Военное обозрение
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Российские войска отбили контратаку противника, выдвинувшегося на бронетехнике по дороге Е40 в сторону Артёмовска

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Российские войска отбили контратаку противника, выдвинувшегося на бронетехнике по дороге Е40 в сторону Артёмовска

Украинские войска предприняли попытку локальной контратаки в направлении Артёмовска (Бахмута). Сообщается о том, что несколько единиц бронетехники выдвинулись со стороны Славянска по дороге к Соледарско-Артёмовской агломерации.


Группа украинских военных двигалась по дороге Е40, пройдя несколько километров с намерением ударить российским силам во фланг и попытаться разрезать линию обороны от Приволья и далее – ближе к Артёмовску.

Замысел, судя по всему, состоял в следующем: небольшая бронегруппа при поддержке артиллерии на высокой скорости прорывает оборону на фланге ЧВК «Вагнер», после чего в образовавшуюся брешь устремляются основные силы с одновременными атаками со стороны Часова Яра и Константиновки.



Однако локальная контратака ВСУ на трассе Е40 была отбита. В результате работы артиллерии уничтожены четыре единицы бронетехники противника, несколько десятков военнослужащих.

Стоит ожидать повторных попыток противника контратаковать под Бахмутом, так как всё последнее время глава киевского режима твердит о том, что город украинские войска сдавать не будут. Соответственно, для выполнения такого «обещания» Зеленскому нужно бросать в бой всё новые и новые подразделения – в надежде на то, что им удастся продвинуться, закрепиться и разблокировать дороги, ведущие к городу.
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8 комментариев
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  1. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 14:39
    +2
    Скорее, разведка боем, силы даже для локальной атаки смешны...
    1. monetam
      monetam Сегодня, 14:42
      +3
      У ВСУ большинство атак так и начинается. Если увидят щель в обороне - то спешно туда начинают резервы двигать. Сразу всей армадой никогда не идут.
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 14:43
        +1
        По секрету - армадами никто и не идет вслепую...
      2. Сулла__Славный
        Сулла__Славный Сегодня, 14:58
        +1
        Вот интересно: сколько бы продолжалась ВОВ, если бы так же освобождали территории от нацистов?! what

        Наверное, приблизительно, года этак до 1960-го. Но Сталин был "плохой", а вот нынешнее руководство - великие стратеги и человеколюбы, правда жалеют - больше не своих, а нацистов из Азова. crying
        Сразу говорю: это не камень в огород нашим бойцам на передовой, им - только уважение и почёт. drinks
        1. Игорь_Божко
          Игорь_Божко Сегодня, 15:23
          0
          Цитата: Сулла__Славный
          Вот интересно: сколько бы продолжалась ВОВ, если бы так же освобождали территории от нацистов?! what

          Наверное, приблизительно, года этак до 1960-го. Но Сталин был "плохой", а вот нынешнее руководство - великие стратеги и человеколюбы, правда жалеют - больше не своих, а нацистов из Азова. crying
          Сразу говорю: это не камень в огород нашим бойцам на передовой, им - только уважение и почёт. drinks

          А сколько советских территорий было под нацистами за первых два года войны? Скажите пожалуйста уважаемый,вы в какой школе учились и где?
        2. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:26
          -2
          Вот интересно: сколько бы продолжалась ВОВ, если бы так же освобождали территории от нацистов?! what
          Боже упаси так воевать... Похоже вы забыли какие потери были у СССР в нашей войне, где только под Киевом попали в окружение и плен около 600 тыс. бойцов Красной армии. Мы по праву гордимся битвой за Сталинград, где в плен попали 240 тыс. немцев, но не стоит забывать, что через 4 месяца ровно столько же наших бойцов попало в плен под Харьковом с потерей более 2 тысяч орудий и более 1200 танков. Вы лучше Куликовскую битву и князя Дмитрия приведите в пример... winked
        3. fif21
          fif21 Сегодня, 16:33
          0
          Цитата: Сулла__Славный
          Вот интересно: сколько бы продолжалась ВОВ,

          У нас СВО , а это ограниченная группировка войск . И требовать от её глубоких охватов и котлов, по меньшей мере наивно . hi
  2. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 14:50
    +4
    Значит нужно наращивать давление и огневое поражение группировок Славянск,Северск,Часов Яр,Краматорск что мысли дурные не посещали , чтобы сама мысль выстраивания в боевые порядки в голову не приходила.Противник в этой агломерации должен думать только об обороне,хотя сама идея выманивать всу из под защиты плотной застройки должна иметь место. Конечно при должном оперативном реагировании на эти вылазки.Чтоб в очередной раз не прошляпить.