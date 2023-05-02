Поражение русско-прусской армии при Лютцене

Шарль и Поль Жирарде. Бой под Вайсенфельсом. Пехота французов в каре атакует русскую конницу. Рисунок XIX века
Ситуация на фронте
Изгнав остатки армии Наполеона из России («Армии более не существует»; «Это начало конца». Начало агонии империи Наполеона), в декабре 1812 года русские войска отдыхали. Двухмесячный поход от Тарутина до Вильны дорого обошёлся русской армии. Была потеряна половина армии (в основном заболевшими, обмороженными), из 620 орудий осталось 200.
На Рождество был объявлен заграничный поход. 28 декабря 1812 г. армия Кутузова форсировала по льду Неман. Война переносилась на территорию Пруссии и Варшавского герцогства. Целью зимнего похода ставился разгром фланговых корпусов Наполеона (Макдональд в Пруссии, австро-саксонцы в Польше) и привлечение Пруссии на нашу сторону.
Поход завершился успешно. В январе 1813 года вся Восточная Пруссия была очищена от французов Витгенштейном. Войска прусского генерала Йорка сохраняли нейтралитет, остатки французских войск бежали. Пруссаки восторженно встречали русских как освободителей от французской оккупации. Торн и Данциг были осаждены: Торн капитулировал в апреле, Данциг – в декабре. Главные силы Кутузова шли на Плоцк. Австрийские войска Шварценберга ввиду того, что Венский двор не желал воевать с Россией в интересах Наполеона, оставили Варшаву без боя. Австрийцы и поляки Понятовского ушли в австрийскую Галицию. Саксонский 10-тысячный корпус Ренье отступал к Калишу, где был настигнут и разбит 16-тысячным летучим корпусом генерала Винцингероде. Саксонцы потеряли 3 тыс. человек и бежали.
Вопрос о продолжении войны
В Петербурге за продолжение войны с Наполеоном выступали сторонники сближения с Англией (англофилы) и многочисленная германская партия, как собственно немцы, нашедшие приют и службу в Российской империи, так и российские аристократы, имевшие родственные связи в Германии. Они требовали не только изгнать французов из Германии, но и вообще уничтожить империю Наполеона. Император Александр Первый, который имел личную неприязнь к «корсиканскому чудовищу» и мечтал о славе победителя Наполеона, также был сторонником продолжения войны.
Хотя национальные интересы России были в том, чтобы прекратить противостояние с Францией. Мы не имели коренных противоречий — все выгоды от такой войны получали Лондон, Вена и Берлин. Достаточно было лишить французов плацдарма в Польше и Восточной Пруссии. России была выгодна довольно сильная Франция — как противовес Британии, создающей свою глобальную империю и последовательно ведущей антирусскую политику, а также Австрийской империи и Пруссии.
В действующей русской армии именно офицеры-иностранцы настаивали на активных решительных действиях против отступающих войск Наполеона. Английского военного агента полковника Вильсона, в частности, возмущала выжидательная тактика Кутузова. Он пытался вмешиваться в дела русского командования. В конце концов Кутузов сказал, что вовсе не считает в интересах России необходимость полного уничтожения наполеоновской империи.
«Я нисколько не уверен, что полное уничтожение империи Наполеона и его армии было бы уже таким благодеянием для света»,
— сказал русский фельдмаршал.
И далее:
«Его наследство досталось бы не России и не какой-либо иной континентальной державе, но той державе, которая уже и теперь владычествует на морях и чьё господство сделалось бы тогда невыносимым.»
Поэтому Кутузов стал мешать Лондону и Петербургу, где были нацелены продолжать войну. После того как русская армия вошла в пределы Пруссии, в Петербурге стали стремиться к отставке главнокомандующего. Неожиданная смерть Кутузова в Бунцлау в апреле 1813 г. опередила его официальную отставку.
Казаки в Бауцене, 1813 г. Картина Богдана Виллевальде
Восстание Пруссии и 6-я коалиция
30 декабря 1812 года прусский генерал Йорк и генерал русской армии Дибич подписали Таурогенскую конвенцию. Прусский корпус генерала Йорка объявлялся нейтральным и более не препятствовал операциям русской армии. Это было началом широкого национально-освободительного движения в Пруссии. Прусское королевство восстало против французской оккупации. По всей стране раздавались призывы к оружию, формировали отряды армейских партизан по примеру русских.
Трусливый прусский король Фридрих-Вильгельм III не сразу смог отказаться от психологии вассала Наполеона. Сначала он отказался принять подписанную Йорком конвенцию и отстранил смелого генерала от командования. Однако под давлением армии и общества прусский король вступил в переговоры с русским царём. 16 (28) февраля 1813 года в Калише между Россией и Пруссией был подписан союз. Россия обязалась выставить 150-тысячную армию и восстановить Пруссию в границах 1806 года. Пруссия на первом этапе выставляла 80-тысячную армию. Прусская армия под началом свирепого ненавистника французов Блюхера была подчинена русскому главнокомандующему.
Таким образом, была создана 6-я антифранцузская коалиция. Её ядром стали Россия и Пруссия. Также против Франции воевала Англия и выступила Швеция. Австрия, где внешней политикой руководил хитроумный Меттерних, выжидала, чтобы получить максимальную выгоду от ситуации.
Памятная медаль 1818 года, посвящённая союзу Александра I и Вильгельма III
Наступление союзников
К середине февраля 1813 г. русскую армию восстановили до 140 тыс. штыков и сабель. Для подкрепления действующей армии в западных губерниях сформировали 180-тысячную резервную армию. Кутузов выступал против немедленного решительного наступления за Эльбу, опасаясь неоправданных потерь.
Но Кутузов не мог открыто сопротивляться планам государя Александра. Русская армия из района Калиша вошла в Саксонию и 15 (27) марта заняла Дрезден. Русские партизанские отряды при помощи прусских партизан освободили всю среднюю Германию. 3 апреля русские были в Лейпциге.
Севернее наступал отдельный корпус Витгенштейна. Передовой отряд из его корпуса под началом генерал-адъютанта Чернышёва вошёл 4 марта в Берлин, без боя оставленный французским гарнизоном. 11 марта в освобождённую столицу Пруссии с триумфом вступили основные силы Витгенштейна. 13 марта отряд Чернышёва совершил рейд на Люнебург и полностью уничтожил французскую дивизию (4,5 тыс. солдат перебито или пленено). 17 марта к войскам Витгенштейна (20 тыс.) в Берлине присоединился 30-тысячный прусский корпус Йорка. 27 марта 1813 прусский король официально объявил войну Франции.
Витгенштейн пошёл на Магдебург на Эльбе, ликвидировал угрозу нападения на Берлин и в 20-х числах апреля двинулся на юг к Лейпцигу для соединения с армией Кутузова. 16 (28) апреля скончался Кутузов, армию возглавил Витгенштейн. Положение нового главнокомандующего было не из лёгких. Под его началом оказались более старшие командиры – цесаревич Константин Павлович, Барклай де Толли, Блюхер. Витгенштейн не имел такого авторитета в армии, как Кутузов. Также его единоначалие и инициатива были ограничены присутствием при армии императора Александра Павловича.
В результате успешных действий русской армии и прусского восстания территория Пруссии в основном была освобождена от противника. Французы надеялись задержать противника на линии сильных крепостей по Висле и Одеру, пока подойдёт Наполеон с новой армией. Однако этот план провалился. Во-первых, не было полевых корпусов, которые бы могли поддержать осаждённые крепости.
Во-вторых, восстали пруссаки и активно помогали русским. В-третьих, русские войска не задерживались для осады крепостей и шли вперёд. Для блокады назначались ограниченные и второстепенные силы, часто по численности уступающие гарнизонам крепостей. Русские активно привлекали для осадных действий ополчения, пруссаки использовали для этого ландвер. Изолированные крепости, лишившись поддержки полевой армии и снабжения, рано или поздно сдавались. Такая тактика союзников принесла блестящий успех, так как лишила противника серьёзных сил и материальных ресурсов.
Наполеон посылает войска в атаку при Лютцене. Раскрашенная гравюра XIX века
Силы сторон
С большим трудом Наполеон набрал зимой 1812-1813 гг. в уже обескровленной длительными войнами Франции новую армию. Часть полков перебросили из Испании, часть набрали из новобранцев. В армии не хватало кавалерии и пушек. Блестящая кавалерия французской империи полегла в России. Франция была бедна лошадьми. Конные заводы в Польше и северо-восточной Германии были потеряны. Австрия лошадей не продала. Поэтому в большой армии было всего 8 тыс. кавалеристов.
В апреле 1813 г., имея до 200 тыс. человек при 350 орудиях, Наполеон вторгся в Германию. Имея мало конницы, Наполеон не вёл глубокую разведку. Французы не знали, что вражеская армия стоит у Лейпцига и их корпуса шли к городу поэшелонно. К 19 апреля (1 мая) французские корпуса (до 170 тысяч солдат) растянулись на 60 верст по линии Йена — Наумбург — Мерзебург к юго-западу от Лейпцига.
Союзная армия располагалась к югу от Лейпцига, стремясь выйти к границам Австрии. С Венским двором велись переговоры о союзе. Армия Витгенштейна состояла из 54 тыс. русских солдат с 440 орудиями и 38 тыс. прусских с 216 орудиями. Кавалерия союзников насчитывала до 20 тыс. кавалеристов. Союзная армия занимала выгодное фланговое положение по отношению к противнику. Витгенштейн решил воспользоваться разделением сил противника и разбить их по частям.
Прусский генерал Гнейзенау отмечал:
«Основная идея боя была хороша, а распоряжения плохи. Союзники потеряли много времени на мелочное развёртывание войск вместо того, чтобы внезапно атаковать застигнутого врасплох неприятеля.»
То есть по-суворовски быстро, решительно и неожиданно («как снег на голову») атаковать врага не удалось.
Сражение
19 апреля (1 мая) 1813 г. на дороге к Лейпцигу у Вайсенфельса произошёл бой французов с русским передовым отрядом из корпуса генерала Винцингероде. Случайным ядром был убит командующий наполеоновской гвардейской кавалерией, маршал Бессьер. Оттеснив неприятеля, французы заняли Лютцен, расположенный на большой дороге в 20 км к юго-западу от Лейпцига. В Лютцене расположились главная квартира (штаб) Наполеона и гвардия.
Русско-прусские войска должны были ночью занять позиции и утром 20 апреля (2 мая) внезапно ударить по врагу. Но колонны заплутали, мешали друг другу. Первая линия союзников заняла позицию только через несколько часов после намеченного срока. Внезапной утренней атаки не получилось. В 10 часов утра французский корпус генерала Лористона завязал перестрелку с прусским отрядом фельдмаршала Клейста, занимавшим Лейпциг. Французская гвардия выступила к Лейпцигу.
Только около полудня прусский корпус Блюхера атаковал корпус Нея, который прикрывал правый фланг французской армии со стороны Прегау. Бой завязался в тылу Наполеона, в 5 км к югу от Лютцена у деревень Гроссгёршен и Штарзидель. Наполеон отреагировал быстро и своевременно: корпуса, включая отдельную группу Богарне, были направлены на помощь Нею. Те войска, которые ближе всего были к Лейпцигу, составляли левый фланг Нея, тыловые корпуса – правый фланг.
До прихода корпусов Мармона, Бертрана и Макдональда союзным войскам противостояло всего около 50 тыс. французов. Неопытные, но храбрые французские солдаты яростно сражались. Прусская пехота при поддержке русской конницы медленно теснила врага. Пруссаки сражались отважно. Начальник штаба прусской армии генерал Шарнхорст был ранен ядром в ногу (летом скончался). Место было удобным для обороны: пересечённая местность со множеством каналов, прудов, деревни с каменными домами и постройками. Это помогало французам. Союзники не смогли использовать своё численное преимущество в начале битвы, большее число конницы и пушек.
К 17 часам стали подходить другие французские корпуса. Численный перевес теперь был у французов: в самом бою участвовало более 70 тыс. союзников и около 100 тыс. французов. Союзники перешли к обороне. Наполеон умело сконцентрировал огонь 80 орудий против центра союзников в деревне Кайе. Французские гвардейцы отбили ранее утраченные Неем позиции. К ночи французы стали охватывать фланги русско-прусской армии. Кроме того, корпус Лористона выбил пруссаков из Лейпцига, что создавало угрозу глубокого обхода союзной армии с севера и потери сообщения с рекой Эльбой.
Генерал Витгенштейн попросил разрешения монархов, бывших при армии, на отступление. Союзники 3 мая отступили. Потери союзников, по разным оценкам, от 12 до 20 тыс. человек (большая часть потерь пришлась на пруссаков – от 8 тыс. погибших). Потери французской армии 15-20 тыс. человек. Высокие потери армии Наполеона объясняются наличием большого количества храбрых, но мало обученных рекрутов. Также у союзников было больше пушек.
В целом оказался прав Кутузов. Союзники ещё не были готовы к решительному и успешному наступлению. Наполеон на голову превосходил полководцев России и Пруссии. Союзники не смогли использовать свои преимущества и разбить врага.
Однако решительной победы Наполеон не добился. Русско-прусская армия не была разгромлена, сохраняла боеспособность. Быстро преследовать врага, чтобы добить его, французы не могли опять же из-за малочисленности конницы.
Русские отошли на восток к Дрездену, пруссаки пошли на север, боясь за судьбу Берлина, затем снова соединились с русскими. В арьергарде шёл корпус Милорадовича и успешно сдерживал врага. 26 апреля (8 мая) русские оставили Дрезден и переправились за Эльбу. Саксония подпала опять под власть Наполеона. Союзники заняли позиции на восточной окраине Саксонии при Бауцене, готовясь дать новое сражение.
Наполеон на поле боя при Лютцене. Гравюра XIX века. Огюст Раффе