Кандидат в президенты Турции: Крым – это Россия

Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – это территория России

Из Турции прозвучали неожиданные заявления о том, что новые территории России необходимо признать.По словам турецкого политика Догу Перинчека, возглавляющего политическую партию «Ватан» («Родина»), нужно официально признать новые российские субъекты, в том числе и Крым. Об этом турецкий политик заявил в ходе Всемирной онлайн-конференции по многополярности.- сказал Перинчек.Лидер партии «Ватан» также отметил, что Соединённые Штаты пытаются проводить в регионе деструктивную политику, поддерживая идею создания Курдистана. Однако благодаря совместным усилиям Турции, России, Ирана, Ирака и Сирии эти действия американцев не имеют успеха. Перинчек добавил, что Анкара и Москва также совместно действуют на Южном Кавказе по противодействию деструктивного влияния Вашингтона.Странам Западной Азии вместе с Россией следует выработать совместную позицию по противодействию США, считает турецкий политик.Перинчек является одним из кандидатов на предстоящих в мае выборах президента Турции. Основная же борьба на выборах, как ожидается, будет идти между действующим президентом Эрдоганом и оппозиционным кандидатом Кылычдароглу.