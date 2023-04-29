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Россия развернула ремонт вертолётов Ми-8/24 африканских стран в Уганде

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Россия развернула ремонт вертолётов Ми-8/24 африканских стран в Уганде

Россия развернула в Уганде мощности по ремонту боевых вертолётов семейств Ми-8/17 и Ми-24/35. Здесь же будут проходить обслуживание ударные машины Ми-28: местная армия в 2020 году заказала 6 единиц, три из которых были поставлены в 2022 году.


Первый «клиентом» на новой площадке, принадлежащей компании Proheli из РФ, стал вертолёт Ми-24П, по завершении ремонта которого машина была оснащена новыми пылевыми фильтрами и оборудованием для проведения ночных операций. Со слов представителей местной власти, теперь он сможет эффективно бороться с постоянным угоном скота и с террористами. По случаю его возращения в строй состоялась торжественная церемония с участием первых лиц Уганды.

Как пояснил начальник штаба ВВС Дэвид Гоньи, капитальный ремонт первого вертолёта занял год и три месяца вместо обычных трёх лет. При этом благодаря работам на месте отсутствовали издержки на транспортировку машины, персонал ВВС получил опыт обслуживания техники, а население – постоянный доход.

Я увидел потенциал сближения интересов. У нас нет проблем с Россией, напротив. Теперь просим местного сервиса самолётов «Сухого» [имеются в виду истребители Су-27, состоящие на вооружении Уганды]

- заявил президент страны Йовери Мусевени, слова которого приводит издание Defence Web.

С его слов, Су-27 также состоят на вооружении близлежащих Эритреи и Эфиопии, в связи с чем новый сервисный центр может стать площадкой для ремонта самолётов прочих африканских стран.



Как пояснили в руководстве Proheli, предприятие намерено стать универсальным центром технического обслуживания машин, развивать местные кадры, а также собирается изготовить вертолет угандийского производства.

Уганда добивается больших успехов в расширении своей военно-промышленной базы. В последние годы в сотрудничестве с ЮАР и ОАЭ были открыты два завода по ремонту и производству бронетехники. В октябре 2021 года был введен в эксплуатацию бронеавтомобиль местного производства Chui («Леопард»), базой для которой стал MRAP Nyati (ЮАР).
Использованы фотографии:
Defence Web
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8 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:51
    0
    Хорошие новости... заплатят нам бананами? wassat это конечно шутка. Надо столбить рынки сбыта и территории
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:54
    +3
    А не попадут ли эти машины через пару месяцев ВСУкам?
    Кабы хорошо, но у нас вроде с двигателями для саоих то не всё прям так супер.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:58
    0
    Пылевые фильтры новые. Новое оборудование, что бы ночью отличать козлов от баранов и шакалов.
    Капиталить за год вместо трёх лет.

    А что будет с автосервисом, в который привезут а/м для ремонта и заказчику скажут, что теперь очень быстро всё делается... Через год заберёте своего хоть Соляриса, хоть Майбахлиса...
    Ничего с таким автосервисом не будет. Не будет его. Хорошо, если люди не пострадают.

    А с военной техникой значит можно разжевывать месяцами? Абсурд какой то. Комтранс деньги зарабатывает и готов платить за быстрый ремонт. Ремонт всегда дешевле простоя.
    А военные готовы ждать, пока ремслужба с коек спустится? А там ещё и жизни, не только деньги.
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 21:07
      0
      Цитата: Fangaro
      А с военной техникой значит можно разжевывать месяцами? Абсурд какой то. Комтранс деньги зарабатывает и готов платить за быстрый ремонт. Ремонт всегда дешевле простоя.

      Роман - это Вам не Запорожец откапиталить в близ лежащем гараже.....
      Во всем мире для кап. ремонта самолеты и вертолеты отправляют в страну производитель (Майбахи, Ролс Ройсы и прочие вундервафли тоже), а это очень долго и дорого.
      А здесь капитальный ремонт делают на месте, к тому-же скорее всего еще нет полной номенклатуры запчастей, еще необходимо было обучить местный персонал и т.д.
      НО это только первый вертолет, дальше будет быстрее....
      1. Fangaro
        Fangaro Сегодня, 21:26
        0
        Я не автомеханик. Скорее снабженец. Но да, не в в/ч.
        Мнение... Если это выгодно, то в ремзоне должны быть специалисты. Наши или ихние? Не важно. Если это выгодно, то работать нужно быстро. И если за скорость готовы платить, то не важно, какими каналами доставляются запчасти.
        Если завтра Аурус Первого из равных должен двигаться, то или ночью ТО проведут, или проведут любой ценой.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 21:40
          0
          Кому интересно,компания Proheli,зарегистрирована в Уганде с 2016 г.у них есть свой сайт.
          1. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 21:57
            0
            Налоги платит тоже там?
            .........................................
  4. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 21:26
    -2
    Может сначала у себя проблему со снарядами решить, а потом уже в Уганде снабжение налаживать? На фоне последних заявлений Пригожина эта новость выглядит не очень.