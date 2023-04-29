Крылатыми ракетами «Калибр» поражён командный пункт объединенной группировки войск ВСУ «Херсон» - Минобороны

Российские войска второй день подряд наносят удары по военной инфраструктуре ВСУ, на этот раз в качестве цели выступил командный центр группировки "Херсон". Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.
Согласно опубликованной информации, 28 апреля 2023 года был нанесен групповой удар по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Удар наносился крылатыми ракетами "Калибр", цель удара достигнута, но подробностей военные уже традиционно не раскрывают. Между тем, некоторые российские ресурсы публикуют информацию, что за два дня 27 и 28 апреля в результате ударов высокоточным оружием ВСУ лишились некоторого количества генералов и командиров старшего звена. Да и иностранных высокопоставленных советников тоже, которые находились в данных пунктах.
Во время удара по Николаевскому судостроительному заводу наши накрыли оперативный штаб южного фронта ВСУ, а на следующую ночь прилетело по объединенному штабу обороны Бахмута. Кроме того, в последние дни наши наносят удары по местам скопления резервов ВСУ, готовящихся к контрнаступлению.
За минувшие сутки Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет Ми-8, он был сбит в районе Райгородка ЛНР средствами противовоздушной обороны.
На основных направлениях без особых изменений, идут встречные бои. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях войска группировок "Запад" и "Центр" продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям ВСУ. На территории Харьковской области активизировались ДРГ. Потери противника на обеих направлениях до 150 человек убитыми и ранеными, несколько единиц бронетехники и четыре гаубицы.
На Донецком штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают наступление в западной части Бахмута, фланги по-прежнему держат подразделения ВДВ, оказывая поддержку "вагнеровцам". Пресечены попытки противника контратаковать из районов Часов Яр, Калинин и Красное. За сутки противник потерял более 575 украинских военных и наемников, два танка, три БМП, два броневика, двенадцать автомобилей, САУ "Акация" и "Гвоздика", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском войска группировки "Восток" вели бои в районах Угледар, Новополь и Успеновка Донецкой народной республики. На этих двух направлениях, а также на Херсонском, противник потерял свыше ста всушников, один танк и три гаубицы. В районе Шахтерское и Успеновка уничтожены склады боеприпасов.