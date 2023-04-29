Китайские разработчики добились устойчивости колёсной самоходки PCL181 за счёт регулируемого центра тяжести

Китайская 155-мм колёсная самоходка PCL181 была введена в эксплуатацию лишь в 2019 году, однако уже прочно прописалась в боевых порядках НОАК. По данным IISS, на начало 2023 года в армии значилось 630 САУ данного типа. Как предполагается, в каждой артбригаде (всего их 8) имеются дивизионы, укомплектованные PCL181. Кроме того, они состоят на вооружении отдельных артподразделений, приданных механизированным частям.Обзавелись данной системой и иностранные армии – Пакистан, закупивший 300 единиц, и Эфиопия, которая обладает не менее 32 гаубицами.Самоходка массой 25 тонн имеет внушительные показатели по дальности огня, которая достигает 40 км при стрельбе обычным снарядом и 72 км – реактивным. Интенсивность огня составляет 4-6 выстрелов в минуту. При ведении стрельбы устойчивость гаубицы обеспечивается двумя опорами с гидравлическими приводами. Разработчикам удалось достигнуть стабильного положения и за счёт гидропневматической подвески, благодаря которой корпус машины прижимается к поверхности, регулируя центр тяжести.Таким механизмом обладают немногие боевые изделия. В их редкий ряд входят, к примеру, современный южнокорейский танк K2 и уже снятый с вооружения шведский ОБТ времён Холодной войны Strv 103.