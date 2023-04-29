В сеть попали кадры новой динамической защиты танков Leopard 2 греческой армии

Уже ни одно десятилетие немецкие разработчики и военные оправдывают отсутствие навесной динамической защиты у танков Leopard 2 неким мистическим наполнителем брони, который якобы даёт машине возможность справляться с угрозами без дополнительных средств обороны.
Однако украинские военные, получившие немецкие танки, не стали проверять «чудесные» свойства «Леопарда» на практике и установили на них блоки первой советской ДЗ «Контакт-1». Пока ОБТ концентрируются для контрнаступления и прячутся от возможных ракетных ударов, остаётся неизвестным, это дело рук отдельных энтузиастов или поставленная на поток модернизация.
Принялись за усиление защиты танков и в греческой армии. В сеть попали кадры, на которых запечатлён Leopard 2A4, увешанный блоками ДЗ по крайней мере в области башни и лобовой части корпуса. Как указывается в греческом издании Defense Review, новая защита, имеющая наименование ASPIS, была разработана местной компанией EODH. Как утверждается, она создавалась с учётом всех технологических новинок и мировой практики боевого применения ОБТ. Сообщается, что модернизированный таким образом Leopard 2A4 планируется представить на выставке DEFEA 2023, которую предполагается провести в первой половине мая.
Греческое командование намерено сосредоточиться на оснащении данной ДЗ сначала танков модификации 2A4, а на второй год – 2HEL.