Новости об AUKUS по материалам прессы

Проблема утилизации
Итак, вопрос с МАПЛ для Австралии вроде бы как решается. Уже даже определено место базирования, правда, как-то очень размыто: называют и Перт на западном побережье, и Осборн на южном. Думаю, что две ВМБ точно никто строить не будет, тем более что даже перестройка Перта в ВМБ для базирования атомоходов оценивается приблизительно в 10 млрд австралийских долларов. Но, скорее всего, сумма будет больше. Одновременно предполагается строительство завода по переработке ядерных отходов.
Прочитав это, у автора закралась мысль, что вся эта грандиозная афера затеяна с целью решить проблему утилизации американских и британских атомных подводных лодок. С большим удивлением узнал, что все списанные 22 британские АПЛ до сих пор не утилизированы, а у 9 не выгружено ядерное топливо, из активной зоны. На подходе еще три «Трафальгара». Американцы кое-как этим делом занимаются, но у них тоже проблем выше крыши.
Большой скептицизм вызывает и сама реальность выполнения данной программы. Так, отставной британский контр-адмирал Филипп Матиас, в интервью «Дейли телеграф», сказал, что лидер австралийской оппозиции, бывший министр обороны Питер Даттон абсолютно прав, утверждая, что Британии не хватает промышленного потенциала, для строительства ПЛ еще и для Австралии. Вступление в строй новой британской ПЛАРБ «Дредноут» переносится с 2024 года на 2030. Программа «Эстьют» тоже сильно «сдвинулась вправо». ПЛАРБ «Венгард» стояла в капитальном ремонте семь лет, вместо положенных двух. О качестве этого ремонта, лучше промолчать, про головки болтов, приклеенные к реактору при помощи суперклея, не напоминал только самый ленивый.
Сэр Филипп допускает, что судоверфи США, если напрягутся, то смогут дать Австралии пусть и не пять, а скорее три-четыре «Вирджинии». При условии что, скорее всего, это будут б/у ПЛ первой серии. Новые американцы, естественно, оставят себе.
Также у адмирала весьма серьезные сомнения вызывает подготовка экипажей. У австралийцев не хватает л/с даже на шесть «Коллинзов», хотя там экипаж всего 45–50 человек. На АПЛ будет примерно в два раза больше. Подготовить дополнительных специалистов тоже не так просто. У англичан на четыре ПЛАРБ типа «Венгард» приходится пять экипажей, по два экипажа на лодку, как у американцев – просто нет средств.
Теперь от проблемы нехватки судостроительных и судоремонтных мощностей плавно перейдем к проблеме отсутствия денег на все эти «ништяки».
Деньги на «ништяки»
В марте министр обороны Англии заявил о необходимости увеличить расходы его конторы на 11 млрд фунтов стерлингов в течение ближайших пяти лет. Соответственно сумма расходов составит 2,25 % от ВВП Великобритании, при натовском стандарте 2 %. А вообще, он озвучил мысль, что неплохо бы расходы на оборону довести до 2,5 % ВВП. Такие запросы кажутся малореальными, поскольку у Британии и так сейчас хватает проблем в экономике и финансах. Не говоря уже о том, что, кроме флотских проблем, есть еще и сухопутные.
В результате передачи Украине большого количества вооружений, боеприпасов и предметов снабжения, армейские арсеналы сильно опустели. Их надо пополнять, а новое оружие стоит очень не дешево, рост цен на энергоносители, сырье, зарплаты рабочим и ИТР. В общем, это проблема долгих лет и большого количества денег.
Ну и наконец еще одна проблема – политическая. Два видных высокопоставленных, а главное – чистокровных британца: Риши Сунак и Хамза Юсуф, вполне могут довести разговоры о выходе Шотландии из состава Объединенного королевства до логического завершения. И тогда перед Королевским флотом в полный рост встанет проблема переноса ВМБ и ракетно-ядерного арсенала из Фаслейна на территорию собственно Англии. Это обойдется в десятки миллиардов фунтов стерлингов.
Но еще веселее складывается ситуация в Австралии.
Вся программа (сами АПЛ плюс инфраструктура плюс подготовка экипажей) оценивается в 368 млрд австралийских долларов, при том что оборонный бюджет на 2022/2023 финансовый год – 48,7 млрд, что немного меньше 2 % ВВП. Причем 48,7 млрд – это на все оборонные расходы, а не только на флот. Учитывая, что в прошлом году уровень инфляции в Австралии достиг максимальных величин за последние 30 лет, выделение таких сумм только на подводные лодки видится маловероятной фантастикой.
Хотя есть информация, что моряки австралийского флота уже проходят стажировки на американских и британских АПЛ. А с 2025 года, предполагается, что на Перте будут базироваться британские «Эстьюты», периодически прибывающие сюда для сдерживания Китая. Однако реализация этой программы в какие-то адекватные сроки предполагает
получение очень серьезного кредита. Однако кредиты такого объема на длительный срок под разумный процент может предоставить только Китай.
Цацки подо льдом
И вот на этой лирической ноте в наше повествование плавно вплетается проблема подводных лодок Канады.
Сроки службы канадских ПЛ типа «Виктория», хотя правильнее будет сказать, британских «Апхолдер», уже подходят к концу. Все четыре лодки вступили в строй в период с 1990 по 1993 годы, т. е. им уже по тридцать лет. И хотя главком канадского ВМФ, вице-адмирал Эгнус Топши очень оптимистически считает, что они прослужат еще лет 15, но это очень сомнительно. Они и изначально были отнюдь не шедевром кораблестроения, а с годами их техническое состояние лучше не стало.
Надо признать, что аппетиты у канадского флота нехилые. Они тоже хотят восемь лодок, по две на каждое побережье плюс две стоящие в ремонте и ТО. Правда, разговоры по поводу АПЛ длились недолго. Здравый смысл восторжествовал, и от такой дорогостоящей цацки отказались.
Сейчас рассматриваются две проблемы. Лодки какого типа нужны Канаде? Для прикрытия своих берегов нужны небольшие и недорогие лодки, как и для Австралии. Но, поскольку в этом вопросе мнение самих канадцев никого не интересует, то, скорее всего, будут строиться большие лодки для действия в океане. Поскольку и США, и Англия, неатомные лодки уже давно не строят, а сама Канада не строила вообще, то стоит вопрос поставщика и силовой установки: обычная дизель-электрическая или новомодная ВНЭУ. Желающих много, кусок жирный: восемь лодок плюс все сопутствующие расходы, это не один миллиард.
Кстати, о расходах на оборону: Канада как член НАТО в числе отстающих – 1,3 % ВВП. И вряд ли правительство сможет существенно увеличить военные расходы, поскольку ситуация в экономике сильно не блестящая. Рассматриваются предложения от Франции, Японии, Германии и даже Испании. Очень важный момент для канадских лодок, что им придется действовать вблизи льдов, а возможно, и подо льдами, что повышает требования к прочности корпуса и надежности механизмов.
Ну и, конечно же, главный вопрос – это стоимость.
Вот, в общем, в очень сжатом изложении мысли наших заклятых друзей. Их чаяния и переживания. Не может не радовать, что проблем у них хватает.