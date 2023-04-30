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Власти США передали Молдавии оборудование для кибербезопасности на безвозмездной основе

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Власти США передали Молдавии оборудование для кибербезопасности на безвозмездной основе

Пресс-служба посольства США в Республике Молдова (РМ) сообщила о передаче стране американскими властями оборудования для кибербезопасности на безвозмездной основе. Это произошло на заседании рабочей группы по кибербезопасности критической инфраструктуры, в котором принял участие и премьер страны Дорин Речан. Его общая стоимость оценивается в 600 тыс долларов (более 48 млн рублей).


Вот что следует из сообщения американского дипломатического представительства, опубликованного в социальных сетях:

Посол США в РМ Кент Логсдон объявил о безвозмездной передаче правительству Молдавии оборудования для кибербезопасности, включая также оборудование для программного обеспечения и поддержки конфигурации, на общую сумму порядка 600 тыс $

Как отметили в американской дипмиссии, данное оборудование позволит республике повысить свой уровень безопасности, обеспечив надёжную защиту информационных систем государственных учреждений. Помощь со стороны Соединённых Штатов поступила в рамках региональной программы оцифровки и обеспечения устойчивости критически важной инфраструктуры, запущенной Агентством США по международному развитию (USAID).

Недавно Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности, цель которой заключается в оказании поддержки Молдове в её борьбе с гибридными и кибернетическими угрозами, исходящими извне.

В этой связи, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что гражданская миссия ЕС является не более чем ширмой для прикрытия корыстных интересов, которые Брюссель преследует в РМ. По её словам, Европейский союз намерен, таким образом, осуществлять внешнее управление республикой.

Напомним, что после инцидента со взломами аккаунтов в Telegram первых лиц государства, глава молдавской Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяца тут же обрушился с критикой в адрес руководства РФ. Как тогда отмечал глава молдавского силового ведомства, за этой хакерской атакой могли стоять российские спецслужбы, не приведя при этом как обычно никаких доказательств.

Кстати говоря, подобное поведение со стороны официального Кишинёва уже давно не удивляет, ведь в стремлениях понравиться своим западным кураторам, правящее большинство постоянно ищет пресловутый «русский след» во всём, что происходит в стране.
Использованы фотографии:
https://gov.md/ru
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:49
    +6
    И как только Молдавия пустить это "добро" в эксплуатацию, Вашингтон будет знать ВСЁ и даже больше, кибер безопасность она такая да wink
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 07:46
      0
      Естественно.
      Если мошенники что-то предлагают вам БЕСПЛАТНО, значит собираются вас обмануть очень КРУПНО
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 06:51
    0
    Оборудование и ПО не смогут (если потребуется) незаметно использовать даже производитель железа и автор программного обеспечения?
    Чудны дела твои, Господи!
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:03
    +1
    Бойтесь данайцев
    Дары приносящих
    (то ли Гомер, то ли вообще народная мудрость)

    Бесплатный сыр бывает только в мышеловке
    (Не Гомер, но тоже народная мудрость)

    Неужели у румынки Санду и немецкого румына Йоханниса есть секреты от ЦРУ или Госдепа? Ведь не переговоры "пчелки Майи" и "пианиста Вовы" они собрались подслушивать?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:21
      +1
      Дилетант hi, не скажите, КОНТРОЛЬ на линии всегда важен, вдруг они за глаза Байдена дождевым червяком называют wink.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:30
      0
      Цитата: Дилетант
      Неужели у румынки Санду и немецкого румына Йоханниса есть секреты от ЦРУ или Госдепа?

      Тяжело было ЦРУшникам отыскать в Молдове, "достойных" кандидатов, но всё же нашли, девчушку из Костюженской психиатрической больницы, расположенной неподалёку от Кишинёва в городе Кодру и не понятно откуда сбежавшего немца. Все остальные едят мамалыгу и пляшут жок, да ещё кормят соседей из Руины и большинство из них даже не знает где Россия.
  4. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 07:22
    +1
    Скорее всего оборудование двойного назначения (если не тройного), фильтрация от неугодных СМИ (в данном случае от Российских), ну сбор всяких сведений, например переписки на высоком уровне..
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:24
    0
    Читать следует так-данное оборудование повысит уровень контроля за оппозицией с целью недопущения смены угодной америке власти.
  6. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 07:57
    0
    Никакая это не помощь. Это полная сдача всего информационного пространства американской разведке. В то что это помощь могут поверить только идиоты. Просто добровольно легли под штаты и раздвинули ноги. Лучше бы и не афишировали такой позор.
  7. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 08:01
    0
    Бесплатно?Короче-на тебе боже что нам не гоже