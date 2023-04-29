Курская область подверглась очередному обстрелу со стороны ВСУ

Украинские боевики продолжают вести хаотичный обстрел мирной инфраструктуры российского приграничья. Очередному артиллерийскому удару сегодня подверглась Курская область.
Как сообщается в своем ТГ-канале губернатор региона Роман Старовойт, зафиксировано 7 «прилетов» в поселке Краснооктябрьский в Глушковском районе.
На данный момент известно, что населенный пункт обесточен. Кроме того, повреждения получили три жилых дома. Пострадавших, к счастью, нет.
Со слов губернатора, электроснабжение населенного пункта будет восстановлено в ближайшее время, как только специалисты смогут приступить к работе. Кроме того, жителям, чья собственность получила повреждения, обязательно будет оказана помощь.
Стоит отметить, что обстрелы приграничных с Украиной российских территорий уже стали регулярными. При этом среди украинских националистов раздаются голоса о том, что в ходе предстоящего контрнаступления ВСУ могут захватывать населенные пункты на территории России, чтобы затем оперировать ими в территориальных спорах.
Что характерно, речь идет не о присоединившихся в прошлом году регионах, а именно о территории РФ до 2022 года. В связи с этим, недавний рейд украинских боевиков в Брянскую область обрастает иным смыслом.