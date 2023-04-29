Канадские военные инструкторы прибыли в Польшу для подготовки украинских сапёров

(...) Отряд канадских боевых саперов под командованием лейтенанта Жака помогает Украине преодолеть минную угрозу на поле боя в рамках учебной операции Вооруженных сил Канады UNIFIER, во время которой команда канадских саперов в Республике Польша обучает украинских военных многим навыкам, необходимым для выживания и выносливости

Канада перебросила в Польшу военных инструкторов для подготовки украинских военных. Как сообщает Генштаб ВСУ, канадцы готовят саперов в рамках операции UNIFIER.Канада подготовит для ВСУ саперов, обучение будет происходить на базе одной из военных баз польской армии. Первые украинские военные уже прибыли в Польшу, подготовка уже началась. Сроки обучения и количество обучаемых не раскрываются. По планам украинского Генштаба, канадцы должны обучить как можно больше военнослужащих ВСУ. Как подчеркивается, саперов готовят для действий на поле боя, а не для гуманитарного разминирования после окончания боевых действий.- говорится в сообщении.Ранее в Оттаве подсчитали объем военной помощи Украине и заявили, что начиная с 2015 года по настоящее время в рамках операции UNIFIER подготовили 36 тысяч украинских военнослужащих. До 2022 года обучение проводилось на территории Украины, после начала СВО канадцы предпочитают готовить всушников на территории соседних стран.В начале апреля Канада пообещала поставить ВСУ 21 тыс. 5,56-мм штурмовых винтовок Colt C7, стоящих на вооружении канадской армии.