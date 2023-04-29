«Собака любит мясо, ворона любит сыр…»: спикер ВСУ издевательски прокомментировал атаку на нефтехранилище в Севастополе

Спикер украинских вооруженных сил Таврического направления Алексей Дмитрашковский записал видео, на котором издевательски прокомментировал нанесение киевским режимом удара по нефтебазе в Севастополе.
Дмитрашковский прочитал примитивный стишок, по-видимому своего авторства, в котором отметил, что "собака любит мясо, ворона любит сыр, а я люблю "бавовну" с доставкою на Крым". Отметим, что "бавовной" в украинском информпространстве называют взрывы на российской территории. Слово "бавовна" по-украински означает "хлопок".
Спикер ВСУ сопроводил стишок несколько странными для официального лица мимикой и жестами. В конце короткого видеоролика он прикрепил кадры пожара на нефтебазе в Севастополе, возникшего вследствие атаки украинского беспилотника-камикадзе.
Подобная несколько неадекватная ситуации реакция на атаки и теракты в Крыму стала привычной для украинских чиновников. После теракта, в результате которого был поврежден Крымский мост и погибло несколько мирных граждан, "Укрпочта" выпустила марку, посвященную этому событию. Увеличенная копия этого филателистического изделия была выставлена на площади в Киеве в качестве фона для фотосессий.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о "праве Украины уничтожить всё в Крыму и Донбассе". По словам Подоляка, право Украины наносить удары по утерянным территориям якобы гарантируется международным правом.