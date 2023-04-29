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ВСУ ведут массированный обстрел Новой Каховки и близлежащих территорий

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ВСУ ведут массированный обстрел Новой Каховки и близлежащих территорий

Тревожные новости поступают с южного направления СВО. Украинские боевики начали ожесточенный артиллерийский обстрел Новой Каховки (Херсонская область) и близлежащих территорий.


Удары наносятся по жилым кварталам и мирной инфраструктуре города. Местные власти призывают жителей находиться в укрытиях.

В ТГ-канале администрации опубликовано сообщение, где говорится о жесточайшем артобстреле со стороны украинских боевиков. Под ударом находится, как сам город Новая Каховка, так и населенные пункты городского округа.

Стоит добавить, что перед этим, сегодня утром, ВСУ нанесли удар беспилотниками по топливному терминалу в Севастополе, недалеко от рыбного порта. В результате атаки были повреждены 4 цистерны с горючим. Пожар на данный момент локализован.

Вполне вероятно, что вышеописанные атаки являются подготовкой контрнаступления ВСУ на южном направлении. Что характерно, киевские власти не единожды анонсировали удар именно на Херсонском или Запорожском направлениях, с дальнейшим развитием наступления на Крым.

Между тем массированный обстрел Новой Каховки может быть и отвлекающим маневром. Ведь наступление ВСУ на данном направлении сопряжено с серьезными трудностями в виде естественной водной преграды – реки Днепр.

В то же время, немалые резервы противник стянул на Запорожском, Луганском и Донецком направлениях. Таким образом, накануне своего многократно обещанного контрнаступления, ВСУ могут начать активные действия, в частности артобстрелы, сразу на нескольких рубежах, пытаясь «запутать» российское командование.
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5 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:42
    0
    Отвлекают, как пить дать, отвлекают, крысеныш ещё визжал про Крым.
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:52
    +1
    Готовятся подорвать Каховскую ГЭС, чтобы прекратить подачу воды в Северо-крымский канал и для охлаждения Запорожской АЭС, для того, чтобы затопить низкий левый берег Днепра ниже по течению.
  3. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 16:01
    +1
    Подорвут Каховскую ГЭС в ответ расхерачить ДнепроГЭС! Хватит шутить!
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:20
    0
    ВСУ могут начать активные действия, в частности артобстрелы, сразу на нескольких рубежах, пытаясь «запутать» российское командование.

    А что, ВС РФ разве не могут начать активные артобстрелы, пытаясь просто утихомирить командование укровермахта?
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 16:29
      +2
      Цитата: Петр_Колдунов
      А что, ВС РФ разве не могут начать активные артобстрелы

      Глубокий замысел наших генералов никто здравомыслящий понять не может, иногда я думаю они и сами не могут, но скорее всего просто мыслить они не умеют они могут только на парадах ходить.