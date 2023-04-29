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Президент Украины: Если Запад не поставит нам боевые самолёты, мы начнём контрнаступление и без них

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Президент Украины: Если Запад не поставит нам боевые самолёты, мы начнём контрнаступление и без них

Президент Украины сделал очередное заявление по поводу «необходимости нарастить поставки западной помощи для успешного достижения целей военным путём». Основной упор в этом плане глава киевского режима сделал на предоставлении западом боевой авиации. Киев ожидает поставок истребителей натовского производства, включая американские самолёты F-16. Однако в США, начав обучение украинских лётчиков, тем не менее, заявляют, что пока не планируют поставлять F-16 Украине «ввиду отсутствия условий для их эксплуатации на украинских аэродромах».


Зеленский, комментируя эти заявления американской стороны, заявил о том, что Украина тем не менее продолжает ожидать поставок боевой авиации от западных «союзников».

Глава киевского режима:

Если страны Запада не поставят нам боевые самолёты, то мы начнём своё контрнаступление и без них.

По словам Зеленского, сейчас идут приготовления к началу контрнаступления. А накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ «в глобальном плане к контрнаступлению готовы».

На Западе же предостерегают ВСУ от того, что если контрнаступление будет масштабным, то наступающая украинская армия может столкнуться с «большой активностью российской авиации». В условиях недостаточного насыщения комплексами войсковой ПВО, а также при применении ВКС России планирующих авиабомб, потери украинских войск могут оказаться катастрофическими.
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35 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 16:59
    +6
    Крутая угроза.
    Теперь точно испугаются и дадут самолеты
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 17:15
      +2
      Президент Украины: Если Запад не поставит нам боевые самолёты, мы начнём контрнаступление и без них

      И за сим последовал смелый залп в рейтузы!
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:21
      +2
      Цитата: Shurik70
      Крутая угроза.
      Теперь точно испугаются и дадут самолеты

      Ага! Вместе с летчиками и техниками и зап. частями. )))
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 18:12
        0
        Там ещё аэродромы надо хорошими поставлять
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 18:39
          0
          Цитата: alexoff
          Там ещё аэродромы надо хорошими поставлять

          И чтобы на этих аэродромах вся инфраструктура для обслуживания самолетов была.
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 17:23
      +1
      Сам хотел сказать :они жутко испугались, что ВСУ начнут контрнаступление.
      Согласитесь, что как-то дебильно сформировал. А если бы дали F-16,что не начали бы контрнаступления?
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:44
      -3
      Зеленскому пофиг на все, это понятно со сцены с роялем. Никакого наступления не будет и не планировалось. Все направлено на истощение России и все с подачи НАТО
    5. Маз
      Маз Сегодня, 17:58
      +1
      это назявается - Напугали ежа голым низом своей спины!
      Дайте я выстрелю себе в колено, шоб вам было плохо
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:00
    +5
    Зелибоба тебе ясно сказали ,приведи ародромы на Украине под стандарты НАТО и обеспечить их ПВО.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:02
    +1
    Давайте,черти заждались.Стройными рядами в ад
  4. Динич
    Динич Сегодня, 17:03
    +2
    Так от вас этого и требуют.
    Лавров.jpg
  5. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 17:04
    +3
    КВН, 95 квартал и управление страной... Аналогий не нахожу.
    1. AC130 Ganship
      AC130 Ganship Сегодня, 17:14
      -2
      Рональд Рейган - один из самых сильных президентов США - был по профессии киноактер. Шварцнеггеру не разрешили баллотироваться на этот пост только потому, что он родился не в США.
      В мире нет университетов, где учат на президентов. А фильм "Сваты" поставленный Зеленским, был в свое время очень популярен.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 17:26
        +3
        Цитата: AC130 Ganship
        был по профессии киноактер.

        не пишите глупостей
        с 41 года занимается политикой, сначала будучи в совете директоров профсоюза актеров после в штабах кандидатов президента, после на посту ГУБЕРНАТОРА калифорнии, в 76 уже сам участвует в качестве кандидата в президенты
        все эти байки про актерство рейгана бред чистейшей воды, да в 30-х 40-х немножко на радио немножко в голливуде, НО ВСЮ ЖИЗНЬ ОН БЫЛ В ПОЛИТИКЕ А НЕ НА СЦЕНЕ
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 17:46
          +1
          Эта байка для поддержки Зе, давно гуляет у них . То была предвыборная пропаганда.
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 17:27
        +1
        Цитата: AC130 Ganship
        А фильм "Сваты" поставленный Зеленским, был в свое время очень популярен.

        и что?!!!!
        лепет школьника
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 17:48
        0
        Цитата: AC130 Ganship
        А фильм "Сваты" поставленный Зеленским, был в свое время очень популярен.

        режиссеры
        Юрий Морозов (1)
        Андрей Яковлев (2—7)
        Эдуард Радзюкевич (3)
        где зеленский?!
      4. alexoff
        alexoff Сегодня, 18:14
        +1
        Рейган такой же актер, какой Сенцов режиссёр. Их фильмов никто не видал
      5. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 18:23
        +1
        Цитата: AC130 Ganship
        Рональд Рейган - один из самых сильных президентов США - был по профессии киноактер
        Ага, только вот последний фильм с его участием вышел в 1965, а президентом он стал через шестнадцать лет в 1981 году. При этом, он служил в армии, участвовал в деятельности профсоюзов, был губернатором и участвовал в президентских выборах 1976 года.
        Шварц даже не пытался баллотироваться в президенты. И не потому, что ему кто-то не разрешил, а потому что в Конституции США чётко сказано, что президентом может быть только гражданин США рождённый на территории страны.
      6. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 18:30
        0
        Рональд Рейган - один из самых сильных президентов США - был по профессии киноактер.

        Президент -это картинка. Решающим является команда, которая работает на него: военные спецы, разведка, экономисты, финансисты, политики, дипломаты итд и все они профессионалы должны быть в своих вопросах. Зеленский же притащил за собой кучу клоунов и болтунов из Квартала почти на все определяющие должности государственного управления. Если б не вмешательство НАТОвских военспецов и разведки и финансовая поддержка США, то Украина рухнула ещё до СВО.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:06
    +2
    Начинайте: нет ничего более прятного чем смотреть на глупость врага.
  7. Русь
    Русь Сегодня, 17:16
    +2
    Если страны Запада не поставят нам боевые самолёты, то мы начнём своё контрнаступление и без них.

    Спрашивается, кого пугает? Запад за непоставку боевых самолётов или нас, что контрнаступление вот-вот..... what
  8. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:19
    +3
    Zelenský velmi nutně potřebuje navštívit psychiatrii!! On je regulerní blázen a psychopat, který jako by nechápal do jakého neštěstí Ukrajinu vehnal a pořád pokračuje!! Zločinec Bandera je jeho idol a také tak dopadne po návštěvě agenta!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:20
      +3
      Зеленскому очень срочно нужно к психиатру!! Он обычный сумасшедший и психопат, который, похоже, не понимает, в какие беды он загнал Украину и продолжает!! Преступник Бандера - его кумир, так и выясняется после визита агента!
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:20
    +2
    Если страны Запада не поставят нам боевые самолёты, то мы начнём своё контрнаступление и без них.
    в чистом виде реклама шой программы
  10. HAM
    HAM Сегодня, 17:22
    +2
    Вот запад не дал самолёты,поэтому контрнаступ провалился....пан Зе заранее соломку стелет и одновременно шантажирует тем что запад может потерять уже вложенное.....
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:23
    +2
    Глава киевского режима:

    Если страны Запада не поставят нам боевые самолёты, то мы начнём своё контрнаступление и без них.
    И вся вина за поражение ВСУ при контрнаступлении целиком и полностью ляжет на плечи стран НАТО и США потому что "онинедали" боевые самолёты. Гениально, цикл телепередач украинского тв "Украина мае таланты" продолжается... bully laughing wassat
  12. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 17:44
    +4
    Мне вот интересно, а куда вдруг "пропала первая армия Европы с боевым опытом" ВСУ? Куда делись все украинские самолеты, артсистемы и танки??? Угрозу Зеленского американцам надо понимать так. "ВСУ УЖЕ ДАВНО ДО МОСКВЫ БЫ ДОШЛИ!!!" Но исходя из общеизвестной украинской вежливости и воспитанности- США не хотят обидеть и все ждут их самолеты из последних сил! Под паном Зеленским уже и конь вороной от нетерпения копытом бьют. А сабли вострые у кровавого клоуна в обеих руках и бейцы из под ермолки одетой на петлюровскую шапку аж дымятся!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:10
      +2
      Цитата: Игорь_Божко
      Под паном Зеленским уже и конь вороной от нетерпения копытом бьют. А сабли вострые у кровавого клоуна в обеих руках и бейцы из под ермолки одетой на петлюровскую шапку аж дымятся!

      Ой! Про это даже песню сложили!

      "Вперед друзья, вперед пора настала,
      Канун исхода празднует народ.
      Еврейское казачество восстало,
      В Биробиджане был переворот.

      В казачий круг сошлись мы втихомолку,
      Блюдя законы всех великих смут,
      Прикрыли мы папахами ермолки,
      и к седлам приторочили талмуд.

      Никто не шел на должность атамана,
      Ведь атаман поскачет первым в бой,
      Потом избрали Лёву Блейзермана,
      Он взял за это денег боже ж мой.

      А есаулом выбрали мы Каца,
      За твердость духа и огромный нос,
      Он в знамя нам не разрешал сморкаться,
      И отвечать вопросом на вопрос.

      Вот грянул бой, а что мы можем сделать,
      Кругом враги, а вдруг они сильней,
      Свои ряды мы развернули смело,
      И боевых пришпорили коней.

      Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь,
      Решив, что смерть не люба казаку,
      Как развевались пейсы наши лихо,
      Сплетаясь с гривой конской на скаку,

      Наш атаман догнал нас на кобыле,
      Я умоляю в бой вернуться вас,
      А кони были в перхоти и в мыле,
      И казаки не слухали приказ.

      Тут вышел Кац, Шалом браты-казаки,
      Кто в бой пойдёть представлю к орденам,
      А тот кто откупился от атаки,
      Тот подвозить снаряды будет нам.

      Мы не сдались на уговоры эти,
      Там пулемет, а кто у нас герой,
      Наш Рабинович скрылся в лазарете,
      Сказав, что ранен прямо в геморрой.

      На нас врагов надвинулась лавина,
      Ряды штыков, огня свинцовый шквал,
      Мы защищали нашего раввина,
      Он бойко нам патроны продавал.

      Но враг силен и были мы разбиты,
      Едва успевши распродать обоз,
      Мы записались все в антисемиты,
      Так был решён еврейский наш вопрос."

      Пы.Сы. Хорошо, когда люди умеют посмеяться над собой. Но Зели и его своры то не касается.
  13. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 18:10
    +2
    А ведь действительно, за год СВО почти вся техника ВСУ была уничтожена. Сегодня, практически на всех видео, в подавляющем большинстве, поставки НАТО сотоварищи.
    Если этот "конвейер" остановить, воевать-то украинцам нечем будет.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:17
      +2
      Кулеба давно ещё сказал, что лопатами воевать будут. Так они неньку свою любят, что лучше в гроб, чем границы передвигать
  14. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:13
    0
    "Если Запад не поставит нам боевые самолёты, мы начнём контрнаступление и без них" (с)

    Я читаю эту фразу примерно так:
    "Если Запад не поставит нам боевые самолёты, мы будем говорить о контрнаступлении и без них"

    p.s.
    Хорошо бы, конечно, чтобы так оно и было...
  15. vfrcbv1965-2011
    vfrcbv1965-2011 Сегодня, 18:27
    +1
    Я так понял, это коричневое и воняющее, получило пинок под анус от своих хозяев и теперь, в стиле гопников, себя накручивает и нас пугает. Похоже скоро правда попрут.
  16. navigator777
    navigator777 Сегодня, 18:48
    0
    Старые самолеты проблему украинцев не решат, а новые, которые могут противостоять су-30 и су-35, кто же им даст. Посадить на них малообученых пилотов, чтобы в первом же бою посбивали.
  17. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 19:10
    0
    Почитал комменты. 20 штук.
    Большинство шапкозакидательские!

    И за сим последовал смелый залп в рейтузы! - вот такие к примеру.
    Никакого наступления не будет и не планировалось. Все направлено на истощение России и все с подачи НАТО -или такие...