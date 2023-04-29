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Курская область подверглась очередному обстрелу со стороны ВСУ

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Курская область подверглась очередному обстрелу со стороны ВСУ

Украинские боевики продолжают вести хаотичный обстрел мирной инфраструктуры российского приграничья. Очередному артиллерийскому удару сегодня подверглась Курская область.


Как сообщается в своем ТГ-канале губернатор региона Роман Старовойт, зафиксировано 7 «прилетов» в поселке Краснооктябрьский в Глушковском районе.

На данный момент известно, что населенный пункт обесточен. Кроме того, повреждения получили три жилых дома. Пострадавших, к счастью, нет.

Со слов губернатора, электроснабжение населенного пункта будет восстановлено в ближайшее время, как только специалисты смогут приступить к работе. Кроме того, жителям, чья собственность получила повреждения, обязательно будет оказана помощь.

Стоит отметить, что обстрелы приграничных с Украиной российских территорий уже стали регулярными. При этом среди украинских националистов раздаются голоса о том, что в ходе предстоящего контрнаступления ВСУ могут захватывать населенные пункты на территории России, чтобы затем оперировать ими в территориальных спорах.

Что характерно, речь идет не о присоединившихся в прошлом году регионах, а именно о территории РФ до 2022 года. В связи с этим, недавний рейд украинских боевиков в Брянскую область обрастает иным смыслом.
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5 комментариев
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  1. zenion
    zenion Сегодня, 14:16
    +2
    Что тут удивительного. Россияне обстреливают Украину. Украина обстреливает Россию. Вот такая небольшая война. Если раньше для таких утех выезжали во чисто поле, подальше от невиновных, то теперь в основном убивают невиновных.
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 14:25
      -2
      Раньше, сумасшедшие сионисты - шалили только в Палестине; но сионистикам - стало скучно и, они - приехали развлекаться на Руси. crying
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 14:22
    +1
    Пока мать городов русских Киев и древние русские города Чернигов, Сумы и Харьков не будут возвращены обратно в состав Российской Федерации - эти обстрелы будут постоянными, бесконечными.

    Если Путин в результате СВО вернет обратно в Россию Киев и Одессу - он войдёт в историю наравне с Екатериной Великой, если нет - то наравне с Горбачевым и Николаем Вторым.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 14:26
      +1
      Николай II, в отличие от некоторых, не подписал ни одного сепаратного договора и страну административными границами не полосовал. И "ушел" не на пенсию, жить на наворованные деньги в немецком особняке.
  3. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 15:38
    0
    При этом среди украинских националистов раздаются голоса о том, что в ходе предстоящего контрнаступления ВСУ могут захватывать населенные пункты на территории России, чтобы затем оперировать ими в территориальных спорах.

    Ну вот сначала все орут это бред и не возможно!
    В связи с этим, недавний рейд украинских боевиков в Брянскую область обрастает иным смыслом.

    Теперь начинают понимать, что в этом есть смысл.
    Что будет дальше?
    Думаю что только в этом и есть смысл!
    Эх Настя! Скоро ты меня вспомнишь!