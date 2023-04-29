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Крылатыми ракетами «Калибр» поражён командный пункт объединенной группировки войск ВСУ «Херсон» - Минобороны

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Крылатыми ракетами «Калибр» поражён командный пункт объединенной группировки войск ВСУ «Херсон» - Минобороны

Российские войска второй день подряд наносят удары по военной инфраструктуре ВСУ, на этот раз в качестве цели выступил командный центр группировки "Херсон". Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.


Согласно опубликованной информации, 28 апреля 2023 года был нанесен групповой удар по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Удар наносился крылатыми ракетами "Калибр", цель удара достигнута, но подробностей военные уже традиционно не раскрывают. Между тем, некоторые российские ресурсы публикуют информацию, что за два дня 27 и 28 апреля в результате ударов высокоточным оружием ВСУ лишились некоторого количества генералов и командиров старшего звена. Да и иностранных высокопоставленных советников тоже, которые находились в данных пунктах.

Во время удара по Николаевскому судостроительному заводу наши накрыли оперативный штаб южного фронта ВСУ, а на следующую ночь прилетело по объединенному штабу обороны Бахмута. Кроме того, в последние дни наши наносят удары по местам скопления резервов ВСУ, готовящихся к контрнаступлению.

За минувшие сутки Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет Ми-8, он был сбит в районе Райгородка ЛНР средствами противовоздушной обороны.

На основных направлениях без особых изменений, идут встречные бои. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях войска группировок "Запад" и "Центр" продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям ВСУ. На территории Харьковской области активизировались ДРГ. Потери противника на обеих направлениях до 150 человек убитыми и ранеными, несколько единиц бронетехники и четыре гаубицы.
 
На Донецком штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают наступление в западной части Бахмута, фланги по-прежнему держат подразделения ВДВ, оказывая поддержку "вагнеровцам". Пресечены попытки противника контратаковать из районов Часов Яр, Калинин и Красное. За сутки противник потерял более 575 украинских военных и наемников, два танка, три БМП, два броневика, двенадцать автомобилей, САУ "Акация" и "Гвоздика", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
 
На Южно-Донецком и Запорожском войска группировки "Восток" вели бои в районах Угледар, Новополь и Успеновка Донецкой народной республики. На этих двух направлениях, а также на Херсонском, противник потерял свыше ста всушников, один танк и три гаубицы. В районе Шахтерское и Успеновка уничтожены склады боеприпасов.

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13 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 15:34
    +10
    Уничтожить их командование и вершину их власти, потому что они пытались убить президента Владимира Путина, как недавно было опубликовано на этом военном портале.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 15:41
      -5
      То что тут опубликовано это сугубо личное мнение авторов публикаций,а они иногда такую чушь тут пишут, верить этому не имеет никакого смысла.
      1. Skif
        Skif Сегодня, 15:57
        +6
        Не сугубо личное мнение, а обьективное. А верить или нет... Обращайтесь к укро- ресурсам. У них там, что не слово- то перемога.
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 16:34
          -2
          Ничего объективного там нет, группировки "Херсон" у украинских войск просто нет.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 16:02
      +2
      Скорее бы уже победа! Надеюсь дожить до нее
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk Сегодня, 16:11
        0
        Как Мюллер спросил :
        - До чьей?
        feel
        Текст Вашего комментария слишком полезный и по мнению администрации сайта не несёт короткой информации.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:59
    +4
    Чем больше мы их уничтожаем на фронте, тем лучше, но пора браться и за Банковую.
  3. sergej_84
    sergej_84 Сегодня, 16:14
    -2
    Крылатыми ракетами «Калибр» поражён командный пункт объединенной группировки войск ВСУ «Херсон» - Минобороны

    Минообороны на радость публике поражает им же созданные группировки, ибо в ВСУ "группировки "Херсон" не существует. Возникает вопрос - что же поразили?
    1. sergej_84
      sergej_84 Сегодня, 16:48
      0
      Нет, я понимаю обиду минусующих, однако господа, минусовать можно хоть до диареи с энурезом, однако же "группировки Херсон" реально не существует. Кто не верит, попробуйте найти таковую.
  4. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 16:18
    +2
    Судя по всему, наши основательно взялись за те укрорезервы, которые командование НАТО старательно копило к широко распиаренному укропом контрнаступлению.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 16:25
      -3
      Цитата: Piramidon
      основательно взялись за те укрорезервы, которые командование НАТО старательно копило

      Кажется эта война войдет в историю как война с резервами по аналогии окопной.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:19
    +1
    После таких ударов ,уже непонятно кто наступать собирается?!
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:20
    -3
    1500000 всу уничтожим к 24г?
    Где то писали всу более 20ч запретили в одном углу кучковаться.
    О центре принятия решений.
    Кто этим "уничтоженным" указания отдает?
    Их не могут или не хотят, как и этих "уничтоженных" накрыть в киеве?