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Власти Турции заявили о готовности войти в рабочую группу по транзиту российского аммиака

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Власти Турции заявили о готовности войти в рабочую группу по транзиту российского аммиака

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем обсудил ряд вопросов, касающихся украинского кризиса, в частности продление действия так называемой "зерновой сделки".


Как сообщает Управление по связям Администрации президента Турции, турецкий лидер выразил готовность Анкары направить свою межведомственную делегацию для участия в деятельности рабочей группы, которую будет необходимо сформировать если будут достигнуты договоренности, касающиеся возобновления функционирования российского аммиакопровода из Тольятти в Одессу.

Эрдоган также отметил, что турецкие власти способны наладить диалог с обеими сторонами вооруженного противостояния в Судане, а также заявил о готовности Турции к сотрудничеству с ООН и организации на своей территории проведения мирных переговоров, направленных на мирное урегулирование возникшей в этой стране ситуации.

Обсуждение возможностей возобновления поставок российского аммиака обсуждается в рамках так называемой "зерновой сделки" - соглашения, ранее заключенного между властями Украины, России, Турции и ООН. Договоренности предполагают осуществление вывоза украинского зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов.

Одним из ключевых моментов сделки является обеспечение транзита через украинскую территорию российского аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Транзит аммиака по этому трубопроводу был прекращен 24 февраля 2022 года после начала вооруженного конфликта на Украине.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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9 комментариев
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  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 15:35
    +1
    Выглядит как "а еще мы способны установить мир во всем мире, обрести бессмертие и готовы озеленять Марс - только дайте что-нибудь взамен... но сначала дайте!"... Чо-т совсем грустно у Эрдогана выходит.
    1. midivan
      midivan Сегодня, 16:35
      0
      [/quote]Чо-т совсем грустно у Эрдогана выходит.[quote]
      А у нас веселее? Эрдоган зерном запасся уже, далее чисто деньги. Что же у нас- как всегда, киданули...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:50
    +1
    С Гуттеришем Эрдогану можно договорится ,а вот с ЧВК который обеспечивает охрану Припортового завода ,аммиакапровода и по " слухам " тела Зе ,Эрдоган сможет. bully
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:50
    +2
    Ну конечно.
    Граждане РФ в Севастополе и Крыму с радостью заплатят своими жизнями и здоровьем за новую позорную для русского народа сделку.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:01
    +2
    А так можно было?
    И че ж не в августе 22г?
    Можно и перемирие установить в судане и на волыни...
    А в тайбее? А гутериш - великий миротворец
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 16:10
    +2
    Турок предложил России дать денег Украине. Вопрос, что такое спецоперация?
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:20
    0
    Молодец Эрдоган деньги из воздуха делает
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:26
    0
    Цитата: AlexKruglov1976
    Ну конечно.
    Граждане РФ в Севастополе и Крыму с радостью заплатят своими жизнями и здоровьем за новую позорную для русского народа сделку.

    сейчас явится секта и буднично скажет "мы многого не знаем"
    "там наверху виднее"
  8. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 16:36
    0
    Чем дальше в лес, тем больше дров. Десять "Медведевских" ударов.