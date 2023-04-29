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Депутат Госдумы: дополнительные средства на проведение СВО можно получить, повысив налог на роскошь

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Депутат Госдумы: дополнительные средства на проведение СВО можно получить, повысив налог на роскошь

Богатые граждане России должны активнее участвовать в финансировании спецоперации. Поэтому дополнительные средства на проведение СВО можно получить, повысив налог на роскошь.

Такое предложение озвучил в беседе с журналистами агентства URA.RU первый зампред комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По его мнению, если расходуемых на проведение спецоперации средств будет недостаточно, следует взять их у сверхбогатых граждан и владельцев компаний, занимающихся продажей за рубеж природных ресурсов.

Нужна более крутая прогрессивная шкала НДФЛ, увеличенная нагрузка на роскошь и сверхпотребление и дополнительное повышение ставок для экспортеров

- считает депутат Госдумы.

И если предложение политика будет принято, государство получит дополнительные поступления в бюджет, не меняя налоговую систему.

Он считает, что в настоящее время правительство располагает достаточными средствами для проведения спецоперации. И если вдруг их не будет хватать, можно подключить дополнительные источники, даже не затрагивая налоговую сферу.

Если текущих доходов бюджета не хватит: из самых простых можно назвать средства ФНБ и госзаймы

- рассуждает Щапов.

Собственно, к идеям депутата можно было бы добавить предложение усилить контроль за исполнением уже существующих норм налогового законодательства. К примеру, следует активнее вести борьбу с незаконным трудоустройством и зарплатами «в конвертах», не облагаемых налогами.
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28 комментариев
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  1. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:11
    +13
    30-и летний опыт проживания в буржуйской РФ незримо подсказывает, что вообще-то мы все знаем, у кого будут изъяты дополнительные средства на проведение СВО.. И это - железно не олигархи..
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 15:18
      -7
      30-и летний опыт проживания в буржуйской РФ незримо подсказывает, что вообще-то мы все знаем, у кого будут изъяты дополнительные средства на проведение СВО.. И это - железно не олигархи..

      А в небуржуйской у кого изымали? lol
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 16:06
        +2
        Есть таки некоторая разница между тем, когда весь народ в полном составе платит за защиту своей Родины - и тем, когда народ-то платит, а верхи - только наживаются..
    2. Маз
      Маз Сегодня, 15:31
      +4
      Воровать надо меньше из госкормушки - денег то полно
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 15:34
        +1
        По его мнению, если расходуемых на проведение спецоперации средств будет недостаточно, следует взять их у сверхбогатых граждан и владельцев компаний, занимающихся продажей за рубеж природных ресурсов.

        Я бы на месте депутата, в первую очередь начал с себя - урезав зарплату в 450 000 деревянных на нолик с конца!
        Слабо!!!!?
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 16:14
      -1
      Цитата: paul3390
      30-и летний опыт проживания в буржуйской РФ незримо подсказывает, что вообще-то мы все знаем, у кого будут изъяты дополнительные средства на проведение СВО.. И это - железно не олигархи..

      Нужна более крутая прогрессивная шкала НДФЛ, увеличенная нагрузка на роскошь и сверхпотребление и дополнительное повышение ставок для экспортеров

      paul3390 - больше верю, чем депутату думы!
    4. свой1970
      свой1970 Сегодня, 16:40
      0
      Цитата: paul3390
      30-и летний опыт проживания в буржуйской РФ незримо подсказывает, что вообще-то мы все знаем, у кого будут изъяты дополнительные средства на проведение СВО.. И это - железно не олигархи..

      Как госземинспектор могу сказать что у нас примерно 1/6 домов и 1/4 земельных участков не зарегистрированные в ЕГРН.
      Это значит что их владельцы - обыкновенные граждане(не олигархи!!!!)- не платят земельный и на недвидимость налоги с 2005 года.
      "А если я оформлю -это ж тогда налоги платить придется!!"
      Самая жесть- это то что штраф по 7.1 КоАП 5 000, а налог на землю 600 рублей в год.
  2. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 15:15
    +9
    Гарант давно объяснил, почему не вводит прогрессивную шкалу налогов - мол, богачи платить не будут! Даже не стоит и комментировать его слова. Принять как должное - ведь гарант знает...
    1. spektr9
      spektr9 Сегодня, 15:24
      +6
      Гарант давно объяснил, почему не вводит прогрессивную шкалу налогов - мол, богачи платить не будут! Даже не стоит и комментировать его слова. Принять как должное - ведь гарант знает...

      Мне только одно интересно, а разве не гарант должен обеспечивать выполнение законов, или как обычно он тут не причём ?
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 16:11
        0
        А вы можете припомнить хоть один случай, когда бы он был причём?? what

        Правитель - ВСЕГДА отстаивает исключительно интересы правящего класса.. Иначе - долго не протянет.. А правящий класс у нас нонеча - крупная буржуазия. Со всеми вытекающими..

        У буржуя нет Родины - у него есть только кошелёк.. И только о нём - он по определению и будет печься.
  3. AUL
    AUL Сегодня, 15:16
    +7
    Пчелы против меда?
    Уж сколько было попыток ввести прогрессивную шкалу налогообложения, и все наши думаки благополучно отбивали. И эту завалят. Что они, сами себе враги, что ли? Но пиар, конечно, знатный!
  4. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:18
    +12
    Не совсем понял - это он нас сброситься призывает или коллег по своей деятельности?
    А без налога, сами, никак не хотят поддержать страну в тяжёлый период?
    Ну там 80+ летняя мама его прямого начальника - Председателя, ставшая в свои 80+ лет миллиардершей.
    Если все его коллеги по почетной службе на благо народа просто бы сбросились - каждый боец в СВО был бы экипирован по полной как ни в одной армии мира.
    А вот эти все бла бла бла - да вот вам законопроект о снижении зарплат депутатам, вот вам сказки о налоге на богатых - дешевое пустозвонство!
    1. С себя начните!
    2. Делайте, а не языком болтайте - без ваших слов заметим.
    3. Страшно представить - за счёт чего эти хозяева жизни компенсируют себе этот налог в случае его введения. Потому, как не в законах проблема, - а в их исполнении - равенстве всех перед законом, неотвратимости и всеобщности.
  5. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 15:18
    +10
    Помню,как то давно,Познер брал интервью у Силуанова.
    На вопрос о прогрессивной шкале налогообложения, почему не применяется, тот ответил примерно так:" богатые- они умные,найдут способ уйти от налогов"
    Занавес...
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:25
      +2
      Ну а как самого себя то не похвалить?!)))
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:26
    +2
    Тут депутат прав ,но частично .
    Надо вводить изъятие доходов и раскулачивание физических лиц.
    Все равно до пенсии не дотянут.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:55
      0
      Когда речь пошла о пенсии, я немного запутался....о ком речь в данной части вашего поста?)))
  7. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 15:29
    +5
    Один Мантуров только под миллиард заработал в 2021 г. Много он там чего отдал ? У них и забирайте
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:42
      0
      Про таких конкретно и ведется разговор. Чем опять все недовольны? Или теперь все против введения налога на сверхдоходы? Я уже перестал понимать request
  8. Aken
    Aken Сегодня, 15:30
    +3
    И эти люди у нас депутатствуют. Почему не предложил воровать меньше? Или на святое покушаться нельзя, свои же придушат по-тихому?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:40
      +1
      Так и чем инициатива не нравится?....
  9. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:33
    +4
    Очередное бла-бла-бла от депутата. Не для того воры - доморощенные буржуи - воруют, чтобы раздавать наворованное. А вот остальной народ в очередной раз "обуют".
  10. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:43
    +2
    Да надо просто пенсионный возраст до 80 лет поднять и денег будет, как грязи yes
  11. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:01
    0
    Цитата: ЦитатаЛаврова
    Когда речь пошла о пенсии, я немного запутался....о ком речь в данной части вашего поста?)))

    Как о ком ?
    О физ лица!
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:10
    0
    А можно цены на бензин и электричество с газом внутри страны снизить, появится рост экономической активности и для привлечения зарубежной промки полезно.
  13. Million
    Million Сегодня, 16:10
    +1
    Надо бы ввести налог на роскошь,даже давно пора,но ведь пацанам придется самим раскошелиться,поэтому его не примут.
    Своя рубаха ближе к телу.
  14. Horn
    Horn Сегодня, 16:19
    0
    Грабить легче всего нищих, а раздевать - голых. Эта старая мудрость точно говорит, у кого будут изъяты деньги.
  15. Бек69
    Бек69 Сегодня, 16:51
    0
    Да и зарплатку депутатам поджать до средней по стране.
  16. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:54
    0
    А еще дополнительные средства можно получить, снизив количество депутатов в 2 раза и установив им зарплату на уровне средней по тому региону, от которого они избирались. Ну а совсем "деньги есть и их много" можно получить, сократив количество генералов в 2 раза, а генеральш (хотя бы в аппарате МО) до нуля. Секретарши 180-30-180 вполне довольствуются званием "прапорщица". Их персональные надбавки "за особые умения" оплачиваются за счет хозяина кабинета.