Польша выступит посредником при передаче Украине ПЗРК Anza Mark-II пакистанского производства

Украинская армия получит на вооружение переносные зенитные ракетные комплексы пакистанского производства. Речь идет о ПЗРК Anza Mark-II, поставка будет осуществляться через Польшу. Об этом сообщает The Economic Times.
Польша выступит посредником в сделке по поставке Украине переносных зенитных комплексов пакистанского производства, меморандум о взаимопонимании по поставкам военного оборудования Киеву Варшава и Исламабад подписали еще в феврале. Кроме того, еще одним посредником выступит Канада. С таким утверждением выступает индийское издание.
Как сообщается, закупки пакистанских ПЗРК будет производить польская компания PHU Lechmar LLC, канадская Tradent Global Solution будет оказывать консультационные услуги. Закупленные в Пакистане зенитные комплексы будут доставлены в Польшу, а оттуда уже отправятся на Украину. При этом выбор Польши в качестве посредника не случаен, Пакистан уже отправлял вооружения на Украину морским путем через польские порты.
ВСУ получат ПЗРК Anza Mark-II, разработанные пакистанской организацией Institute of Industrial Control Systems (IICS) на основе китайских зенитных комплексов, которые, в свою очередь, являются аналогами советского ПЗРК "Стрела-2". Сам комплекс Anza Mark-II является ПЗРК третьего поколения на базе китайского QW-1. Дальность стрельбы - до 5 км, по высоте - до 4 км.
Также украинская пресса утверждает, что Пакистан якобы обещал поставить Украине 44 танка Т-80УД из наличия пакистанской армии, но при условии поставок Исламабаду некой "западной военной помощи". Никаких подробностей по данному вопросу нет, скорей всего, в Киеве пытаются выдать желаемое за действительное. Сами пакистанцы передачу бронетехники Украине отрицают.