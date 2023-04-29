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Президент Ирана: США представляют серьёзную угрозу безопасности на Ближнем Востоке

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Президент Ирана: США представляют серьёзную угрозу безопасности на Ближнем Востоке

Стабильность на Ближнем Востоке должна быть достигнута только путём диалога и сотрудничества соседних государств, а не за счёт нахождения в регионе иностранных воинских контингентов. С таким заявлением президент Ирана Эбрахим Раиси выступил на пресс-конференции по итогам встречи со своими иракским коллегой Абдулом Латифом Рашидом. Встреча Раиси с Рашидом, впервые совершившего визит в иранскую столицу в качестве президента Ирака, прошла во дворце Садабад в Тегеране.


Как сообщила пресс-служба главы Исламской Республики Иран (ИРИ), в ходе встречи стороны обсудили двусторонние связи и региональные вопросы. Президент ИРИ высоко оценил продолжающееся сотрудничество государств в таких областях как инфраструктура, газ, вода, электроэнергия.

Также во время беседы лидеры двух стран коснулись и соглашения в сфере безопасности, заключённого между Ираном и Ираком, равно как и роли последнего в повышении безопасности на региональном уровне. Как отметил Раиси, для официального Тегерана безопасность Багдада является, прежде всего, его собственной безопасностью. В то же время иранский лидер назвал крайне неприемлемым факт присутствия иностранных держав в регионе.

США представляют серьёзную угрозу безопасности на Ближнем Востоке. Что касается наших двусторонних отношений [Тегерана и Багдада] и отношений между странами региона, то они всегда базировались на общих интересах и безопасности народов, проживающих на этих территориях. Американцы же, в свою очередь, думают лишь о собственных интересах

– сказал глава иранского государства.

Вместе с тем Эбрахим Раиси акцентировал внимание и на другой немаловажной проблеме – борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подчеркнув ключевую роль обоих государств в этом вопросе.
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4 комментария
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 21:37
    +1
    Ох, если бы только на Ближнем Востоке...
    stop
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:54
      +1
      Цитата: Flashpoint
      Ох, если бы только на Ближнем Востоке...

      Весь мир стонет от агрессии США, где война там и штаты.
  2. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 21:39
    0
    Лидер Ирана скорее рахбар. А Президент Ирана это скорее, по сути, всенародно избранный премьер-министр.
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 21:42
    0
    Ирану нужно срочно помочь с разработкой ядерного оружия.
    Средства его доставки до США, ЕС, НАТО и Израиля у Ирана есть.