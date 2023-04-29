Национальная армия Молдовы сообщила о предстоящих в стране очередных военных учениях

Национальная армия Молдовы сообщила о предстоящих в стране военных учениях. По словам начальника Центра управления мобилизационными ресурсами и личным составом Национальной армии Октавиана Друцэ, учения с резервистами Вооружённых сил пройдут в два этапа: с 15 по 19 мая и с 22 по 26 мая. Для этого территориальные военные центры будут высылать им повестки с требованием явиться в военкоматы для уточнения личных данных. Также приглашение будет предусматривать и вручение резервистам приказов об участии в учениях.Как отметили в молдавском оборонном ведомстве, целью этих манёвров станет проверка навыков резервистов, в ходе которых их также ознакомят с техникой и вооружением молдавской армии. Помимо этого, им предстоит ознакомиться с материальной базойи вооружением пехоты.В то же время, Минобороны республики сообщает, что проводятся они в строгом соответствии с требованиями Закона о резерве Вооружённых сил, а также Планом подготовки Национальной армии на 2023 год. Как уже не раз утверждали в молдавском военном ведомстве, данные мероприятия не имеют ничего общего с ситуацией в области безопасности в регионе, в связи с чем, настоятельно просит граждан сохранять спокойствие в данной ситуации.В этом контексте, не лишним было бы упомянуть и о проведении недавних военных манёвров в стране с участием молдавского спецназа совместно с армиями США, Великобритании и Румынии под названием «JCET-2023». При этом руководство РМ неоднократно заявляло о том, что республика «остро нуждается» в системах ПВО. Подобные шаги власти аргументировали обеспечением защиты воздушного пространства, правда до сих пор неясно, от чего или от кого обороняться. От украинских зенитных ракет, падающих за пределами Украины?..Кстати говоря, власти ПМР ранее выражали обеспокоенность в связи с участившимися учениями со стороны молдавской армии, вследствие чего, по их словам, создаются очаги напряжённости в регионе.