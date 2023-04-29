Правительство РФ приняло решение о неразглашении данных, касающихся добычи нефти и газа

Правительство РФ приняло решение о неразглашении данных, касающихся добычи нефти, газа и конденсата. Как следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации, статистика по добыче полезных ископаемых будет закрыта сроком на 12 месяцев (до 1 апреля 2024 года).Несмотря на то, что документ этот датирован 26 апреля, в тот же день Росстат опубликовал доклад о промышленном производстве в первом квартале текущего года, однако, в нём отсутствовали какие-либо данные о нефтедобыче в России.Что же касается макропрогноза на 2023-26 годы, разработанного Минэкономразвития, то в нём не были опубликованы некоторые данные, в том числе и по добыче «чёрного золота». Исключение, прежде всего, касалось данных по топливно-энергетическому комплексу, равно как и по объёмам добычи, экспорта и экспортным ценам. Всё это делается в целях национальной безопасности с тем, чтобы снизить санкционные риски.Отметим, что Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило поставки нефти из России в прошлом месяце в 8,1 млн баррелей в сутки. Такой уровень для российского нефтяного сектора стал самым высоким с апреля 2020. Саму же её добычу в России (без учёта конденсата), агентство оценило в 9,58 млн баррелей в сутки, Таким образом, по сравнению с февралём этого же года этот показатель снизился на 290 тыс баррелей.Напомним, что руководство России со 2 апреля продлило действующее в отношении добычи нефти ограничение до конца года. Вслед за ней о своём решении сократить её (добычу) объявили и остальные страны организации ОПЕК+. В общей же сложности нефтяные экспортёры решили сократить её на 1,65 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 2% от мирового потребления нефти.