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Румыния запускает программу модернизации ОБТ TR-85m1, разработанных на базе советских танков Т-55

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Румыния запускает программу модернизации ОБТ TR-85m1, разработанных на базе советских танков Т-55

Румыния намерена заменить стоящие на вооружении армии устаревшие танки, закупив современные. В этом качестве рассматриваются американские М1 Abrams, немецкие Leopard 2 и южнокорейские K2 Black Panther. Однако, на данный момент закупить новую бронетехнику румыны не могут, поэтому будет проведена модернизация всего имеющегося парка ОБТ TR-85m1.


Министерство обороны Румынии запускает программу модернизации танков TR-85m1, являющихся дальнейшим развитием ОБТ TR-85, созданных на базе советского Т-55. Об этом заявил начальник управления бронетанковой техники ВС Румынии майор Сухан Йонут. Испытания первых модернизированных танков планируется в 2024 году.

Пока о самой программе модернизации известно не сильно много, танки получат новую автоматическую систему пожаротушения и стабилизации орудия. Также предусмотрено установка более мощных прицельных устройств, включая тепловизор, новой системы связи, которая позволит интегрировать танки в единую систему управления румынской армии.

TR-85m1 оснащtн новой гидропневматической подвеской и двигателем 8VS-A2T2 M немецкого производства мощностью 860 л. с. Танк имеет автоматизированную СУО CICLOP M. Бронезащита корпуса и башни танка усовершенствована, верхний лобовой лист представляет собой комбинированную преграду, аналогичную ранним версиям Т-72. Башня танка также прошла усовершенствование, в качестве основного вооружения сохранена 100 мм нарезная пушка, боекомплект (41 выстрел) размещён в забашенной нише, снабжённой вышибными панелями. Вес танка составляет 50 тонн, экипаж – 4 человека.

Сколько всего танков пройдет модернизацию не известно, на вооружении румынской армии стоит 314 ОБТ TR-85m1, значительно уступающих танкам других стран НАТО. Румынские танковые войска считаются самыми слабыми в Европе.
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12 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:58
    +1
    Не удивлюсь, если в ближайшем будущем эти танки передадут киевским партнерам.
  2. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 18:07
    -1
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    Не удивлюсь, если в ближайшем будущем эти танки передадут киевским партнерам.


    Могут и... - Молдавским холопам. what
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 19:28
      +1
      Цитата: Сулла__Славный
      Молдавским холопам

      Я из Молдавии.
      Вы и меня холопом назвали?
  3. boni592807
    boni592807 Сегодня, 18:18
    0
    Производства ВИВТ СССР передавались странам Варшавского договора по лицензии и на определенный срок. belay Большинство бывших "братьев по оружию" из Варшавского договора лепят в нарушении всех мировых законов о правах собственности на изобретения bully
    . Увы РФ не СССР. да и тогда США и др. безнаказанно ВОРОВАЛИ всё. Почему не ответить им т.н. "цивилизованным" ЗЕРКАЛЬНО. good Хватит сюсюкать на войне. как на войне. soldier
    Нет НИКАКИХ обязанностей у НИХ перед Россией. am Прекрасно и у России НЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕРЕД ЗАПАДОМ - ОБЪЯВИВШИМ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ. crying Кто ЭТО не понимает ТОТ действием создаёт ситуацию максимально способствующую ПОРАЖЕНИЮ России не только в СВО но и уничтожению России.как СТРАНЫ и ЦИВИЛИЗАЦИИ. love
    Р.С. У США и Китая и др. ТАКИХ проблем в ОСОБЕННО в подобных ситуациях НЕТ!!! bully
    1. В. Салама
      В. Салама Сегодня, 18:52
      0
      Прекрасно и у России НЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕРЕД ЗАПАДОМ - ОБЪЯВИВШИМ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ. Кто ЭТО не понимает ТОТ действием создаёт ситуацию максимально способствующую ПОРАЖЕНИЮ России не только в СВО но и уничтожению России.как СТРАНЫ и ЦИВИЛИЗАЦИИ.
      Извиняюсь, конечно, но не понимать того, что у нас нет обязательств перед Западом невозможно - об этом официальная пропаганда вещает чуть ли не ежедневно. Пятая колонна этого понимать не будет, поскольку она и есть пятая колонна.
      У США и Китая и др. ТАКИХ проблем в ОСОБЕННО в подобных ситуациях НЕТ!!!
      Извиняюсь, конечно, но и у РФ, и у США и Китая проблемы (исключая квазиморальные) одинаковые - экономические. Почему мы так долго замыкали кольцо Артёмовска? - нехватка ресурсов, это говорят Ходоковский, Пригожин и ряд военкоров, и военных аналитиков. Запад, во главе с США тоже испытывает (пока) экономические проблемы в накачивании Украины оружием. Китаю необходимо ещё пару-тройку лет, чтобы снять экономическую зависимость от торговых отношений с США и Европой, чтобы без оглядки на гневные окрики (как наши элиты) и открыто осуществлять свою внешнюю политику.
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 18:22
    0
    "Румынские танковые войска считаются самыми слабыми в Европе". Ну вот, на тебе! Обидно очень!
    Спросите любого румына, армия какой страны самая-самая, он вам ответит, армия Великой Румынии (Romania Mare).
    Сам в этом убедился, беседуя с одним парнем из Румынии в начале 90-х.
    А тут, понимаешь, статья на ВО, да ещё без подписи автора... laughing
    1. MainJet88
      MainJet88 Сегодня, 18:41
      +1
      Читал где-то как Гитлер про румынскую армию сказал:
      - да уж, союзники, на одну их дивизию надо две наших чтобы их охранять
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:35
    0
    Для поставки на Украину румынские танки сгодятся.
    1. Shumi2010
      Shumi2010 Сегодня, 19:04
      0
      На Кубани в ВОВ были румынские дивизии. мать их!
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:52
    0
    Это чего они в него на 19тонн понапихали? Подвеску и двигатель меняли из-за этого, по пути Абрамыча пошли, явно для чубатых стараются
    1. MainJet88
      MainJet88 Сегодня, 18:59
      0
      На вес продавать будут?
      Так ведь зря, все равно никто не заплатит)
      Если только на обмен, Т-55 на Абрамсы.
      Так где же взять столько Абрамсов для всех желающих.
      Они с 90-х годов не выпускаются, модернизируются только.
  7. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:19
    0
    Интересно, а Т-34, которые они выпускали по лицензии, тоже модернизировать будут?