Военное обозрение
Войти Регистрация

Польша выступит посредником при передаче Украине ПЗРК Anza Mark-II пакистанского производства

5
Польша выступит посредником при передаче Украине ПЗРК Anza Mark-II пакистанского производства

Украинская армия получит на вооружение переносные зенитные ракетные комплексы пакистанского производства. Речь идет о ПЗРК Anza Mark-II, поставка будет осуществляться через Польшу. Об этом сообщает The Economic Times.


Польша выступит посредником в сделке по поставке Украине переносных зенитных комплексов пакистанского производства, меморандум о взаимопонимании по поставкам военного оборудования Киеву Варшава и Исламабад подписали еще в феврале. Кроме того, еще одним посредником выступит Канада. С таким утверждением выступает индийское издание.

Как сообщается, закупки пакистанских ПЗРК будет производить польская компания PHU Lechmar LLC, канадская Tradent Global Solution будет оказывать консультационные услуги. Закупленные в Пакистане зенитные комплексы будут доставлены в Польшу, а оттуда уже отправятся на Украину. При этом выбор Польши в качестве посредника не случаен, Пакистан уже отправлял вооружения на Украину морским путем через польские порты.

ВСУ получат ПЗРК Anza Mark-II, разработанные пакистанской организацией Institute of Industrial Control Systems (IICS) на основе китайских зенитных комплексов, которые, в свою очередь, являются аналогами советского ПЗРК "Стрела-2". Сам комплекс Anza Mark-II является ПЗРК третьего поколения на базе китайского QW-1. Дальность стрельбы - до 5 км, по высоте - до 4 км.

Также украинская пресса утверждает, что Пакистан якобы обещал поставить Украине 44 танка Т-80УД из наличия пакистанской армии, но при условии поставок Исламабаду некой "западной военной помощи". Никаких подробностей по данному вопросу нет, скорей всего, в Киеве пытаются выдать желаемое за действительное. Сами пакистанцы передачу бронетехники Украине отрицают.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 15:03
    -2
    на основе китайских зенитных комплексов, которые, в свою очередь, являются аналогами советского ПЗРК "Стрела-2"
    То есть дорогие Starstreak и Stinger ( или хотя бы польские "Перуны") укропам уже не дают? Процесс пошел yes .
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 15:08
      +1
      паки злопямятные.не простили сотрудничества с индусами.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:17
      +1
      Сколько ПЗРК было своих, и сколько уже поставлено? Сотни. Новые поставки для Даркнета?
  2. wanna
    wanna Сегодня, 15:26
    +3
    Индийские газеты - очень ненадежный источник информации
  3. sergej_84
    sergej_84 Сегодня, 15:40
    +2
    ПЗРК Anza Mark-II, разработанные пакистанской организацией Institute of Industrial Control Systems (IICS) на основе китайских зенитных комплексов, которые, в свою очередь, являются аналогами советского ПЗРК "Стрела-2". Сам комплекс Anza Mark-II является ПЗРК третьего поколения на базе китайского QW-1. Дальность стрельбы - до 5 км, по высоте - до 4 км.

    Сайтовские "новоделы" никак не могут усвоить простую истину - прежде чем писать, хоть немного почитать, особенно если отсутствуют хотя бы начальные знания по теме.
    Китайский ПЗРК QW -1, на котором предположительно(!) основывается Anza Mk-II, является производной от советского ПЗРК 9К38 "Игла-1" с добавлением американских технологий. "Стрела" и "Игла", как говорят в Одессе, две большие разницы.