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Die Welt: Немецкие ВМС намерены усилить морскую разведку для противодействия России

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Die Welt: Немецкие ВМС намерены усилить морскую разведку для противодействия России

После инцидента с «Северными потоками» немцы всерьёз задумались об обеспечении безопасности своих территориальных вод, что связано, прежде всего, с ситуацией на Украине. Об этом пишет Die Welt.


Более того, по данным издания, немецкие ВМС утверждают о том, что знали о потенциальных угрозах ещё до начала украинского кризиса.

Когда мы предупреждали о возможных нападениях на критически важные объекты инфраструктуры в море ещё год назад, нас никто не слышал. Что же касается России, то могу вам сказать о том, что она ведёт регулярную разведку нашей критически важной инфраструктуры, располагая всеми средствами для того, чтобы атаковать её

– отметил вице-адмирал ВМС ФРГ Ян Кристиан Каак.

Усиление активности разведки в ФРГ связывается с необходимостью противодействовать России.

В последнее время всё большая часть европейской энергетической инфраструктуры переносится на море. К ней относятся плавучие ветряные электростанции, а также терминалы для приёма СПГ. В перспективе по подводным трубопроводам будет осуществляться транспортировка других видов топлива, таких как водород. Также важнейшая инфраструктура на море - интернет-кабели и прочие электронные и цифровые виды коммуникаций.

С целью защиты критически важной инфраструктуры властями Германии был учреждён специальный Координационный центр, занимающийся сбором всех необходимых данных для анализа обстановки в море и защиты подводных объектов. Данный проект уже стартовал - в начале апреля. Помимо ВМС, в нём примут участие сотрудники правоохранительных органов наряду с Федеральной разведывательной службой. Особое внимание будет уделяться как охране морских районов, так и портов. В качестве информации, полученной из гражданских, разведывательных и военных источников, могут выступать аэрофотоснимки, радиолокационные данные с подлодок, информация с датчиков, установленных на плавучих электростанциях, равно как и все сведения, представляющие научный интерес.

Когда противник знает о том, что у нас есть возможность наблюдать за тем, что он предпринимает, это устрашает

– считает Каак.
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1 комментарий
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  1. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 16:55
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    Германия оккупированная страна и этим сказано все. Видимо в своей полнейшей не суверенности и полной подконтрольности США немецкое руководство винит Россию. Ну не на себя же им обижаться?!