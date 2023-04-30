Власти США передали Молдавии оборудование для кибербезопасности на безвозмездной основе

Посол США в РМ Кент Логсдон объявил о безвозмездной передаче правительству Молдавии оборудования для кибербезопасности, включая также оборудование для программного обеспечения и поддержки конфигурации, на общую сумму порядка 600 тыс $

Пресс-служба посольства США в Республике Молдова (РМ) сообщила о передаче стране американскими властями оборудования для кибербезопасности на безвозмездной основе. Это произошло на заседании рабочей группы по кибербезопасности критической инфраструктуры, в котором принял участие и премьер страны Дорин Речан. Его общая стоимость оценивается в 600 тыс долларов (более 48 млн рублей).Вот что следует из сообщения американского дипломатического представительства, опубликованного в социальных сетях:Как отметили в американской дипмиссии, данное оборудование позволит республике повысить свой уровень безопасности, обеспечив надёжную защиту информационных систем государственных учреждений. Помощь со стороны Соединённых Штатов поступила в рамках региональной программы оцифровки и обеспечения устойчивости критически важной инфраструктуры, запущенной Агентством США по международному развитию (USAID).Недавно Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности, цель которой заключается в оказании поддержки Молдове в её борьбе с гибридными и кибернетическими угрозами, исходящими извне.В этой связи, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что гражданская миссия ЕС является не более чем ширмой для прикрытия корыстных интересов, которые Брюссель преследует в РМ. По её словам, Европейский союз намерен, таким образом, осуществлять внешнее управление республикой.Напомним, что после инцидента со взломами аккаунтов в Telegram первых лиц государства, глава молдавской Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяца тут же обрушился с критикой в адрес руководства РФ. Как тогда отмечал глава молдавского силового ведомства, за этой хакерской атакой могли стоять российские спецслужбы, не приведя при этом как обычно никаких доказательств.Кстати говоря, подобное поведение со стороны официального Кишинёва уже давно не удивляет, ведь в стремлениях понравиться своим западным кураторам, правящее большинство постоянно ищет пресловутый «русский след» во всём, что происходит в стране.