Пригожин: Совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение предложить генералу Мизинцеву должность в руководстве компании

Вчера на совете командиров ЧВК "Вагнер" было принято решение предложить генерал-полковнику Мизинцеву Михаилу Евгеньевичу должность первого заместителя командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина (он же "Вагнер")

Снятый с должности замминистра по тыловому обеспечению Михаил Мизинцев может оказаться в рядах ЧВК "Вагнер". Как заявил Евгений Пригожин, совет командиров компании принял решение предложить генерал-полковнику должность в руководстве ЧВК.Об отставке генерала Мизинцева, с сентября прошлого года занимавшего пост замминистра обороны по тыловому обеспечению, на днях сообщили российские военкоры, в частности, об этом заявил Александр Сладков. В Минобороны официально отставку не подтвердили, но и не опровергли. Там просто молчат, не комментируя череду запущенных перестановок в высшем руководстве ведомства. До этого Мизинцев с 2012 года занимал должность начальника Национального центра управления обороной России и отвечал за проведение многих операций, например, за эвакуацию мирного населения Мариуполя.Отправленному в отставку генералу предлагают должность первого заместителя командира ЧВК "Вагнер". Как отреагировал на это предложение сам генерал, информации пока нет.- сообщил Пригожин в своем ТГ-канале.Михаил Мизинцев родился в 1962 году, не сегодняшний день ему 60 лет. Закончил Калининское суворовское военное училище, затем Киевское высшее общевойсковое командное училище. Прошел путь от командира разведроты в ГСВГ до замминистра обороны по тыловому обеспечению. Закончил Военную академию имени М.В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба ВС России. Звание генерал-полковника получил в 2017 году.