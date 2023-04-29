Президент Ирана: США представляют серьёзную угрозу безопасности на Ближнем Востоке

США представляют серьёзную угрозу безопасности на Ближнем Востоке. Что касается наших двусторонних отношений [Тегерана и Багдада] и отношений между странами региона, то они всегда базировались на общих интересах и безопасности народов, проживающих на этих территориях. Американцы же, в свою очередь, думают лишь о собственных интересах

Стабильность на Ближнем Востоке должна быть достигнута только путём диалога и сотрудничества соседних государств, а не за счёт нахождения в регионе иностранных воинских контингентов. С таким заявлением президент Ирана Эбрахим Раиси выступил на пресс-конференции по итогам встречи со своими иракским коллегой Абдулом Латифом Рашидом. Встреча Раиси с Рашидом, впервые совершившего визит в иранскую столицу в качестве президента Ирака, прошла во дворце Садабад в Тегеране.Как сообщила пресс-служба главы Исламской Республики Иран (ИРИ), в ходе встречи стороны обсудили двусторонние связи и региональные вопросы. Президент ИРИ высоко оценил продолжающееся сотрудничество государств в таких областях как инфраструктура, газ, вода, электроэнергия.Также во время беседы лидеры двух стран коснулись и соглашения в сфере безопасности, заключённого между Ираном и Ираком, равно как и роли последнего в повышении безопасности на региональном уровне. Как отметил Раиси, для официального Тегерана безопасность Багдада является, прежде всего, его собственной безопасностью. В то же время иранский лидер назвал крайне неприемлемым факт присутствия иностранных держав в регионе.– сказал глава иранского государства.Вместе с тем Эбрахим Раиси акцентировал внимание и на другой немаловажной проблеме – борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подчеркнув ключевую роль обоих государств в этом вопросе.