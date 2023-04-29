ВСУ ведут массированный обстрел Новой Каховки и близлежащих территорий

Тревожные новости поступают с южного направления СВО. Украинские боевики начали ожесточенный артиллерийский обстрел Новой Каховки (Херсонская область) и близлежащих территорий.
Удары наносятся по жилым кварталам и мирной инфраструктуре города. Местные власти призывают жителей находиться в укрытиях.
В ТГ-канале администрации опубликовано сообщение, где говорится о жесточайшем артобстреле со стороны украинских боевиков. Под ударом находится, как сам город Новая Каховка, так и населенные пункты городского округа.
Стоит добавить, что перед этим, сегодня утром, ВСУ нанесли удар беспилотниками по топливному терминалу в Севастополе, недалеко от рыбного порта. В результате атаки были повреждены 4 цистерны с горючим. Пожар на данный момент локализован.
Вполне вероятно, что вышеописанные атаки являются подготовкой контрнаступления ВСУ на южном направлении. Что характерно, киевские власти не единожды анонсировали удар именно на Херсонском или Запорожском направлениях, с дальнейшим развитием наступления на Крым.
Между тем массированный обстрел Новой Каховки может быть и отвлекающим маневром. Ведь наступление ВСУ на данном направлении сопряжено с серьезными трудностями в виде естественной водной преграды – реки Днепр.
В то же время, немалые резервы противник стянул на Запорожском, Луганском и Донецком направлениях. Таким образом, накануне своего многократно обещанного контрнаступления, ВСУ могут начать активные действия, в частности артобстрелы, сразу на нескольких рубежах, пытаясь «запутать» российское командование.