Если страны Запада не поставят нам боевые самолёты, то мы начнём своё контрнаступление и без них.

Президент Украины сделал очередное заявление по поводу «необходимости нарастить поставки западной помощи для успешного достижения целей военным путём». Основной упор в этом плане глава киевского режима сделал на предоставлении западом боевой авиации . Киев ожидает поставок истребителей натовского производства, включая американские самолёты F-16. Однако в США, начав обучение украинских лётчиков, тем не менее, заявляют, что пока не планируют поставлять F-16 Украине «ввиду отсутствия условий для их эксплуатации на украинских аэродромах».Зеленский, комментируя эти заявления американской стороны, заявил о том, что Украина тем не менее продолжает ожидать поставок боевой авиации от западных «союзников».Глава киевского режима:По словам Зеленского, сейчас идут приготовления к началу контрнаступления. А накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ «в глобальном плане к контрнаступлению готовы».На Западе же предостерегают ВСУ от того, что если контрнаступление будет масштабным, то наступающая украинская армия может столкнуться с «большой активностью российской авиации». В условиях недостаточного насыщения комплексами войсковой ПВО, а также при применении ВКС России планирующих авиабомб, потери украинских войск могут оказаться катастрофическими.