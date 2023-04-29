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Пригожин не исключил вывод части подразделений ЧВК «Вагнер» из Бахмута из-за проблем с боеприпасами

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Пригожин не исключил вывод части подразделений ЧВК «Вагнер» из Бахмута из-за проблем с боеприпасами

Ситуация с поставками боеприпасов подразделениям ЧВК "Вагнер" до сих пор не решена, "снарядный голод" может стать причиной вывода части отрядов "Оркестра" из Бахмута. Как заявил в интервью военному корреспонденту Семену Пегову Евгений Пригожин, такая ситуация не исключается.


На сегодняшний день подразделения ЧВК "Вагнер" получают 20-25% боеприпасов от имеющейся потребности, что приводит к потерям личного состава, который невозможно прикрыть артиллерией при осуществлении штурмовых действий. Соответствующее письмо и просьбу о помощи Пригожин отправил на имя министра обороны Сергея Шойгу.

По словам основателя ЧВК "Вагнер", именно "снарядный голод" может стать той причиной, по которой наступление будет остановлено, а часть подразделений выведена из города. При этом отступать бойцы не будут, но и воевать без патронов и снарядов тоже не собираются.

Мы будем в Бахмуте, пока у нас есть последний патрон, но этих патронов осталось мало — не на недели, а на дни. И если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории

- заявил Пригожин.

Также основатель ЧВК подчеркнул, что ВСУ готовы к контрнаступлению и недооценивать украинских военных не нужно. Это уже не та армия 2014 года, закидать шапками ее не получится, как заявляют некоторые российские эксперты и политики. По имеющимся прогнозам, начнется наступление до 15 мая.
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69 комментариев
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  1. Мельциар
    Мельциар Сегодня, 18:27
    +13
    Не ладно что то в датском королевстве.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:49
      +10
      Не ладно что то в датском королевстве.

      Вы только заметили?
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 18:55
        +4
        Ситуация с поставками боеприпасов подразделениям ЧВК "Вагнер" до сих пор не решена, "снарядный голод" может стать причиной вывода части отрядов "Оркестра" из Бахмута.
        На сегодняшний день подразделения ЧВК "Вагнер" получают 20-25% боеприпасов от имеющейся потребности, что приводит к потерям личного состава, который невозможно прикрыть артиллерией при осуществлении штурмовых действий. Соответствующее письмо и просьбу о помощи Пригожин отправил на имя министра обороны Сергея Шойгу.

        Ужас! Какой-то "крот" в составе ВС и МО РФ работает явно на стороне ВСУ!
        Это уже не дебелизм чиновников и не чиновничья некомпентентность, а вредительство и государственная измена.

        Похоже, что "6-ая колонна" в МО и в войсках РФ ведёт прозападный ползучий саботаж ведения СВО в Украине в пользу ВСУ.

        При этом нужно вспомнить, что во время ПМВ тоже была аналогичная ситуация со снабжением на фронте ВС России необходимыми числом снарядов, патронов и продовольствия - при полном всего этого на складах в тылу.
        Историки, в частности, обвинили в этом частнособственнических хозяев ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ в то время участков российских ж/д, которые не выполняли свои обязательства по военным перевозкам перед государством, предпочитая при этом зарабатывать на перевозке других - коммерческих более высокооплачиваемых частниками спекулятивных грузов.
        И это в конечном счёте привело в ПМВ к деморализации российских солдат на фронте, массовому дезертирству и поражению РИ в ПМВ - и в результате к ГОСПЕРВОРОТУ в стране.

        Кто-то сейчас в России добивается того же самого! Кто?

        Полагаю, что тянуть Пригожину более с обнародыванием его "чёрного" списка виновных в саботаже поставок на фронт снарядов - при его избытке на складах - уже никак нельзя! Момент для разбирательства давно назрел! Время не ждёт!
        Потом будет уже поздно.
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:59
          +13
          Цитата: Татьяна
          Какой-то "крот" в составе ВС и МО РФ работает явно на стороне ВСУ!
          Это уже не дебелизм чиновников и не чиновничья некомпентентность, а вредительство и государственная измена.

          Проснитесь. Уже год в армии снарядный голод. Используют сталинскую артиллерию, гаубицы Д-1, способные стрелять всяким старьем, которое еще можно найти. Потому что в начале свои эшелоны снарядов расстреляли впустую по полям и прокакали на крупных складах боеприпасов, уничтоженных хаймарсами. Ну и в финале - артиллерийские склады под Изюмом, сданные противнику. Молодцы!
          1. RED_ICE
            RED_ICE Сегодня, 19:18
            +1
            Посмотрите его полное интервью. В нем он говорит что склады забиты боеприпасами, их просто не дают вагнерам.
            1. ЖЭК-Водогрей
              ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:25
              0
              Цитата: RED_ICE
              В нем он говорит что склады забиты боеприпасами, их просто не дают вагнерам.

              Насчет забитых снарядами складов Пригожин вводит в заблуждение. Армия давно на лимите по снарядам. Этой весной артиллеристам на фронте привезли вместо осколочно-фугасных снарядов кумулятивные БП-540 и приказали ими попробовать куда-то попасть с закрытых позиций. Секрет успехов ЧВК "Вагнер" оказался прост и очевиден. Есть боеприпасы у арты - есть успехи. Нет боеприпасов - нет успехов. Непонятно, почему монополия на этот успешный успех во время долгих месяцев "снарядного голода" была только у ЧВК "Вагнера", а в других местах во время упорных боёв нашей арте в армии назначались расходы по 5 шестидюймовых выстрелов в день на ствол.
        2. Кронос
          Кронос Сегодня, 19:03
          +4
          А вы не думали, что проблема в нехватке мощностей для производства необходимо числа боеприпасов и поэтому снарядный голод ? А к революции привели социально экономические факторы обанкротившегося империализма.
          1. ААК
            ААК Сегодня, 19:33
            0
            А обанкротившийся империализм ничем не отличается от обанкротившегося большевизма и от готовящегося к банкротству рыночного авторитаризма...
        3. Egeny
          Egeny Сегодня, 19:09
          +1
          Тань, плюс, конечно, но о том, что "музыканты" не в первый раз говорят о "голоде" - это правда
      2. potap6509
        potap6509 Сегодня, 19:03
        +1
        Ну дык нам и бпла были не особо нужны до начала сво, по мнению очень звёздных енералов, мы иха так победим am
      3. Egeny
        Egeny Сегодня, 19:06
        +2
        Не ладно что то в датском

        Да пофиг, что в "датском", в нашем бы... разобраться.
    2. Комментарий был удален.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:59
        +2
        Цитата: Татьяна
        Момент для разбирательства давно назрел! Время не ждёт!
        Потом будет уже поздно.

        И закон о пожизненном, за измену Родине, подписан. Чего ждём-то?
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 19:11
          0
          Гена, мы - нет, не ждём.)
          Дефис забыл
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 19:16
            0
            Цитата: Egeny
            Гена, мы - нет, не ждём.)
            Дефис забыл

            Мгновенно исправил. Вот бы так с обеспечением боеприпасами.
            Может меня на какую-нибудь должность в Минобороны!? winked
            1. Egeny
              Egeny Сегодня, 19:28
              0
              Гена, сорри, три маленьких вряд - это что ...? Полосок не вижу... вот у меня одна - на фронт, вот только меня не берут на передовую
              Или я не поняла.)
        2. Планем
          Планем Сегодня, 19:17
          +3
          Думаете, что виновные сами себя прикажут арестовать?
        3. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Сегодня, 19:22
          +1
          Если без купюр.
          Зависть к успехам Оркестра у кадровых военных имеется, причем немалая.
          Сам был удивлен, что вояки между собой хвастались мелкими гадостями музыкантам. На критику начинают «бычить», если это в низах, то в верхах не далеко ушли. Любая армия прозрачна, что у генералов на уме - у лейтенантов на языке.
          По поводу транспортной логистики. Железнодорожники на высоте, причем все от простых работяг обходчиков, до белых воротничков. У них своя война на пару с транспортной полицией и ФСБ против диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.
    3. Комментарий был удален.
  2. Альф
    Альф Сегодня, 18:27
    +2
    На сегодняшний день подразделения ЧВК "Вагнер" получают 20-25% боеприпасов от имеющейся потребности, что приводит к потерям личного состава, который невозможно прикрыть артиллерией при осуществлении штурмовых действий. Соответствующее письмо и просьбу о помощи Пригожин отправил на имя министра обороны Сергея Шойгу.

    Придавливают Пригожина, больно рьяно он воевать взялся и, соответственно, очки набирать, а Кремль конкурентов не терпит...
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:37
      +16
      Такими темпами они ему за его прямоту ещё и дискредитацию нарисуют...
      Вообще не удивлюсь.
      1. navigator777
        navigator777 Сегодня, 18:44
        +4
        Все там нормально со снарядами, это очередной розыгрыш такой.
        1. ugos
          ugos Сегодня, 19:09
          -1
          Что опять ХПП ? Этими хитрыми планами нас кормят уже 1,5 года, нет ни каких ХП, это или вредительство, или борьба за влияние между кланами.
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 19:19
            0
            Цитата: ugos
            Что опять ХПП ? Этими хитрыми планами нас кормят уже 1,5 года, нет ни каких ХП, это или вредительство, или борьба за влияние между кланами.

            Прям какая-то недовойна.
      2. zloybond
        zloybond Сегодня, 18:45
        +5
        А потом перегруппируют с таким трудом отбитое??? Опыт перегруппировки имеется....
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:47
        +1
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Вообще не удивлюсь.

        А кто же будет Бахмут воевать ?
        1. Планем
          Планем Сегодня, 19:22
          0
          Шойгинские генеральши и генеральские сынки. Вся надежда на них. Уж их-то без беоприпасов не оставят.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:42
      0
      В деле защиты страны допустима конкуренция?
      1. Альф
        Альф Сегодня, 18:45
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        В деле защиты страны допустима конкуренция?

        В деле защиты страны конкуренция не допустима, но вот тот, кто воюет на самом деле и, соответственно, получает известность, после окончания боевых действий сможет потребовать для себя преференций в виде перемены иерархии...
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:47
        0
        Конкуренция?Допустима.Только без подножек и штабных шашней.Как в апреле 1945 го.Между Коневым и Жуковым.Но это была Другая Армия и Другие Люди
        1. Комментарий был удален.
  3. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 18:28
    -7
    заявил в интервью военному корреспонденту Семену Пегову Евгений Пригожин
    А чё без пруфов? Или ̶д̶ж̶е̶н̶т̶ь̶л̶ь̶... анонимным авторам новостей надо верить на слово?
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 19:03
      0
      Цитата: nik-mazur
      заявил в интервью военному корреспонденту Семену Пегову Евгений Пригожин
      А чё без пруфов? Или ̶д̶ж̶е̶н̶т̶ь̶л̶ь̶... анонимным авторам новостей надо верить на слово?

      Есть короткое видео, которое можно глянуть вот тут. Второе видео.
      https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/29_04_2023_unikalnye_kadry_iz_bakhmuta_zachistka_unichtozhennoj_kolonny_s_podkrepleniem_vsu_karta_boevykh_dejstvij_25_video/60-1-0-13919
  4. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 18:29
    0
    Это что, новость - шутка?Так и никакого контрнаступления не потребуется.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 18:37
      +15
      Когда год назад бандерлоги обсуждали, с какой скоростью русские побегут из-под Киева и сколько техники при этом побросают, я над ними смеялся.
      Подозреваю, наши мудрецы с нетерпением ждут наступления, чтобы под этим предлогом слить вообще всё.
      Потом, как принято в России после позорных поражений, будет революция и гражданская война.
      Как мне прелставляется, это хорошо продуманный и успешно осуществляемый план.
      Вот только Пригожин со своим Вагнером мешается. Поэтому Вагнер скоро тем или иным способом уничтожат.
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 18:48
        0
        Цитата: Aken
        Потом, как принято в России после позорных поражений, будет революция и гражданская война.

        Фентези историй не рассказывайте. Ничего не будет. Всей стране на эту войну плевать. Главное что-бы уровень жизни не упал.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 19:33
          0
          В случае поражения и развала страны, вспоминать об уровне жизни не придётся. Тут просто выжить бы.
      2. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 19:05
        +2
        Потом, как принято в России после позорных поражений, будет революция и гражданская война.

        Это вряд ли. Вспомните пенсионную реформу. По зомбоящику всем популярно объяснили, что это "вынужденная мера". Так и здесь будет, если что.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 19:23
          0
          Цитата: МБРШБ
          Потом, как принято в России после позорных поражений, будет революция и гражданская война.

          Это вряд ли. Вспомните пенсионную реформу. По зомбоящику всем популярно объяснили, что это "вынужденная мера". Так и здесь будет, если что.

          Так все страны сейчас трясёт, а Россия что исключение?
          Не так-то просто воевать против 52 стран и практически не ощущать этого в повседневной жизни.
        2. Aken
          Aken Сегодня, 19:29
          0
          Вообще-то я писал про поражение в Русско-Японской, Первой мировой и Холодной войнах.
      3. Планем
        Планем Сегодня, 19:34
        0
        А нельзя ли пояснее? Кто эти "мудрецы", которые "ждут наступления" и хотя "слить вообще все"? Кстати, "все" - это что именно? И чей это план: через позорные поражения революция и гражданская война? И что это за революция такая и кто ее будет совершать? Диванные революционеры? Ситуация 1917г. и настоящего времени отличается коренным образом. Тогда только в столице были многие десятки тысяч вооруженных красногвардейцев, не считая еще большего числа революционных матросов Балтфлота. Ну и Петроградский гарнизон в своей основной массе был на стороне революционных партий. А сейчас даже революционных партий нет. Если и возможен сейчас госпереворот, то только верхушечный.
  5. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 18:31
    +1
    Зря все это выносится на публику. Дефицит снарядов сейчас у всех. Он на всех этапах. От производства до транспортировки и доставки на линию соприкосновения. И самый проблемный этап последний. Там есть потери. И весьма существенные в личном составе. Тем более сомневаюсь что Вагнер сам занимается подвозом снарядов. Значит МО где то должно кого то посадить на голодный паёк, чтоб Вагнер получил больше.
    1. arthh
      arthh Сегодня, 18:33
      +3
      В интервью он сказал что теперь вагнер вообще не получают бк теперь. А так-же много другого интересного.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 18:52
        +1
        Мне интересно, как ЧВК обеспечивается всем необходимым? Они эти снаряды-патроны закупают или получают наравне с ВС РФ? Ведь они же вроде бы частники.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 18:39
      +5
      Лучше посадить десяток-другой генералов. И проще, и эффективнее.
      1. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 19:12
        +1
        А еще лучше посадить тех, кто обанкротил "Сибсельмаш" и прочие оборонные заводы. Злые языки говорят, что процесс этот даже с началом СВО продолжается.
    3. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:45
      0
      У меня напарник незадолго до СВО отслужил, целый год утилизировал боеприпасы. belay
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 18:53
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        У меня напарник незадолго до СВО отслужил, целый год утилизировал боеприпасы. belay

        Ну так это уже просроченные. Что толку с таких?
        1. ugos
          ugos Сегодня, 19:15
          +1
          Просроченные боеприпасы это не просроченное молоко, их ещё как можно использовать.
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 19:34
            0
            Цитата: ugos
            Просроченные боеприпасы это не просроченное молоко

            Несомненно. Они сильно опаснее молока.

            Цитата: ugos
            их ещё как можно использовать

            Если у вас есть парочка жизней в запасе - можете и попробовать yes
  6. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 18:38
    +3
    Напишу здесь по данному поводу всего пару фраз. Пригожин и ЧВК Вагнер - продукт Кремля. На войне применяются разные методы ее ведения...
  7. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 18:41
    +5
    Мы будем в Бахмуте, пока у нас есть последний патрон, но этих патронов осталось мало — не на недели, а на дни.

    А война справедливый человек! Его не купишь и не обманешь! Ибо противник он и есть противник!
    А вот чиновники врут. Врут, что у нас промышленность пашет больше чем в СССР и выпускает больше оружия и снарядов!
    Где же эти тысячи танков и ракет??
    И думаю Пригожин еще не все сказал. У него потери в людях! И весьма серьезные! И наших тоже весьма изрядно перемололи! Потому как в городской мясорубке и ударах в лоб теряют все и нападающие больше, несмотря на талант! Если они теряют 300 в день и то и мы не меньше!
    И как то голос разума утих! Где он и его поборники? Где хвалы славным штурмовикам!
    Уже больше полгода ведется схватка и конца ей нет!
    А я говорил, что все это прогрызание по 10 чел ведет не к победе, но к медленному износу сил.
    Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории

    Вот где он проговаривается! Подразделения измотаны и требуют отхода и доукомплектования!
    Силы израсходованы!
    Если враг ударит, патронов на дни! Да и пехоты тоже!
    Может конечно это игра на противника? Типа иди ко мне!
    Посмотрим! На это последняя надежда!
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 19:26
      0
      Пригожин, цитата (27 апреля?), весьма грустная...
      Прямая речь: "На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается. И ЧВК "Вагнер" через какое-то короткое время перестанет существовать"
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 18:44
    -5
    Это новость для ВСУ, заманилово в Бахмут. Нельзя его освобождать, слишком высокие потери ВСУ несет там.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 18:47
      +6
      Ага, а уж сколько в Марьинку все заманивают украинские войска.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:47
    0
    Пригожин шантажирует - наёмники всеж.
    Поэтому и должны быть нормальные подразделения в регулярной Армии, что бы не зависеть от наёмников.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 18:53
      +2
      А что этому еврею остается делать? Доступ к дармовым зекам перекрыли. Начинает рядеть его армия. Без армии он никто. Славян он может класть пачками, ему не жалко.
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 19:15
        +2
        Цитата: ColdWind
        Славян он может класть пачками, ему не жалко.


        Судя по тому, что снарядов не даёт МО то как раз им не жалко людей (наших людей причем)... а Пригожин в отличие от многих чиновников, делает хоть грязную но нужную работу т.к. с его финансами он вполне мог заграницу смотаться и всю жизнь жить припеваючи, прикупить какой нибудь футбольный клуб (ну или что ему нравится) и наслаждаться жизнью, а он мотается на передовую, в самые горячие точки....прилетит один раз и всё.

        А по поводу армии.... пока ВС РФ показали себя не очень, будь всё по другому, то никакие ЧВК и добровольцы бы не потребовались, а так если перекрыть кислород наиболее боеспособным подразделениям, то ничем хорошим это не закончится...
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:50
    +5
    А ведь Пригожин прав, как бы его не обзывали. Бахмут пока не взят.
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:53
    -4
    Цитата: Алексей G
    Пригожин еще не все сказал. У него потери в людях! И наших тоже весьма изрядно перемололи!


    Не понял?
  12. немо9
    немо9 Сегодня, 18:54
    0
    Тактические игры!!! Кто кого обманет!!!
  13. Fonmeg
    Fonmeg Сегодня, 19:01
    +3
    Чуть больше ста лет назад в 1917-м году проходили эту ситуацию, когда на фронте российской армии первой мировой не хватало боеприпасов и как известно армия в результате повернула штыки против временного правительства и результат октябрь 1917-го года!!!
  14. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 19:02
    +1
    Ну и как комментировать оценку Пригожиным армии за последние 40 ЛЕТ? Соединить "правомерное мышление" и здравый смысл уже никак не получается.
  15. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 19:08
    +1
    Хорошо бы Путину подписаться на телеграм "Вагнеров"...
    1. ugos
      ugos Сегодня, 19:21
      +2
      Да Путин видать только Коношенкова слушает, а у того всё идёт по плану, тогда и не стоит расстраиваться.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:33
      0
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Хорошо бы Путину подписаться на телеграм "Вагнеров"...

      Или, хотя-бы на ВО winked
  16. German Brit
    German Brit Сегодня, 19:10
    -2
    Красная линия ПУ сдерживания заработала. Больше ни что не может помешать.Тем более заявление шойгу чтО всего в достатке и в огромном количестве. В армии всё есть и ни в чём не нуждается.Это подтверждает. Кому то ТАМ не выгодно быстрое продвижение и пересечение этой пресловутой КРАСНОЙ ЧЕРТЫ ПУ!
  17. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 19:13
    -2
    А что вы заметили?Исчезли продукты,кончились спички,цены на заправках взлетели,ввели комендантский час? Или не платят зарплату так как в связи с гиперинфляцией пересчитывать не успевают? Касаемо темы. Уйдут когда осталось менее10% городской застройки, когда все дороги блокированы а в полях грязь непролазная, фланги прикрыты войсками и авиацией? Про такую беду с боеприпасами уВагнера слышим ещё с зимы , что не мешало музыкантам удачно продвигатся.А противник выдыхается, по резервам регулярно наносятся удары.Вот тут согласен что не чисто! Но лучше помолчим.Касаемо революций , ситуация в стране совсем не предреволюционная , и где вы видите поражение?
  18. German Brit
    German Brit Сегодня, 19:15
    +2
    Возможно ТАМ решили придержать и остепенить Пригожина команду.Что более правдоподобно в канун предстоящих выборов и роста популярности. На любую гадость и провокацию готовы власть еэровцев в данной туации.Потом обвинят в трусости и предательстве.Асами на фоне побед прославятся.Подлая власть и предательская! Уже е раз доказала. Красная линия чего только стоит.
  19. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 19:20
    0
    наступление будет остановлено, а часть подразделений выведена из города. При этом отступать бойцы не будут, но и воевать без патронов и снарядов тоже не собираются.
    А вывод подразделений - это разве не отступление? Или он их вперёд выводить собирается? Напрягает эта словесная перепалка в интернете.
  20. Скобаристан
    Скобаристан Сегодня, 19:30
    0
    Ооо какое бурление в комментах.) Война по всем фронтам. И МО предатели , и Пригожин такой же и кладет русских . И снарядов то нет , потому и старье все на фронте и вот вот единороги будут в артиллерии и тут же склады ломятся,.но не дают. Ну ладно , цспо работает , это понятно , на службе. Но остальные то почему включают белок истеричек ? Может подумать чуток , вспомнить прошлые слова Пригожина , ну или хотя бы видео "казнь через кувалду ". И понять , что знаете то что ничего не знаете.
  21. Семен Семенов_2
    Семен Семенов_2 Сегодня, 19:34
    0
    Складывается впечатление о желании затянуть конфликт с той и другой стороны. Есть много подозрений в выгоде данного ведения военных действий. Озвучить эти выводы в данный момент нельзя в связи с принятием новых законов и поправок.