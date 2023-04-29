Я не могу допустить, чтобы пострадали херсонцы

На Херсонщине украинские чиновники отмечают усиление российских ударов по инфраструктуре области и Украины в целом. Поэтому власти подконтрольной Киеву части Херсонской области готовятся эвакуировать местных жителей.Об этом в обращении к гражданскому населению региона заявил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.- сказал чиновник.Он утверждает, что проработал разные варианты маршрутов эвакуации людей на случай массированных российских обстрелов. Он называет данную меру превентивной, заявляя, что в ней есть необходимость.И хотя чиновник утверждает, что предстоящая эвакуация связана с риском обстрелов ВС России, не исключено, что истинная причина заключается в вероятной подготовке контрнаступления украинской армии на данном направлении. О возможной скорой контрнаступательной операции сейчас говорят много и часто. Она может начаться как на одном направлении, так и одновременно на нескольких. Не исключен такой вариант, что одно из направлений ударов ВСУ станет основным, а другие – отвлекающими. Поэтому Херсонская область вполне может стать театром более активных боевых действий.Ранее сообщалось об активизации перемещений украинских подразделений по территории Николаевской области и Херсонщины.На территории Украины и новых российских регионов с февраля прошлого года продолжается специальная военная операция.