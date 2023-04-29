Депутат Госдумы: дополнительные средства на проведение СВО можно получить, повысив налог на роскошь

Нужна более крутая прогрессивная шкала НДФЛ, увеличенная нагрузка на роскошь и сверхпотребление и дополнительное повышение ставок для экспортеров

Если текущих доходов бюджета не хватит: из самых простых можно назвать средства ФНБ и госзаймы