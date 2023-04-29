Депутат Госдумы: дополнительные средства на проведение СВО можно получить, повысив налог на роскошь

Богатые граждане России должны активнее участвовать в финансировании спецоперации. Поэтому дополнительные средства на проведение СВО можно получить, повысив налог на роскошь.
Такое предложение озвучил в беседе с журналистами агентства URA.RU первый зампред комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Михаил Щапов.
По его мнению, если расходуемых на проведение спецоперации средств будет недостаточно, следует взять их у сверхбогатых граждан и владельцев компаний, занимающихся продажей за рубеж природных ресурсов.
Нужна более крутая прогрессивная шкала НДФЛ, увеличенная нагрузка на роскошь и сверхпотребление и дополнительное повышение ставок для экспортеров
- считает депутат Госдумы.
И если предложение политика будет принято, государство получит дополнительные поступления в бюджет, не меняя налоговую систему.
Он считает, что в настоящее время правительство располагает достаточными средствами для проведения спецоперации. И если вдруг их не будет хватать, можно подключить дополнительные источники, даже не затрагивая налоговую сферу.
Если текущих доходов бюджета не хватит: из самых простых можно назвать средства ФНБ и госзаймы
- рассуждает Щапов.
Собственно, к идеям депутата можно было бы добавить предложение усилить контроль за исполнением уже существующих норм налогового законодательства. К примеру, следует активнее вести борьбу с незаконным трудоустройством и зарплатами «в конвертах», не облагаемых налогами.