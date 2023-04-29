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Зампред Совбеза РФ: Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей

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Зампред Совбеза РФ: Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России нет смысла продолжать поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Так политик ответил на откровенную провокацию, которая сегодня произошла в школе при посольстве РФ в Варшаве.


Напомним, в вышеупомянутое здание, что называется, вломилась польская полиция. При этом сотрудникам школы было поставлено условие, что они должны покинуть территорию учебного заведения до 19.00 МСК. Кроме того, главные ворота перед зданием правоохранители сразу же заблокировали, повесив на них цепь с замком.

Все вышеописанные бесчинства происходили с разрешения и при личном присутствии представителей мэрии Варшавы.

В сообщении, которое написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети, говорится, что Польша должна перестать существовать для России, как государство. По крайней мере до тех пор, пока у власти в этой стране находятся отъявленные русофобы, а на стороне украинских боевиков воюют польские наемники.

Что характерно, высказывание зампреда Совбеза РФ было опубликовано на английском и польском языках.

Стоит отметить, что это не уже не первая откровенная провокация в адрес наших дипломатов со стороны официальной Варшавы за последнее время. Буквально два дня назад польская прокуратура изъяла все средства на счетах российского диппредставительства, которые, впрочем, и так были недоступны, так как польские власти заморозили их еще прошлой весной.
Использованы фотографии:
vk.com/dm
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42 комментария
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  1. Kaiten
    Kaiten Сегодня, 17:18
    0
    Просто поляки испытывают чувство зависти к устойчивой и продуманной политике, которую ведет правительство РФ. К политике, которая в первую очередь направленна на обеспечение социальной защиты и благосостояния своих граждан. Правительство России принимает меры для сокращения различий в уровне жизни между разными слоями населения, обеспечения доступности качественных услуг и социальной справедливости.

    Вот они и бесятся от понимания того, что Запад никогда не сможет добиться таких успехов, выплескивая это наболевшее знание в виде нападок на продуманную политику РФ и президента Путина в частности. К счастью Владимир Владимирович еще покажет им настоящий либерализм и уважение законов на своем пятом президентском сроке
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 17:19
      +11
      Буквально два дня назад польская прокуратура изъяла все средства на счетах российского диппредставительства, которые, впрочем, и так были недоступны, так как польские власти заморозили их еще прошлой весной.

      Т.е. польское правительство УКРАЛО все деньги со счётов российского дипредставительства !

      Подлае польские власти просто подло добиваются для общественного мнения видимости того, что якобы не Польша, а именно Россия официально объявила им войну! Чтобы снять с себя ответственность за своё развязывание войны ТМВ с Россией в 21 веке.
      В 1938 -1939 году "гиена Европы" Польша действовала в отношении Третьего рейха точно так же - и получила от Германии в 1939 году немецкой оккупацией по мозгам!
      А СССР только присоединился к Германии, вернув себе от Польши свои прежние российские территории, захваченные Польшей во время во время ПМВ.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:27
        +3
        Т.е. польское правительство УКРАЛО все деньги со счётов российского дипредставительства !

        Тут уже войной попахивает, видать ляхи хотят в открытую выступить на стороне всук. Вот и обрубают "концы".
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 17:44
          0
          Цитата: частное лицо
          Т.е. польское правительство УКРАЛО все деньги со счётов российского дипредставительства !
          Тут уже войной попахивает, видать ляхи хотят в открытую выступить на стороне всук. Вот и обрубают "концы".

          Однозначно польские власти развязывают себе руки в открытом участии Польши в войне против России на ТВД Украины НАКАНУНЕ предстоящего генерального наступления ВСУ на российские территории!
          1. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 18:41
            +3
            Помимо посольства Республики Польша в Москве, Польша имеет:
            Генеральное консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге
            Генеральное консульство Республики Польша в Калининграде
            Генеральное консульство Республики Польша в Иркутске
            Консульское Агентство в Смоленске.

            Спрашивается, не слишком ли много места они занимают в России?
            Давно пора их выставить из страны, а их имуществом распорядится более разумно, чем держать в царских хоромах русофобов.
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 18:48
              -1
              На слова Медведева могу сказать только одно:
              - НАКОНЕЦ-ТО !!!
        2. zloybond
          zloybond Сегодня, 18:48
          +3
          Деньги со счетов украли, школу отняли... НО посольские сотрудники зубами держатся за "важную" миссию... уезжать не хотят на родину... Уже и так им намекают и так.... Очень посол какой то непонятливый. Его уже на выход просят... - ну никак не хочет. Видимо очень важные дела держат его там.
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 17:20
      +6
      Просто поляки испытывают чувство зависти

      Очень схожий менталитет с украинцами.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 18:00
        0
        Цитата: Konnick
        Просто поляки испытывают чувство зависти

        Очень схожий менталитет с украинцами.

        Это у польских нацистов-реваншистов не зависть - а это именно комплекс исторической неполноценности собственной национальности как польского народа и государства!
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 18:16
          +4
          Последнее время Д.А.Медведев сделал разные резкие заявления против врагов России.Татьяна, hi я очень жду от него то, что , наконец-то пора отказаться России от принятия "вины" за Катынь. Ведь это "раскаяние" (так называемое)произошло во время его президентства.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:42
      +5
      Самым действенным ответом Польше будет вызов их посла в МИД России и его публичная порка розгами на Смоленской площади, причем в прямом эфире, ну а потом в 24 часа вон из России и разрыв всех связей с этой недостраной. Другим остраска будет.
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 18:44
        +2
        Цитата: Silver99
        Самым действенным ответом Польше будет вызов их посла в МИД

        Арест счетов Польской дип миссии провели ? Посла выслали ? Что стоят слова , за которыми нет дел ? hi
    4. р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 18:49
      +2
      Я так понимаю вы забыли поставить кавычки. Ибо абсолютно не наблюдаю "обеспечение социальной защиты и благосостояния своих граждан". Обеспечение благосостояние отдельной прослойки людей у власти и их родственников - это, пожалуйста.
      "Продуманная политика РФ и президента Путина в частности" - это наверное позорные Минские соглашения, абсолютный провал внешний политики России даже на территори СНГ (к нам помимо постоянной Прибалтики недружественно относятся Грузия, Казахстан, Украина, Азербайджан раскачивает лодку в Нагорном Карабахе).
  2. Комментарий был удален.
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 17:18
    +10
    Ну что здесь сказать? Медведев браво! Польша для России именно должна перестать существовать,как государство. Разорвать дипотношения и действовать в отношении территории с таким названием сообразно...Мало ли кто и как называет пустое место или болото?!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:19
    +18
    Нашему МИДу пора заканчивать играть в классическую дипломатию ,такими действиями третью мировую не остановить.Пора и закрыть " Дружбу " через Польшу, Казахстан найдёт для своей нефти дорогу в г Шведт в Германии.Да и выехать в Калининград посольству надо по быстрому ,а поляки пусть в Польшу хоть через Северный полюс добираются.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:19
    +8
    А может ли Медведев наказать виновных за такую внешнию политику России , или назвать виновных в такой политике?
    1. Юра
      Юра Сегодня, 17:36
      +2
      Цитата: ximkim
      А может ли Медведев наказать виновных за такую внешнию политику России , или назвать виновных в такой политике?

      То есть карманник не вор, только потому, что потерпевший имеет карманы в чём собственно и виноват?
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:21
    +3
    А Медведь сам является автором разрушительной внешней политики России как и политики в отношении России..
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:22
    +8
    Зампред Совбеза РФ: Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей

    Молодец! Смелый шаг! Это нужно было сделать давно...Вместе с отказом покупать польские яблоки...
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:24
    +5
    С каждым высказыванием Медведева, все больше укрепляется уверененность, ох метит он на трон....
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 17:29
      +6
      Для этого пустой болтовни мало, надо и какие-то реальные дела явить... А то по прошлым его деяниям - как-то не шибко хочется снова этого персонажа на троне лицезреть..
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 17:58
        +1
        Так и я о том же...................
  9. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:26
    -1
    Und schon wieder muss ich unerträglicher Weise erkennen,
    dass man in Moskau schon wieder erst reagiert, wenn
    das "Kind in den Brunnen gefallen ist"...!!?

    Warum wartet man in Moskau immer und immer wieder
    erst ab, obwohl man schon länger man beleidigt und
    gedemütigt wurde!?

    Es ist mir absolut unverständlich, warum Russland dem
    polnischen Botschafter und seiner Entourage nicht schon
    längst einen Tritt in den Arsch gegeben und sie aus dem
    Fenster des Botschaftsgebäudes direkt auf die Straße
    geworfen hat...!?! Eigentlich braucht Niemand in Europa
    einen Botschafter in Warschau, außer dem Jammerlappen
    aus Kiew und den Völkermördern aus den USA und London!

    Der russische Botschafter in Warschau muss sofort abberufen,
    und nach Moskau zurückgeholt werden, sonst wird man sie
    noch als Geiseln nehmen...!! Gleichzeitig bekommt der
    polnische Botschafter 24 Stunden Zeit seine Koffer zu
    packen, sonst wird er mit samt seinen polnischen Spionen
    mit dem Knüppel aus dem Haus gejagt...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Hat man wenigstens die Bankkonten der polnischen Schweine
    beschlagnahmt?!?
    Das Gebäude in Moskau sollte sofort für die neue Botschaft der
    Volksrepublik Nord-Korea hergerichtet werden...!!!
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:28
    +7
    В сообщении, которое написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети

    Вот только почему зам пред. Совбеза РФ поднимает этот совершенно правильный вопрос в соц.сетях, а не на заседании Совбеза? И почему только с польшей? Чем они "лучше" чехии, словакии, испании, прибалтики? Зачем РФ дипотношения с этими явно антироссийскими странами?
    Разве кроме одной причины: куда девать целую кучу высокооплачиваемых "деток", составляющих основной контингент "дипломатов" в этих странах.
  11. KelWin
    KelWin Сегодня, 17:35
    +1
    Эмм... друзья, спокойнее. Послать козе в трещину куда проще чем ее подоить. С Наступающими)
  12. Комментарий был удален.
  13. Старший матрос
    Старший матрос Сегодня, 17:41
    0
    Боюсь, в данном случае Медведев прав...
  14. Комментарий был удален.
  15. PVV66
    PVV66 Сегодня, 17:50
    +8
    Дмитрий Анатольевич в своем амплуа! Сидит в планшете в соцсетях. Нужно было еще прошлой весной разорвать дипотношения, когда поляки средства посольства заморозили. Еще раз убеждаюсь в беззубости нашего МИДа , только и может высказывать озабоченности и пугать красными линиями.
  16. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:58
    0
    Медведеву надо добиваться, чтобы слова не разошлись с делом. good
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:11
      0
      Цитата: 16112014nk
      Медведеву надо добиваться, чтобы слова не разошлись с делом.

      У него есть для этого инструмент. - возглавляемая им партия ЕР.
      Только она почему-то молчит.
  17. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 18:00
    0
    Поляки слишком уверовали в могущество и постоянную поддержку штатами, но ничего не вечно, особенно в наши дни. Откровенно враждебные отношения с Россией и ещё делают все, что бы поссорится с Германией. Реально, пилят сук на котором сидят.
  18. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:06
    +2
    Так разорвите с ними дип. отношения и отправьте их домой через Берингов пролив, а предварительно пусть до него на автобусе доберутся.
  19. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 18:06
    +2
    От либерала до ультрапатриота -- один шаг! laughing laughing laughing
  20. guest
    guest Сегодня, 18:11
    0
    Очень правильные вещи он в последнее время говорит, вот только это всё надо было делать когда у него власть была.
  21. faiver
    faiver Сегодня, 18:13
    +4
    слова, одни слова, Медведев на публику работает...
  22. Denis812
    Denis812 Сегодня, 18:16
    +1
    нет смысла продолжать поддерживать дипломатические отношения с Польшей

    У тебя 30 тысяч российских граждан в Польше находятся, полудурок.
    Ты можешь либо держать их там и пользоваться переводами оттуда в РФ либо закрыть посольство, прервать отношения и всё бабло будет оставаться в Польше.
    1. guest
      guest Сегодня, 18:30
      0
      Цитата: Denis812
      Ты можешь либо держать их там и пользоваться переводами оттуда в РФ

      Какие переводы? Если они даже и когда то возможно были, то сейчас они не возможны.
  23. штурм
    штурм Сегодня, 18:21
    -1
    Буквально два дня назад польская прокуратура изъяла все средства на счетах российского диппредставительства,


    Средства и так были заморожены, не начали же войну против евросоюзакогда заморозили 300 млрд. долл....
  24. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:26
    -1
    Цитата: Юра
    Цитата: ximkim
    А может ли Медведев наказать виновных за такую внешнию политику России , или назвать виновных в такой политике?

    То есть карманник не вор, только потому, что потерпевший имеет карманы в чём собственно и виноват?

    И самое главное - никакой ответственности.
    Так и недалеко до того , что посольства будут брошены на произвол судьбы, а потом - а надо было не идти в дипломаты.
  25. Шишь
    Шишь Сегодня, 18:28
    0
    Я думаю это истерика от пакетов с пшеками приехавшими домой! Думаю , что их количество впечатляет!!!
  26. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:46
    +1
    Разве Дмитрий Анатольевич единолично решает, поддерживать ли дипломатические отношения с какой то страной? И Заместитель, говоря вперёд Председателя, не метит ли на место повыше для себя?
  27. Хентиаменти
    Хентиаменти Сегодня, 19:07
    0
    Внешнюю политику РФ определяет президент РФ…
  28. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:17
    0
    А на счет повышения пенсий российским пенсионерам как ДАМа думает?