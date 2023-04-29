Военное обозрение
Войти Регистрация

В сеть попали кадры новой динамической защиты танков Leopard 2 греческой армии

3
В сеть попали кадры новой динамической защиты танков Leopard 2 греческой армии

Уже ни одно десятилетие немецкие разработчики и военные оправдывают отсутствие навесной динамической защиты у танков Leopard 2 неким мистическим наполнителем брони, который якобы даёт машине возможность справляться с угрозами без дополнительных средств обороны.


Однако украинские военные, получившие немецкие танки, не стали проверять «чудесные» свойства «Леопарда» на практике и установили на них блоки первой советской ДЗ «Контакт-1». Пока ОБТ концентрируются для контрнаступления и прячутся от возможных ракетных ударов, остаётся неизвестным, это дело рук отдельных энтузиастов или поставленная на поток модернизация.

Принялись за усиление защиты танков и в греческой армии. В сеть попали кадры, на которых запечатлён Leopard 2A4, увешанный блоками ДЗ по крайней мере в области башни и лобовой части корпуса. Как указывается в греческом издании Defense Review, новая защита, имеющая наименование ASPIS, была разработана местной компанией EODH. Как утверждается, она создавалась с учётом всех технологических новинок и мировой практики боевого применения ОБТ. Сообщается, что модернизированный таким образом Leopard 2A4 планируется представить на выставке DEFEA 2023, которую предполагается провести в первой половине мая.



Греческое командование намерено сосредоточиться на оснащении данной ДЗ сначала танков модификации 2A4, а на второй год – 2HEL.
Использованы фотографии:
Defense Review
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:30
    +1
    нудк ясен пень зашита будет у танков западных и чему удивляться ? меня удивляет тока одно допущение западных танков на линию боя !
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:51
    -1
    Да гонят боши. Турецкие кошки ясно показали, что наполняют немцы башни - ахинеей вместо защиты от ПТУР
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:20
    0
    Очередная вундервафля...
    Или пиар блогеров...