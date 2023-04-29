Военное обозрение
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Зеленский объяснил постоянное ношение пистолета нежеланием «попасть в плен к русским»

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Зеленский объяснил постоянное ношение пистолета нежеланием «попасть в плен к русским»

Зеленский признался, что носит при себе пистолет, как говорится, "на всякий случай". При этом он подчеркнул, что оружие необходимо ему не для самоубийства, а для оказания сопротивления.


Украинский президент признался, что не хочет оказаться в плену у российской стороны, если вдруг возникнет такая ситуация. Попадание в плен он назвал "позором" и заявил, что при возникновении чрезвычайной ситуации он отстреливался бы "до последнего патрона". Для этого Зеленский якобы постоянно носит при себе личное оружие, в частности, пистолет. При этом он отверг вариант с "пулей в лоб" при возникновении опасности попадания в руки российских военных.

Представляешь себе, президент Украины - в плену у россиян? Это позор! Стрелять в себя? Нет! Мы бы отстреливались

- заявил он в ходе интервью.

Ранее Зеленский сообщил, что с начала специальной военной операции российской армии постоянно живет в офисе президента, где у него имеется специальная комната, откуда имеется выход в подземный бункер. И офис и бункер находятся под постоянной охраной, сам Зеленский ходит только в присутствии телохранителей, большая часть которых не является украинскими гражданами. По имеющимся данным, его охраняют британцы.

В то же время многие военные и политические эксперты, в том числе и западные считают, что Зеленский не доживет до конца конфликта, причем нейтрализован он будет совсем не российскими силами, а западными спонсорами режима или украинскими военными в результате военного переворота. Как говорится, и пистолет тут не поможет.
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57 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:52
    +15
    Надеюсь он мушку у пистолета спилил?Это только в Голливуде патроны не кончаются.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 19:53
      +10
      Цитата: tralflot1832
      Надеюсь он мушку у пистолета спилил?Это только в Голливуде патроны не кончаются.

      А я надеюсь, что не спилил.
      1. Степан S
        Степан S Сегодня, 21:11
        +1
        Да там такая мушка у пистолета, что и пилить ее не надо - для полноты ощущений ))
      2. Ivan F
        Ivan F Сегодня, 21:39
        +1
        " Надеюсь он мушку у пистолета спилил?Это только в Голливуде патроны не кончаются." - good В кармане пистоль, за пазухой - граната, возможно ещё колющее оружие, кое где спрятал. В общем - серьёзный человек, настоящий ковбоец.
    2. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 19:57
      +6
      Цитата: tralflot1832
      Это только в Голливуде патроны не кончаются.

      Был кролик, метку себе на лобешники ставил куда пулю пустит. И где этот кролик? Наверное потерянную пулю ищет где то в телом месте, вдалеке от именной пограничной стеныlaughing Так и зеля, на камеру можно всего наговорить, а как на деле - проверить бы данного ХЕРоя
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 21:00
        +3
        Цитата: Serg Koma
        Так и зеля, на камеру можно всего наговорить,

        Зеленский подчеркнул, что оружие необходимо ему не для самоубийства, а для оказания сопротивления.

        Сопротивление российскому участковому полиции - наказание до 15 суток ареста с ежедневной влажной уборкой опорника winked
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:58
      +12
      Его идейный вдохновитель что б не попасть к русским в плен носил цианистый калий (действует с гарантией без осечек), кстати затра годовщина как "ватники" и "колорады" довели его до самоубийства, Зе видно помянет приняв дорожку кокса.
      1. Ретвизан 8
        Ретвизан 8 Сегодня, 20:22
        +1
        На случай нападения русских , у Клоуна всегда при себе пистолет и памперс .
        wassat laughing
      2. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 20:34
        +2
        Цитата: Silver99
        Его идейный вдохновитель что б не попасть к русским в плен носил цианистый калий (действует с гарантией без осечек), кстати затра годовщина как "ватники" и "колорады" довели его до самоубийства

        От него, в качестве вещдоков, осталась только челюсть. По ней его и опознали.

        Зеленский пулю в лоб пускать не планирует, а потому есть все шансы, в качестве вещдоков, в целости прибрать череп. Зато никаких домыслов, что безбедно дожил до глубокой старости в Аргентине!

        Так и будут стоять на полке рядом - ярый антисемит и еврей! Смерть всех уровняет!
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:52
        +3
        Цитата: Silver99
        Зе видно помянет приняв дорожку кокса.

        Для того то кобуру носит, чтоб доза-другая всегда под рукой была. laughing
      4. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 21:31
        +1
        Цитата: Silver99
        Его идейный вдохновитель что б не попасть к русским в плен носил цианистый калий (действует с гарантией без осечек), кстати затра годовщина как "ватники" и "колорады" довели его до самоубийства, Зе видно помянет приняв дорожку кокса.

        А вот что пишет бригаданфюрер Мельник, диву даешься от их слабоумия:
        «Украина будет сильнейшим государством в мире. <…> Есть прекрасный пример — Германия. Великая Германия проиграла войну и стала практически самой передовой страной в мире», —заявил Мельник.
        Бабушка здорова, оц-тоц-первертоц, кушает компот, оц-тоц-первертоц, и мечтает снова.....
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:14
      +4
      Актеришка погорелого театра..А духу хватит нажать на спуск?Впрочем,это все лажа
    5. 1976AG
      1976AG Сегодня, 20:33
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Надеюсь он мушку у пистолета спилил?Это только в Голливуде патроны не кончаются.



      Тут другое интересно. Что он будет делать когда патроны кончатся ?
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 21:14
        0
        Представляешь себе, президент Украины - в плену у россиян? Это позор! Стрелять в себя? Нет! Мы бы отстреливались

        А кто эти "Мы"? Или он о себе как царь-батюшка - "Мы, Николай Второй..."
    6. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:19
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Надеюсь он мушку у пистолета спилил?Это только в Голливуде патроны не кончаются.

      Он как Гитлер, выпьет яду, а потом застрелится. Всё с фюрерами повторяется, хотя может и свои, как Муссолини, вниз головой повесят.
    7. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 21:36
      0
      Зачем ему пистолет?
      Он вполне может носить при себе золотую дозу наркотика - это легче, удобнее.
      Он все равно умрёт от передоза.
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:52
    +3
    Для полноты картины овчарки не хватает.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:19
      0
      Есть.Швейцарская овчарка Нора,и еще аакой то пес труднопроизносимой породы
  3. kombin23
    kombin23 Сегодня, 19:54
    +5
    Придётся отстреливаться. Парабеллум Зеле уже дали.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 20:04
      +3
      Цитата: kombin23
      Парабеллум Зеле уже дали.

      Ага.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 20:33
        +3
        Да можно и наганом:

        ..................................
        1. Aken
          Aken Сегодня, 20:42
          +1
          Долго не мог вставить картинку. Опередили.
      2. Aken
        Aken Сегодня, 20:41
        +3
        Вот это подошло бы гораздо лучше. И безотказно.
    2. lisikat2
      lisikat2 Сегодня, 20:07
      +2
      Парабеллум, сейчас не модный., В фильмах и книгах: Глок, Беретта
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 20:17
        +1
        Цитата: lisikat2
        Парабеллум, сейчас не модный.

        Классика, однако.
  4. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 19:57
    +1
    "Мы дадим вам парабеллум" (c).
  5. HAM
    HAM Сегодня, 19:58
    +5
    Он о себе уже говорит во множественном числе:"...Стрелять в себя? Нет! Мы бы отстреливались.."
    Как же--мировой лидер,самый важный еврей.....даже какой то Бидон на поклон приезжал...
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:59
    +3
    В то же время многие военные и политические эксперты, в том числе и западные считают, что Зеленский не доживет до конца конфликта, причем нейтрализован он будет совсем не российскими силами, а западными спонсорами режима или украинскими военными в результате военного переворота. Как говорится, и пистолет тут не поможет.

    Очень похоже на то, что так и будет. И как раз плен может сохранить зеле жизнь.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:01
    +2
    Да не важно, есть ли при себе у Президента личное оружие. Не важно, Президент какой страны.
    Важно то, как своего Президента граждане готовы поддерживать. Важно, кто в охране Президента находится. Важно, какие личные инструкции Президент отдал личной охране. И насколько эта личная охрана именно Президентская.
    Не спец, но верю, что это касается и США, и Великобритании, и Германии, Испании, Болгарии, Исландии, Вануату, Тонга, Кирибати, Самоа и т.д. и т.д. и т.д....
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 21:26
      +1
      Кирибати
      Кирибати- мечта пацифиста. На всем острове нет НИ ОДНОГО боевого патрона! Несколько стволов есть, но чтобы ими не воспользовались по назначению, все патроны уничтожены.
  8. Ратник-80
    Ратник-80 Сегодня, 20:03
    +3
    Скорей как Гитлер застрелица если не сможет европейские друзья помогут
  9. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 20:04
    +2
    "Мы бы отстрелялись", хорошо, он выпустит 17 патронов,а потом его на служебной машине отвезут домой?
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:04
    +3
    Верю. Безоговорочно. Тут без вопросов.

    мечта наркомана, ЕПРСТ.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:09
    +1
    Вальтер ПП 7, 65? Именно из такого застрелися Адольф Гитлер.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 20:14
      +2
      Фигуры не сопоставимые, поэтому - клеевой, строительный. Максимум.
  12. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 20:10
    +7
    Всё такой же долбач, как и был !
    "В плен к русским позор, но пуля в лоб это не приемлемо "...
    Всё "круг замкнулся " ! Логика как всегда от утствует.
    fool fool
  13. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 20:13
    +5
    Зеленский признался, что носит при себе пистолет, как говорится, "на всякий случай"

    Просто ещё детство в ж... играет. Его предшественник - Петя Порошенко, тоже был любитель нарядиться в "милитари" и на ляшку пистоль прицепить. Клоуны!
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 21:18
      +1
      Петя Порошенко, тоже был любитель нарядиться в "милитари" и на ляшку пистоль прицепить. Клоуны!

      Петя на истребителе летал, харя еле в шлём вошла. А Зеля что-то себе такое представление не организовал. Странно, на него это даже не похоже. sad Подменили Зелю что-ли?
  14. Волк
    Волк Сегодня, 20:15
    +9
    Смешной хазарски еврей криминалец , вор . Очим мало причины что бы кто то его брал в плен . Он явно боится, с начела от своей охраны па на дольше. Он выновати за смерт тысячи льуди , а украинци существуют толко в мечтах хазарских еврев и зомбированих руских нацистов .
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:20
    +4
    У них там традиция есть... Семенченко, чтоб в котле не оказаться, еще в 2014 году получил ранение в дупу. Вот и этот. Застрелится прямо в ж.
  16. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:21
    +3
    Нажралось кокса и понесло.... Коков народ- таков и правитель.
  17. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:31
    +2
    Для клоуна набор оружия ограничен: водяной пистолет, с наконечником с липучкой или с флажком. Пиу-пиу!!!
  18. К-50
    К-50 Сегодня, 20:32
    +1
    Зеленский объяснил постоянное ношение пистолета нежеланием «попасть в плен к русским»

    Типа духа хватит застрелиться? belay
    Заканчивай с тяжёлыми веществами и живи в этой Вселенной, а не в альтернативной. fellow laughing
    Захотят тебя ушлёпка в плен взять, никакой пистолет не поможет и не отвертишься.
    Будешь потом на всю планету кукарекать, типа типа пин дос сы заставили.
    Могут и прихлопнуть, втихую, как муху, или комара надоевшего, но по-любому это не тебе решать и препятствовать. будешь просто целью и пунктом выполнения задания. Не больше. request laughing
  19. cpls22
    cpls22 Сегодня, 20:38
    +1
    В параллельной реальности его держат, похоже. И давно.
  20. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 20:43
    +1
    На Альенде явно не тянет. Зеленая футболка требует дополнений в стили милитари.
  21. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 20:44
    +2
    У него целые вооруженные силы под командой с танками, пушками и пулеметами, а он собрался из пистолета отстреливаться. Полный неадекват. sad
  22. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:47
    +2
    Зеленский объяснил постоянное ношение пистолета нежеланием «попасть в плен к русским
    клоун
    если захотят скрасть то это недоразумение про свою пукалку даже не вспомнит, лучше бы цианистый калий вшил в свою пижаму
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:56
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      если захотят скрасть то это недоразумение про свою пукалку даже не вспомнит

    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 21:10
      0
      клоун
      если захотят скрасть то это недоразумение про свою пукалку даже не вспомнит, лучше бы цианистый калий вшил в свою пижаму

      ....в трусы
  23. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:59
    +1
    Клоун устроил цирк.
    Выпей яаду - юморист хренов.
  24. hhurik
    hhurik Сегодня, 21:08
    +2
    Цитата: ДымОк_в_дЫмке
    Цитата: Silver99
    Зе видно помянет приняв дорожку кокса.

    Для того то кобуру носит, чтоб доза-другая всегда под рукой была. laughing

    Наговариваете вы, не нужна ему никакая кабура drinks
  25. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 21:28
    +1
    Увы. Это выглядит более адекватно, чем фотки Лукашенко в бронежелете с автоматом без магазина, или Рогозина в НАТОвском обвесе с оружием на фото с комбатами в кросовках налегке и без оружия...
  26. Spaceman111
    Spaceman111 Сегодня, 21:36
    +1
    Хорошая новость, либо своих опасается, либо наших ждёт... пожелаю ему лишь один патрон в стволе.
  27. Черепавлик
    Черепавлик Сегодня, 21:44
    +2
    Не вызывает сомнений, что его самоубьют как только, так сразу. Система самоликвидации пианиста многократно продублирована НЕзаинтересованными сторонами. Кто именно дал ему шпаргалку с ответами на вопросы журналистов?
  28. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 22:00
    0
    После того, как отстреливаясь, у Зе кончатся патроны, он с криком : "Русские идут", выпрыгнет в окно.
  29. azkolt
    azkolt Сегодня, 22:03
    0
    Спасибо, насладился постами местных Петросянов!!! Между тем у меня шутка смешнее, глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов предложил россиянам самим защищать границы страны!
  30. aleks.29ru
    aleks.29ru Сегодня, 22:03
    0
    У нас уже есть один укропрезидент. Зачем нам второй?