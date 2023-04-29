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Глава Республики Крым после утреннего инцидента в Севастополе заявил об уничтожении российскими средствами ПВО еще двух украинских БПЛА

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Глава Республики Крым после утреннего инцидента в Севастополе заявил об уничтожении российскими средствами ПВО еще двух украинских БПЛА

Сегодня ранним утром ВСУ предприняли атаку на Севастополь с помощью БПЛА. Сообщалось о повреждении четырех емкостей с горючим на территории топливного терминала, расположенного близ рыбного порта.


Согласно заявлению администрации города, в ходе инцидента возник пожар площадью в тысячу квадратных метров. На данный момент он локализован. К счастью, никто из работников терминала не пострадал.

Между тем позднее стало известно, что Севастополь, видимо, был не единственной целью украинских боевиков. Как сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем ТГ-канале, параллельно атаке на топливный терминал, в небе над полуостровом были обнаружены еще два БПЛА.

Оба украинских дрона были уничтожены средствами ПВО ВС РФ: один аппарат сбили, а другой подавлен средствами РЭБ.

Со слов Аксенова, обошлось без разрушений и жертв. При этом глава Крыма попросил жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять исключительно проверенным источниками информации.

Стоит добавить, что на южном направлении атакам со стороны ВСУ сегодня подвергается не только Крым. Ранее власти Новой Каховки (Херсонская область) заявили о массированном артиллерийском обстреле города и прилежащих населенных пунктов, попросив мирных жителей оставаться в укрытиях.
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7 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:11
    +4
    И так можно? А одэса не горит? А администрации обл и городские?
    Хуманисты за наш счет.
    Март 22г продолжается.
    На опережение не могем.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:15
      +4
      Помните март 2022 г ? Когда ВС РФ взяли Гастомель и Зе весь потный и испуганный прощался перед СМИ и говорил, это его последнее интервью, и что ? прошел год, а в Киев безнаказанно ездят как к себе домой все кому не лень am Хочется все время сравнивать с ВОВ, правда нас убеждают, что это не война, а СВО и вроде они нам "братья" am Хотя для меня это война и они мне не братья !!!
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:12
    +1
    Ничего плохого не могу сказать о главе Крыма,но слишком он болтлив в СМИ. Скормнее надо быть.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:46
      0
      Не пишут какого типа дроны атаковали базу. Если для этого достаточно Мавика с подвешенной гранатой, то спасенья нет. Придётся умнеть и рассредоточивать запасы топлива, ведь запустить такой Мавик можно из любого двора частного дома за забором или с пустыря за городом. И никакое ПВО не успеет отработать по нему. winked
  3. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 16:24
    +5
    Я думаю, ВСУ с большим удовольствием продолжат менять три бпла на одну базу с ГСМ. А мы можем продолжать утешаться дальше тем, что тремя дорогами не три хранилища сожгли, а "всего лишь" одно.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:39
    -2
    Севастополь и Крым так и будут жить под постоянными обстрелами, пока Путин не вернет Одессу, Николаев и Херсон обратно в Россию.
  5. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:47
    0
    Зеленский со своей шайкой неприкасаем. Поэтому происходит то, что происходит. Дальше будет ещё хуже.