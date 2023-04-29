Военное обозрение
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Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области готовятся эвакуировать местных жителей

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Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области готовятся эвакуировать местных жителей

На Херсонщине украинские чиновники отмечают усиление российских ударов по инфраструктуре области и Украины в целом. Поэтому власти подконтрольной Киеву части Херсонской области готовятся эвакуировать местных жителей.


Об этом в обращении к гражданскому населению региона заявил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Я не могу допустить, чтобы пострадали херсонцы

- сказал чиновник.

Он утверждает, что проработал разные варианты маршрутов эвакуации людей на случай массированных российских обстрелов. Он называет данную меру превентивной, заявляя, что в ней есть необходимость.

И хотя чиновник утверждает, что предстоящая эвакуация связана с риском обстрелов ВС России, не исключено, что истинная причина заключается в вероятной подготовке контрнаступления украинской армии на данном направлении. О возможной скорой контрнаступательной операции сейчас говорят много и часто. Она может начаться как на одном направлении, так и одновременно на нескольких. Не исключен такой вариант, что одно из направлений ударов ВСУ станет основным, а другие – отвлекающими. Поэтому Херсонская область вполне может стать театром более активных боевых действий.

Ранее сообщалось об активизации перемещений украинских подразделений по территории Николаевской области и Херсонщины.

На территории Украины и новых российских регионов с февраля прошлого года продолжается специальная военная операция.
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10 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:33
    +6
    Вот интересно на фото из Херсона люди укутанные в жевтно- блакитные цвета это те же, которые ломились на выборы о присоединении к России и получали в очередь российские паспорта или это уже их далекие потомки ? Там и бандеровские тряпки присутствуют, значит им эта идеология близка. Надеюсь наше правительство не забыло о том, что Херсон субъект РФ ?
    1. Глядя Петрович
      Глядя Петрович Сегодня, 16:43
      +3
      Они самые. Наши будущие сограждане.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:54
        0
        Надеюсь,что эти "будущие граждане"все же свалят оттуда.Меньше будет проблем.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:45
      0
      На фоне звонков о датчиках Гейгера, тут и эвакуация жителей...
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:52
      0
      Надеюсь наше правительство не забыло о том, что Херсон субъект РФ ?
      Что вы, русские своих не бросают. А с флагом в обнимку наша разведчица, уточняет дату контрнаступа. Мы просто временно переименовали Херсон в Х..$нимsmile
    4. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 16:56
      0
      Если Вы следили за ситуацией, то многие жители Херсона в эти флаги заворачивались и при ... при нашем фантастическом ... в общем, когда мы там ещё были.
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:38
    0
    В ушах навязло уже это распиаренное до масштабов Вселенной контрнаступление ВСУ.

    Скорее всего все закончится: "пук!"

    Они будут дребезжать про это контрнаступление все лето, пока не наступит снова осень, чтобы удержать руководство РФ от действительно необходимого массового воздушного и наземного наступления на запад сразу по нескольким направлениям.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:53
      0
      Это наступление просто обязано быть!Иначе чем отчитываться перед "полосатым дядей".Силы там действительно собраны немалые.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:52
    0
    Самый идиотский план ,это наступление - форсируя Днепр.Можно высадится местами ,а кто снабжать то будет плацдармы.А что считать этих ВСУ шников,новых подвезут.
  4. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 16:53
    0
    Природа на нашей стороне. Текст очень короткий и много информации не несёт.