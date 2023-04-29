Глава Республики Крым после утреннего инцидента в Севастополе заявил об уничтожении российскими средствами ПВО еще двух украинских БПЛА

Сегодня ранним утром ВСУ предприняли атаку на Севастополь с помощью БПЛА. Сообщалось о повреждении четырех емкостей с горючим на территории топливного терминала, расположенного близ рыбного порта.
Согласно заявлению администрации города, в ходе инцидента возник пожар площадью в тысячу квадратных метров. На данный момент он локализован. К счастью, никто из работников терминала не пострадал.
Между тем позднее стало известно, что Севастополь, видимо, был не единственной целью украинских боевиков. Как сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем ТГ-канале, параллельно атаке на топливный терминал, в небе над полуостровом были обнаружены еще два БПЛА.
Оба украинских дрона были уничтожены средствами ПВО ВС РФ: один аппарат сбили, а другой подавлен средствами РЭБ.
Со слов Аксенова, обошлось без разрушений и жертв. При этом глава Крыма попросил жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять исключительно проверенным источниками информации.
Стоит добавить, что на южном направлении атакам со стороны ВСУ сегодня подвергается не только Крым. Ранее власти Новой Каховки (Херсонская область) заявили о массированном артиллерийском обстреле города и прилежащих населенных пунктов, попросив мирных жителей оставаться в укрытиях.