаю!!! laughing
        1. NKXXI
          NKXXI Сегодня, 15:35
          -2
          Зачем, если и здесь выходят статьи и новости, подтверждающие мое мнение...
  8. Pavel Pavlovskiy
    Pavel Pavlovskiy Сегодня, 14:38
    -2
    Глупая статья . И раньше это было засекречено.
    Компании Роснефть и Газпром . Не распространили эту информацию
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 14:41
      +3
      Не было засекречено. В отчетах для правительства указывались цифры...
  9. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 14:39
    +2
    Слава богу, "проснулись" что любая подобная объективная информация является коммерческой тайной..... negative
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:42
    +5
    Правительство РФ приняло решение о неразглашении данных, касающихся добычи нефти и газа

    А до этого правительство РФ приняло решение о запрещении декларировании доходов чиновников...
    Скорее всего, мы не найдём данных по добыче золота, алмазов на территории страны и не узнаем кому это всё продают...
    Нам никто не расскажет, сколь дополнительных денег получил бюджет от прогресса в НДФЛ...
    Негде взять данных, сколько рыбы вылавливают российские рыбаки и какая её часть продаётся в России...
    Про молоко, масло, сыры, мясные консервы и прочую лабуду широкой массе источников власти знать не обязательно...Как тут не вспомнить:
  11. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:58
    0
    хорошая тема будет для олигархов
    кстати депутаты тоже себя засекретили
    Цитата: NKXXI
    Естественно, иначе придется демонстрировать, насколько просели объемы и цены на сырье при их перенаправлении с Европы в Китай. Трусы...


    так там любой школьник всё вскроет, не то что цру
    дефицит бюджета не скроешь, цена Юралс с дисконтом тоже известна.
    любой сайт типа рбк или брокера выдаёт инфу по углеводородам
    лишь только открыть калькулятор и посчитать

    не понятно от кого скрывают, лохторату по тв итак только про загнивающую и замерзающую европу рассказывают
  12. bravo77
    bravo77 Сегодня, 15:02
    0
    Цитата: Pavel Pavlovskiy
    Глупая статья . И раньше это было засекречено.
    Компании Роснефть и Газпром . Не распространили эту информацию


    А они налом рассчитывались или маслом
    тогда да можно было скрыть, смешно
    в 21 веке люди верят, что можно скрыть финансовые трансакции, которые сопровождаются договорами.

    не говоря про финансовую разведку, в купе с промышленным шпионажем
  13. bravo77
    bravo77 Сегодня, 15:12
    -1
    Цитата: AlexKruglov1976
    И ещё засекретить производство и экспорт удобрений, продуктов питания


    ну депутаты или совфед засекретили свои декларации
    скоро засекретят отрицательный рост доходов населения
    так проще экономику с колен поднимать и импортозамещаться
  14. amr
    amr Сегодня, 15:28
    +1
    Цитата: Товарищ И
    Что там секретить то собрались? Сколько сырья загнали по дешевке? Ни у кого проблем узнать это не возникнет, тут даже спецслужбы не нужны. Трейдерских инсайдов хватит.

    А не обязательно вам сказали новость о том что напрямую они хотели сделать! вы то узнать скока качаем и продаем вы можете и посчитать и рпикинуть, тока говорить о этом вы уже не можете, так как вас в любой момент возьмут за одно место и скажут что вы разглашаете секретные данные и вам положен срок от 10 до 25 лет!!! а там никого не волнует для чего вы провели эти расчеты, либо для того чтоб передать нашим врагам, либо для того чтоб в диалоге с местным депутатом сказать - а почему мы в год добываем 10 лярдов баррелей нефти, а стоимость бензина у нас как буд-то мы ее через океан в ведрах возим?