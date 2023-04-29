Румыния запускает программу модернизации ОБТ TR-85m1, разработанных на базе советских танков Т-55

Румыния намерена заменить стоящие на вооружении армии устаревшие танки, закупив современные. В этом качестве рассматриваются американские М1 Abrams, немецкие Leopard 2 и южнокорейские K2 Black Panther. Однако, на данный момент закупить новую бронетехнику румыны не могут, поэтому будет проведена модернизация всего имеющегося парка ОБТ TR-85m1.
Министерство обороны Румынии запускает программу модернизации танков TR-85m1, являющихся дальнейшим развитием ОБТ TR-85, созданных на базе советского Т-55. Об этом заявил начальник управления бронетанковой техники ВС Румынии майор Сухан Йонут. Испытания первых модернизированных танков планируется в 2024 году.
Пока о самой программе модернизации известно не сильно много, танки получат новую автоматическую систему пожаротушения и стабилизации орудия. Также предусмотрено установка более мощных прицельных устройств, включая тепловизор, новой системы связи, которая позволит интегрировать танки в единую систему управления румынской армии.
TR-85m1 оснащtн новой гидропневматической подвеской и двигателем 8VS-A2T2 M немецкого производства мощностью 860 л. с. Танк имеет автоматизированную СУО CICLOP M. Бронезащита корпуса и башни танка усовершенствована, верхний лобовой лист представляет собой комбинированную преграду, аналогичную ранним версиям Т-72. Башня танка также прошла усовершенствование, в качестве основного вооружения сохранена 100 мм нарезная пушка, боекомплект (41 выстрел) размещён в забашенной нише, снабжённой вышибными панелями. Вес танка составляет 50 тонн, экипаж – 4 человека.
Сколько всего танков пройдет модернизацию не известно, на вооружении румынской армии стоит 314 ОБТ TR-85m1, значительно уступающих танкам других стран НАТО. Румынские танковые войска считаются самыми слабыми в Европе.