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«Собака любит мясо, ворона любит сыр…»: спикер ВСУ издевательски прокомментировал атаку на нефтехранилище в Севастополе

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«Собака любит мясо, ворона любит сыр…»: спикер ВСУ издевательски прокомментировал атаку на нефтехранилище в Севастополе

Спикер украинских вооруженных сил Таврического направления Алексей Дмитрашковский записал видео, на котором издевательски прокомментировал нанесение киевским режимом удара по нефтебазе в Севастополе.


Дмитрашковский прочитал примитивный стишок, по-видимому своего авторства, в котором отметил, что "собака любит мясо, ворона любит сыр, а я люблю "бавовну" с доставкою на Крым". Отметим, что "бавовной" в украинском информпространстве называют взрывы на российской территории. Слово "бавовна" по-украински означает "хлопок".





Спикер ВСУ сопроводил стишок несколько странными для официального лица мимикой и жестами. В конце короткого видеоролика он прикрепил кадры пожара на нефтебазе в Севастополе, возникшего вследствие атаки украинского беспилотника-камикадзе.

Подобная несколько неадекватная ситуации реакция на атаки и теракты в Крыму стала привычной для украинских чиновников. После теракта, в результате которого был поврежден Крымский мост и погибло несколько мирных граждан, "Укрпочта" выпустила марку, посвященную этому событию. Увеличенная копия этого филателистического изделия была выставлена на площади в Киеве в качестве фона для фотосессий.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о "праве Украины уничтожить всё в Крыму и Донбассе". По словам Подоляка, право Украины наносить удары по утерянным территориям якобы гарантируется международным правом.
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26 комментариев
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  1. guest
    guest Сегодня, 15:23
    +4
    «Собака любит мясо, ворона любит сыр…»

    А пуля любит его пустую голову.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:36
      +1
      «Собака любит мясо, ворона любит сыр…»


      Так кем из них себя считает Дмитрашковский?Зависит от того на сколько сильно он раскумарится?Если не сильно то собакой или вороной,а если сильно то мясом или сыром?Алёшка ,слезай со скамейки,стишок выучил. Пусть и не с первого раза.Зе тебе щас отсыпит дури.Заслужил.
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 16:06
      0
      Цитата: guest
      «Собака любит мясо, ворона любит сыр…»

      А пуля любит его пустую голову.

      Согласен! Только где она, эта пуля?
      Давно пора всех этих говорунов и террористов отправить в мир иной, но только в ад!
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 16:17
        0
        Никак нельзя. Это же " братский народ".
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:23
      0
      Цитата: guest

      А пуля любит его пустую голову.


      А лучше ему "бавовн" кирпичём по голове.
  2. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:26
    0
    Говорят, там было топливо для ЧФ ВМФ России.
    А у бандерлогов все НПЗ нетронуты и снабжают ВСУ топливом. Кто не даёт нашим военным уничтожить НПЗ и нефтебазы врага ?
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 15:29
    +2
    А Днепровские раки любят полакомиться гидными кишками.
  4. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 15:31
    +2
    Украинская элита сейчас это сборище отморозков и неадекватов , но видимо такая ситуация как сейчас таких и делает востребованными .
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:36
      +3
      Если они успешно выполняют поставленные перед ними задачи, следовательно они вполне адекватны.
      Вот если задачи не выполняются, вот тогда и надо ставить вопрос об адекватности исполнителей.
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 16:12
        -1
        Цитата: Aken
        Если они успешно выполняют поставленные перед ними задачи, следовательно они вполне адекватны.
        Вот если задачи не выполняются, вот тогда и надо ставить вопрос об адекватности исполнителей.

        Какие задачи? задачи надо ставить с умом.
        Наши всегда отвечают. и отвечают намного серьёзнее.
        Что там говорили про Кременчугский НПЗ? Говорят пока работает на 100%. Ну вот и посмотрим как ответят наши.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 16:33
          +1
          Какие задачи?
          Например Россию обескровить. Задача выполняется и успешно. Как же можно называть таких людей неадекватами?
          А есть другая задача - обеспечить скорейшую победу России и освобождение Новороссии. Об адекватности исполнителей сделайте вывод сами.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 16:03
      0
      Не только элита там все одно большое игил.
  5. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 15:32
    -1
    Вот так вот ,мировая держава....Кушайте ,не обляпайтесь. request Отвечать в прошлый раз надо было так, чтобы мыслей о повторном ударе по Крыму не возникло...
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:37
      +1
      И ведь приходится терпеть. Сделать-то ничего не можем.
      1. стар
        стар Сегодня, 16:05
        -1
        И ведь приходится терпеть. Сделать-то ничего не можем.

        Сделать еще как можем. Только что-то (или кто-то) мешает..
    2. стар
      стар Сегодня, 16:02
      -1
      Там нефтебазы закончились или они танки в Румынии заправляют?
  6. Koronik
    Koronik Сегодня, 15:36
    +4
    "Подобная несколько неадекватная ситуации реакция на атаки и теракты в Крыму стала привычной для украинских чиновников." А чего мы ожидали, что они будут выражать нам свои соболезнования?Нет господа эта война,и так как мы собираемся её вести, публикуя одно за другим "последнее предупреждение". думаю неприятностей нам пережить придется множество.
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:40
    0
    Спикер украинских вооруженных сил Таврического направления Алексей Дмитрашковский записал видео, на котором издевательски прокомментировал нанесение киевским режимом удара по нефтебазе в Севастополе.


    Дмитрашковский прочитал примитивный стишок, по-видимому своего авторства, в котором отметил, что "собака любит мясо, ворона любит сыр, а я люблю "бавовну" с доставкою на Крым". Отметим, что "бавовной" в украинском информпространстве называют взрывы на российской территории. Слово "бавовна" по-украински означает "хлопок".
    "Тонкий" юмор спикеров ВСУ всегда отличался "глубиной" мысли и "широтой" взглядов с нотками мистической конспирологии. Однако "Калибр" отечественного юмора несёт в себе гораздо более весомую смысловую нагрузку и в точности формулировок ему не занимать stop wassat
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:59
      +1
      Цитата: oppozite28
      Тонкий" юмор спикеров ВСУ всегда отличался "глубиной" мысли и "широтой" взглядов с нотками мистической конспирологии.

      Д.у.р.а.к он, а не спикер. Кстати, "бавовна" переводится как "хлОпок" из которого делают вату и прочее. Так что те, кто придумал, что это "хлопОк" вообще не владеют украинским языком.
  8. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 15:50
    +2
    Найдёт и его калибр!Это дерьмо и рассчитывает на нашу нервную реакцию! Если мы на каждую реплику какой то гниды будем так реагировать то будем лечить нервы. И что это поменяло в ходе войны? Нам керосина не хватает? Да неприятно!А что вы ожидали в процессе противостояния сильнейшим в техническом плане государствам,укровермахт не в счёт,.Да будем пропускать, все сбить нереально!Но не надо радовать всяких мудаков , не нужно позволять им думать что могут вывести нас из себя или не дай бог заставить паниковать на это и весь их козлинный расчет.По ним прилетит поярче и погромче ,будете уверены!
  9. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 16:02
    0
    Собака любит дохлых бандеровцев жрать в полях.
  10. Ivan Ivanov_7
    Ivan Ivanov_7 Сегодня, 16:08
    -1
    Собаки любят мясо, убитых ВСУшников? wink
  11. Седой Цинник
    Седой Цинник Сегодня, 16:08
    0
    Мне вот тоже интересно, а почему не бахает на Банковой? Просто ради стишка для Медведева.
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:12
    +2
    Вот кто, когда и в каких войнах злорадствовал, говоря о причинении ущерба противнику? Я такого не припомню. Любой спикер, начиная от Левитана и заканчивая Конашенковым - всегда спокойно и монотонно обрисует ситуацию, перечислит события и последствия ударов, перечислит ущерб... и всё! Потому что война - это работа такая: тяжелая и с потерями. Чего тут кривляться? Сделал работу, отчитался - и дальше работать.
    Я вообще не могу представить себе, чтобы Левитан, гнусно посмеиваясь, язвительно мог прохихикать:"Ну что? Получили операцию Балатон, глупые ливерные колбаски? Сильно продвинулись? А разговору-то было... Ничё, сейчас мы уже и Берлин на воздух поднимем! Ух, как мне нравится запах пироксилина, когда бомбы взрываются на улочках Берлина!"
    Да ни один нормальный народ из этого не будет делать фиглярство.
    И только шаровары делают из этого квартал 95. Странно вообще-то... вроде тоже две руки, две ноги... НО! Украинец - это не человек. Это странная и непонятная форма жизни. Которая существует не для того, чтобы себе было хорошо а для того, чтобы другим было плохо.
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 16:46
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      Вот кто, когда и в каких войнах злорадствовал, говоря о причинении ущерба противнику?

      Все плохо в свинорейхе , а тут такой успех laughing
  13. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 16:35
    +2
    По-моему такие перлы да ещё и из таких уст не стоят внимания и уж тем более комментариев.