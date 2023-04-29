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Кандидат в президенты Турции: Крым – это Россия

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Кандидат в президенты Турции: Крым – это Россия

Из Турции прозвучали неожиданные заявления о том, что новые территории России необходимо признать.


По словам турецкого политика Догу Перинчека, возглавляющего политическую партию «Ватан» («Родина»), нужно официально признать новые российские субъекты, в том числе и Крым. Об этом турецкий политик заявил в ходе Всемирной онлайн-конференции по многополярности.

Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – это территория России

- сказал Перинчек.

Лидер партии «Ватан» также отметил, что Соединённые Штаты пытаются проводить в регионе деструктивную политику, поддерживая идею создания Курдистана. Однако благодаря совместным усилиям Турции, России, Ирана, Ирака и Сирии эти действия американцев не имеют успеха. Перинчек добавил, что Анкара и Москва также совместно действуют на Южном Кавказе по противодействию деструктивного влияния Вашингтона.

Странам Западной Азии вместе с Россией следует выработать совместную позицию по противодействию США, считает турецкий политик.

Перинчек является одним из кандидатов на предстоящих в мае выборах президента Турции. Основная же борьба на выборах, как ожидается, будет идти между действующим президентом Эрдоганом и оппозиционным кандидатом Кылычдароглу.
Использованы фотографии:
vatanpartisi.org.tr
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15 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:39
    +1
    Трамп до выборов тоже так говорил про Крым. А потом удар в спину.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:09
      +6
      Когда в 20 гг прошлого века Турции нужна была помощь России оружием против Англичан и Франции они признали РСФСР и создали компартию, потом правда они вырезали всех коммунистов и компартия у них до сих пор под запретом, как говорится ничего личного.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 15:40
    -2
    C точки зрения турков Крым-это Турция.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 15:48
      +1
      Договор 1783 года не денонсирован Турцией.
      Хотя в Турции живёт не менее 5 миллионов крымских татар.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:15
      0
      Брлторез, тут Вы правы- ра все сто!!!)
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:33
      0
      Ну - если посмотреть на карту Османской империи скажем века 17-го - там много чего типа турецкого-то.. Эвон - нехай например с Греции начнут, у них тёрки давние.. А затем - за всякие там Болгарии с Румыниями возьмутся. На этот раз - мы их точно защищать не будем. Так что - флаг в руки.
    4. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:51
      0
      C точки зрения турков Крым-это Турция.
      А с точки зрения японцев - Курилы это Япония. И что?
  3. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 15:48
    0
    А кто обещал туркам ,что с ним Турцию точно примут в ЕС ? Кыл...глу,али есчё кто ? what
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:49
    +4
    Ну всё.
    Он попал.
    В миротворец.
    И в США и ЕС он нерукопожатен.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:59
    0
    Не пройдёт теперь 100%!
    Штаты наизнанку вывернуться, а Россию из-за этого высказывания поставили раком, т.к. нам надо своё отношение показать к "другу" Эрдогану и этому челу.
    Провокация чистой воды, что бы мы "обидели" Эдика, а он обиделся на нас, одумался и вернулся в объятия деда Бидона!
    Ход конём!
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:05
    0
    Турки это прекрасно знают: они до сих хранят Кючук Кайнараджийский и Ясский мирные договора.
  7. Havoc
    Havoc Сегодня, 16:26
    0
    Реджеп Тайип Эрдоган, Кылычдароглу ,Мухаррам Индже, Синан Оган - вот четвёрка кандидатов на пост президента Турции, откуда взялся Догу Перинчека, я не знаю. Возможно я что то пропустил, или автор статьи что то напутал.
    1. ALCA056000
      ALCA056000 Сегодня, 16:48
      0
      У нас ксюша-лошадь кандидатом была, ещё куча всяких, чьи фио я , честно говоря, вспомнить, конечно, могу, но зачем, что они только не несли. И что, всерьёз воспринимать ?
  8. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 16:35
    +1
    Толку то от этого кандидата, он там маргинал
  9. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 16:50
    0
    Oн брехло
    Переобуется как Meлони, та до избрания тоже говорила что Италия прекратит поддержку Укрaины и будет за мирные переговоры. Сейчас она только за Украину, за войну и украинскoe контрастуление и выход на границы 91 годa.