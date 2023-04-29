Россия развернула ремонт вертолётов Ми-8/24 африканских стран в Уганде

Я увидел потенциал сближения интересов. У нас нет проблем с Россией, напротив. Теперь просим местного сервиса самолётов «Сухого» [имеются в виду истребители Су-27, состоящие на вооружении Уганды]

Россия развернула в Уганде мощности по ремонту боевых вертолётов семейств Ми-8/17 и Ми-24/35. Здесь же будут проходить обслуживание ударные машины Ми-28: местная армия в 2020 году заказала 6 единиц, три из которых были поставлены в 2022 году.Первый «клиентом» на новой площадке, принадлежащей компании Proheli из РФ, стал вертолёт Ми-24П, по завершении ремонта которого машина была оснащена новыми пылевыми фильтрами и оборудованием для проведения ночных операций. Со слов представителей местной власти, теперь он сможет эффективно бороться с постоянным угоном скота и с террористами. По случаю его возращения в строй состоялась торжественная церемония с участием первых лиц Уганды.Как пояснил начальник штаба ВВС Дэвид Гоньи, капитальный ремонт первого вертолёта занял год и три месяца вместо обычных трёх лет. При этом благодаря работам на месте отсутствовали издержки на транспортировку машины, персонал ВВС получил опыт обслуживания техники, а население – постоянный доход.- заявил президент страны Йовери Мусевени, слова которого приводит издание Defence Web.С его слов, Су-27 также состоят на вооружении близлежащих Эритреи и Эфиопии, в связи с чем новый сервисный центр может стать площадкой для ремонта самолётов прочих африканских стран.Как пояснили в руководстве Proheli, предприятие намерено стать универсальным центром технического обслуживания машин, развивать местные кадры, а также собирается изготовить вертолет угандийского производства.Уганда добивается больших успехов в расширении своей военно-промышленной базы. В последние годы в сотрудничестве с ЮАР и ОАЭ были открыты два завода по ремонту и производству бронетехники. В октябре 2021 года был введен в эксплуатацию бронеавтомобиль местного производства Chui («Леопард»), базой для которой стал MRAP Nyati (ЮАР).