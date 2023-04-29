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Канадские военные инструкторы прибыли в Польшу для подготовки украинских сапёров

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Канадские военные инструкторы прибыли в Польшу для подготовки украинских сапёров

Канада перебросила в Польшу военных инструкторов для подготовки украинских военных. Как сообщает Генштаб ВСУ, канадцы готовят саперов в рамках операции UNIFIER.


Канада подготовит для ВСУ саперов, обучение будет происходить на базе одной из военных баз польской армии. Первые украинские военные уже прибыли в Польшу, подготовка уже началась. Сроки обучения и количество обучаемых не раскрываются. По планам украинского Генштаба, канадцы должны обучить как можно больше военнослужащих ВСУ. Как подчеркивается, саперов готовят для действий на поле боя, а не для гуманитарного разминирования после окончания боевых действий.

(...) Отряд канадских боевых саперов под командованием лейтенанта Жака помогает Украине преодолеть минную угрозу на поле боя в рамках учебной операции Вооруженных сил Канады UNIFIER, во время которой команда канадских саперов в Республике Польша обучает украинских военных многим навыкам, необходимым для выживания и выносливости

- говорится в сообщении.

Ранее в Оттаве подсчитали объем военной помощи Украине и заявили, что начиная с 2015 года по настоящее время в рамках операции UNIFIER подготовили 36 тысяч украинских военнослужащих. До 2022 года обучение проводилось на территории Украины, после начала СВО канадцы предпочитают готовить всушников на территории соседних стран.

В начале апреля Канада пообещала поставить ВСУ 21 тыс. 5,56-мм штурмовых винтовок Colt C7, стоящих на вооружении канадской армии.
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3 комментария
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 19:18
    +1
    Пошел процесс, завоз наемников под видом инструкторов... мочите их, парни...
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 19:20
    0
    Канада подготовит для ВСУ саперов,


    Готовят к разминированию наших минных полей?
    О-хо-хо.... belay
  3. Roust
    Roust Сегодня, 19:31
    0
    Пусть не забудут помолиться ученики перед отправкой к бандере.