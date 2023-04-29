Зампред Совбеза РФ: Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России нет смысла продолжать поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Так политик ответил на откровенную провокацию, которая сегодня произошла в школе при посольстве РФ в Варшаве.Напомним, в вышеупомянутое здание, что называется, вломилась польская полиция. При этом сотрудникам школы было поставлено условие, что они должны покинуть территорию учебного заведения до 19.00 МСК. Кроме того, главные ворота перед зданием правоохранители сразу же заблокировали, повесив на них цепь с замком.Все вышеописанные бесчинства происходили с разрешения и при личном присутствии представителей мэрии Варшавы.В сообщении, которое написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети, говорится, что Польша должна перестать существовать для России, как государство. По крайней мере до тех пор, пока у власти в этой стране находятся отъявленные русофобы, а на стороне украинских боевиков воюют польские наемники.Что характерно, высказывание зампреда Совбеза РФ было опубликовано на английском и польском языках.Стоит отметить, что это не уже не первая откровенная провокация в адрес наших дипломатов со стороны официальной Варшавы за последнее время. Буквально два дня назад польская прокуратура изъяла все средства на счетах российского диппредставительства, которые, впрочем, и так были недоступны, так как польские власти заморозили их еще прошлой весной.