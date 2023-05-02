Поражение русско-прусской армии при Лютцене



Шарль и Поль Жирарде. Бой под Вайсенфельсом. Пехота французов в каре атакует русскую конницу. Рисунок XIX века

Ситуация на фронте

Вопрос о продолжении войны

«Я нисколько не уверен, что полное уничтожение империи Наполеона и его армии было бы уже таким благодеянием для света»,

«Его наследство досталось бы не России и не какой-либо иной континентальной державе, но той державе, которая уже и теперь владычествует на морях и чьё господство сделалось бы тогда невыносимым.»



Казаки в Бауцене, 1813 г. Картина Богдана Виллевальде

Восстание Пруссии и 6-я коалиция



Памятная медаль 1818 года, посвящённая союзу Александра I и Вильгельма III

Наступление союзников



Наполеон посылает войска в атаку при Лютцене. Раскрашенная гравюра XIX века

Силы сторон

«Основная идея боя была хороша, а распоряжения плохи. Союзники потеряли много времени на мелочное развёртывание войск вместо того, чтобы внезапно атаковать застигнутого врасплох неприятеля.»

Сражение



Наполеон на поле боя при Лютцене. Гравюра XIX века. Огюст Раффе