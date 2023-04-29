Канадские военные инструкторы прибыли в Польшу для подготовки украинских сапёров

Канада перебросила в Польшу военных инструкторов для подготовки украинских военных. Как сообщает Генштаб ВСУ, канадцы готовят саперов в рамках операции UNIFIER.
Канада подготовит для ВСУ саперов, обучение будет происходить на базе одной из военных баз польской армии. Первые украинские военные уже прибыли в Польшу, подготовка уже началась. Сроки обучения и количество обучаемых не раскрываются. По планам украинского Генштаба, канадцы должны обучить как можно больше военнослужащих ВСУ. Как подчеркивается, саперов готовят для действий на поле боя, а не для гуманитарного разминирования после окончания боевых действий.
(...) Отряд канадских боевых саперов под командованием лейтенанта Жака помогает Украине преодолеть минную угрозу на поле боя в рамках учебной операции Вооруженных сил Канады UNIFIER, во время которой команда канадских саперов в Республике Польша обучает украинских военных многим навыкам, необходимым для выживания и выносливости
- говорится в сообщении.
Ранее в Оттаве подсчитали объем военной помощи Украине и заявили, что начиная с 2015 года по настоящее время в рамках операции UNIFIER подготовили 36 тысяч украинских военнослужащих. До 2022 года обучение проводилось на территории Украины, после начала СВО канадцы предпочитают готовить всушников на территории соседних стран.
В начале апреля Канада пообещала поставить ВСУ 21 тыс. 5,56-мм штурмовых винтовок Colt C7, стоящих на вооружении канадской армии.