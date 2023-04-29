Власти Турции заявили о готовности войти в рабочую группу по транзиту российского аммиака

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем обсудил ряд вопросов, касающихся украинского кризиса, в частности продление действия так называемой "зерновой сделки".Как сообщает Управление по связям Администрации президента Турции, турецкий лидер выразил готовность Анкары направить свою межведомственную делегацию для участия в деятельности рабочей группы, которую будет необходимо сформировать если будут достигнуты договоренности, касающиеся возобновления функционирования российского аммиакопровода из Тольятти в Одессу.Эрдоган также отметил, что турецкие власти способны наладить диалог с обеими сторонами вооруженного противостояния в Судане, а также заявил о готовности Турции к сотрудничеству с ООН и организации на своей территории проведения мирных переговоров, направленных на мирное урегулирование возникшей в этой стране ситуации.Обсуждение возможностей возобновления поставок российского аммиака обсуждается в рамках так называемой "зерновой сделки" - соглашения, ранее заключенного между властями Украины, России, Турции и ООН. Договоренности предполагают осуществление вывоза украинского зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов.Одним из ключевых моментов сделки является обеспечение транзита через украинскую территорию российского аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Транзит аммиака по этому трубопроводу был прекращен 24 февраля 2022 года после начала вооруженного конфликта на Украине.