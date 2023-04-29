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Пригожин: Совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение предложить генералу Мизинцеву должность в руководстве компании

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Пригожин: Совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение предложить генералу Мизинцеву должность в руководстве компании

Снятый с должности замминистра по тыловому обеспечению Михаил Мизинцев может оказаться в рядах ЧВК "Вагнер". Как заявил Евгений Пригожин, совет командиров компании принял решение предложить генерал-полковнику должность в руководстве ЧВК.


Об отставке генерала Мизинцева, с сентября прошлого года занимавшего пост замминистра обороны по тыловому обеспечению, на днях сообщили российские военкоры, в частности, об этом заявил Александр Сладков. В Минобороны официально отставку не подтвердили, но и не опровергли. Там просто молчат, не комментируя череду запущенных перестановок в высшем руководстве ведомства. До этого Мизинцев с 2012 года занимал должность начальника Национального центра управления обороной России и отвечал за проведение многих операций, например, за эвакуацию мирного населения Мариуполя.

Отправленному в отставку генералу предлагают должность первого заместителя командира ЧВК "Вагнер". Как отреагировал на это предложение сам генерал, информации пока нет.

Вчера на совете командиров ЧВК "Вагнер" было принято решение предложить генерал-полковнику Мизинцеву Михаилу Евгеньевичу должность первого заместителя командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина (он же "Вагнер")

- сообщил Пригожин в своем ТГ-канале.

Михаил Мизинцев родился в 1962 году, не сегодняшний день ему 60 лет. Закончил Калининское суворовское военное училище, затем Киевское высшее общевойсковое командное училище. Прошел путь от командира разведроты в ГСВГ до замминистра обороны по тыловому обеспечению. Закончил Военную академию имени М.В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба ВС России. Звание генерал-полковника получил в 2017 году.
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5 комментариев
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  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 13:53
    0
    Сомневаюсь что генерала просто отправили в отставку. Его скорее всего как и Лапина вернут на линию соприкосновения.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 13:56
    0
    Мизинцев - так он именно что военный управленец, причём самого высокого уровня. Как он сможет работать/ прижиться в частной структуре- непонятно. Впрочем, Пригожину виднее.
  3. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 13:56
    +1
    Смешно и бесславно. Но ожидаемо. осталось узнать, какова будет судьба следующего...
  4. Черноречье
    Черноречье Сегодня, 13:57
    0
    Раз предложили значит достоен. Вагнера за зря предложениями разбрасываются не будут.
  5. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 13:59
    0
    Закончил Киевское училище.
    Однако…