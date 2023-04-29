Зеленский объяснил постоянное ношение пистолета нежеланием «попасть в плен к русским»

Представляешь себе, президент Украины - в плену у россиян? Это позор! Стрелять в себя? Нет! Мы бы отстреливались

Зеленский признался, что носит при себе пистолет, как говорится, "на всякий случай". При этом он подчеркнул, что оружие необходимо ему не для самоубийства, а для оказания сопротивления.Украинский президент признался, что не хочет оказаться в плену у российской стороны, если вдруг возникнет такая ситуация. Попадание в плен он назвал "позором" и заявил, что при возникновении чрезвычайной ситуации он отстреливался бы "до последнего патрона". Для этого Зеленский якобы постоянно носит при себе личное оружие, в частности, пистолет. При этом он отверг вариант с "пулей в лоб" при возникновении опасности попадания в руки российских военных.- заявил он в ходе интервью.Ранее Зеленский сообщил, что с начала специальной военной операции российской армии постоянно живет в офисе президента, где у него имеется специальная комната, откуда имеется выход в подземный бункер. И офис и бункер находятся под постоянной охраной, сам Зеленский ходит только в присутствии телохранителей, большая часть которых не является украинскими гражданами. По имеющимся данным, его охраняют британцы.В то же время многие военные и политические эксперты, в том числе и западные считают, что Зеленский не доживет до конца конфликта, причем нейтрализован он будет совсем не российскими силами, а западными спонсорами режима или украинскими военными в результате военного переворота. Как говорится, и пистолет тут не поможет.