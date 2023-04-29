Российские войска отбили контратаку противника, выдвинувшегося на бронетехнике по дороге Е40 в сторону Артёмовска

Украинские войска предприняли попытку локальной контратаки в направлении Артёмовска (Бахмута). Сообщается о том, что несколько единиц бронетехники выдвинулись со стороны Славянска по дороге к Соледарско-Артёмовской агломерации.Группа украинских военных двигалась по дороге Е40, пройдя несколько километров с намерением ударить российским силам во фланг и попытаться разрезать линию обороны от Приволья и далее – ближе к Артёмовску.Замысел, судя по всему, состоял в следующем: небольшая бронегруппа при поддержке артиллерии на высокой скорости прорывает оборону на фланге ЧВК «Вагнер», после чего в образовавшуюся брешь устремляются основные силы с одновременными атаками со стороны Часова Яра и Константиновки.Однако локальная контратака ВСУ на трассе Е40 была отбита. В результате работы артиллерии уничтожены четыре единицы бронетехники противника, несколько десятков военнослужащих.Стоит ожидать повторных попыток противника контратаковать под Бахмутом, так как всё последнее время глава киевского режима твердит о том, что город украинские войска сдавать не будут. Соответственно, для выполнения такого «обещания» Зеленскому нужно бросать в бой всё новые и новые подразделения – в надежде на то, что им удастся продвинуться, закрепиться и разблокировать дороги, ведущие к городу.