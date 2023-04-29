Армия США рассчитывает на получение новейшего двигателя для вертолёта Sikorsky UH-60 Black Hawk в течение 2 лет

Армия США рассчитывает на то, что на получение новейшего двигателя для вертолёта Sikorsky UH-60 Black Hawk потребуется 2 года. Таким образом, планируется заменить устаревший турбовальный двигатель T700, установленный как «Блэк Хоук», так и на Boeing AH-64 Apache на современный двигатель General Electric T901 мощностью 3 тыс. лошадиных сил. Ожидается, что он ляжет в основу программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) для разработки преемника разведывательного вертолёта Bell OH-58 Kiowa.
Задержки же, связанные с созданием первой партии двигателей в рамках программы усовершенствованных газотурбинных двигателей (ITEP), как утверждают американские власти, были вызваны не только пандемией коронавируса, но и некоторыми трудностями, возникшими при производстве современных запасных частей. Так, их выпуск будет начат в 2025 году, в то время как работы в этом направлении планируется завершить примерно в III квартале 2026.
Как заявил генерал Роберт Барри, выступая на ежегодной конференции Американской ассоциации военнослужащих армейской авиации (АААА), первый двигатель уже прошёл процесс тестирования, в то время как второй находится в камере для проведения испытаний.
Мы добиваемся прогресса на этом пути
– подчеркнул американский военный.
Тем временем глава Sikorsky Aircraft Пол Леммо рассказал прессе США о готовности компании наладить выпуск двигателей в рамках ITEP для многоцелевого вертолёта UH-60 Black Hawk. Леммо утверждает, что уже к середине 2024 они появятся на этих воздушных судах.