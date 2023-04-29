Пригожин не исключил вывод части подразделений ЧВК «Вагнер» из Бахмута из-за проблем с боеприпасами

Мы будем в Бахмуте, пока у нас есть последний патрон, но этих патронов осталось мало — не на недели, а на дни. И если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории

Ситуация с поставками боеприпасов подразделениям ЧВК "Вагнер" до сих пор не решена, "снарядный голод" может стать причиной вывода части отрядов "Оркестра" из Бахмута. Как заявил в интервью военному корреспонденту Семену Пегову Евгений Пригожин, такая ситуация не исключается.На сегодняшний день подразделения ЧВК "Вагнер" получают 20-25% боеприпасов от имеющейся потребности, что приводит к потерям личного состава, который невозможно прикрыть артиллерией при осуществлении штурмовых действий. Соответствующее письмо и просьбу о помощи Пригожин отправил на имя министра обороны Сергея Шойгу.По словам основателя ЧВК "Вагнер", именно "снарядный голод" может стать той причиной, по которой наступление будет остановлено, а часть подразделений выведена из города. При этом отступать бойцы не будут, но и воевать без патронов и снарядов тоже не собираются.- заявил Пригожин.Также основатель ЧВК подчеркнул, что ВСУ готовы к контрнаступлению и недооценивать украинских военных не нужно. Это уже не та армия 2014 года, закидать шапками ее не получится, как заявляют некоторые российские эксперты и политики. По имеющимся прогнозам, начнется наступление до 15 мая.