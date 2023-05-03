Военное обозрение
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Новости об AUKUS по материалам прессы

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Вышел новый майский номер журнала Warships international. Практически весь он посвящен проблемам AUKUS. Автор набрался наглости все творчески переработать плюс добавить собственные мысли, тем более что по этому вопросу уже не единожды высказывался. Кто желает, может почитать в оригинале на сайте «Мирагесвар», имеется в бесплатном доступе.


Проблема утилизации


Итак, вопрос с МАПЛ для Австралии вроде бы как решается. Уже даже определено место базирования, правда, как-то очень размыто: называют и Перт на западном побережье, и Осборн на южном. Думаю, что две ВМБ точно никто строить не будет, тем более что даже перестройка Перта в ВМБ для базирования атомоходов оценивается приблизительно в 10 млрд австралийских долларов. Но, скорее всего, сумма будет больше. Одновременно предполагается строительство завода по переработке ядерных отходов.

Прочитав это, у автора закралась мысль, что вся эта грандиозная афера затеяна с целью решить проблему утилизации американских и британских атомных подводных лодок. С большим удивлением узнал, что все списанные 22 британские АПЛ до сих пор не утилизированы, а у 9 не выгружено ядерное топливо, из активной зоны. На подходе еще три «Трафальгара». Американцы кое-как этим делом занимаются, но у них тоже проблем выше крыши.

Большой скептицизм вызывает и сама реальность выполнения данной программы. Так, отставной британский контр-адмирал Филипп Матиас, в интервью «Дейли телеграф», сказал, что лидер австралийской оппозиции, бывший министр обороны Питер Даттон абсолютно прав, утверждая, что Британии не хватает промышленного потенциала, для строительства ПЛ еще и для Австралии. Вступление в строй новой британской ПЛАРБ «Дредноут» переносится с 2024 года на 2030. Программа «Эстьют» тоже сильно «сдвинулась вправо». ПЛАРБ «Венгард» стояла в капитальном ремонте семь лет, вместо положенных двух. О качестве этого ремонта, лучше промолчать, про головки болтов, приклеенные к реактору при помощи суперклея, не напоминал только самый ленивый.

Сэр Филипп допускает, что судоверфи США, если напрягутся, то смогут дать Австралии пусть и не пять, а скорее три-четыре «Вирджинии». При условии что, скорее всего, это будут б/у ПЛ первой серии. Новые американцы, естественно, оставят себе.

Также у адмирала весьма серьезные сомнения вызывает подготовка экипажей. У австралийцев не хватает л/с даже на шесть «Коллинзов», хотя там экипаж всего 45–50 человек. На АПЛ будет примерно в два раза больше. Подготовить дополнительных специалистов тоже не так просто. У англичан на четыре ПЛАРБ типа «Венгард» приходится пять экипажей, по два экипажа на лодку, как у американцев – просто нет средств.

Теперь от проблемы нехватки судостроительных и судоремонтных мощностей плавно перейдем к проблеме отсутствия денег на все эти «ништяки».

Деньги на «ништяки»


В марте министр обороны Англии заявил о необходимости увеличить расходы его конторы на 11 млрд фунтов стерлингов в течение ближайших пяти лет. Соответственно сумма расходов составит 2,25 % от ВВП Великобритании, при натовском стандарте 2 %. А вообще, он озвучил мысль, что неплохо бы расходы на оборону довести до 2,5 % ВВП. Такие запросы кажутся малореальными, поскольку у Британии и так сейчас хватает проблем в экономике и финансах. Не говоря уже о том, что, кроме флотских проблем, есть еще и сухопутные.

В результате передачи Украине большого количества вооружений, боеприпасов и предметов снабжения, армейские арсеналы сильно опустели. Их надо пополнять, а новое оружие стоит очень не дешево, рост цен на энергоносители, сырье, зарплаты рабочим и ИТР. В общем, это проблема долгих лет и большого количества денег.

Ну и наконец еще одна проблема – политическая. Два видных высокопоставленных, а главное – чистокровных британца: Риши Сунак и Хамза Юсуф, вполне могут довести разговоры о выходе Шотландии из состава Объединенного королевства до логического завершения. И тогда перед Королевским флотом в полный рост встанет проблема переноса ВМБ и ракетно-ядерного арсенала из Фаслейна на территорию собственно Англии. Это обойдется в десятки миллиардов фунтов стерлингов.

Но еще веселее складывается ситуация в Австралии.

Вся программа (сами АПЛ плюс инфраструктура плюс подготовка экипажей) оценивается в 368 млрд австралийских долларов, при том что оборонный бюджет на 2022/2023 финансовый год – 48,7 млрд, что немного меньше 2 % ВВП. Причем 48,7 млрд – это на все оборонные расходы, а не только на флот. Учитывая, что в прошлом году уровень инфляции в Австралии достиг максимальных величин за последние 30 лет, выделение таких сумм только на подводные лодки видится маловероятной фантастикой.

Хотя есть информация, что моряки австралийского флота уже проходят стажировки на американских и британских АПЛ. А с 2025 года, предполагается, что на Перте будут базироваться британские «Эстьюты», периодически прибывающие сюда для сдерживания Китая. Однако реализация этой программы в какие-то адекватные сроки предполагает
получение очень серьезного кредита. Однако кредиты такого объема на длительный срок под разумный процент может предоставить только Китай.

Цацки подо льдом


И вот на этой лирической ноте в наше повествование плавно вплетается проблема подводных лодок Канады.

Сроки службы канадских ПЛ типа «Виктория», хотя правильнее будет сказать, британских «Апхолдер», уже подходят к концу. Все четыре лодки вступили в строй в период с 1990 по 1993 годы, т. е. им уже по тридцать лет. И хотя главком канадского ВМФ, вице-адмирал Эгнус Топши очень оптимистически считает, что они прослужат еще лет 15, но это очень сомнительно. Они и изначально были отнюдь не шедевром кораблестроения, а с годами их техническое состояние лучше не стало.

Надо признать, что аппетиты у канадского флота нехилые. Они тоже хотят восемь лодок, по две на каждое побережье плюс две стоящие в ремонте и ТО. Правда, разговоры по поводу АПЛ длились недолго. Здравый смысл восторжествовал, и от такой дорогостоящей цацки отказались.

Сейчас рассматриваются две проблемы. Лодки какого типа нужны Канаде? Для прикрытия своих берегов нужны небольшие и недорогие лодки, как и для Австралии. Но, поскольку в этом вопросе мнение самих канадцев никого не интересует, то, скорее всего, будут строиться большие лодки для действия в океане. Поскольку и США, и Англия, неатомные лодки уже давно не строят, а сама Канада не строила вообще, то стоит вопрос поставщика и силовой установки: обычная дизель-электрическая или новомодная ВНЭУ. Желающих много, кусок жирный: восемь лодок плюс все сопутствующие расходы, это не один миллиард.

Кстати, о расходах на оборону: Канада как член НАТО в числе отстающих – 1,3 % ВВП. И вряд ли правительство сможет существенно увеличить военные расходы, поскольку ситуация в экономике сильно не блестящая. Рассматриваются предложения от Франции, Японии, Германии и даже Испании. Очень важный момент для канадских лодок, что им придется действовать вблизи льдов, а возможно, и подо льдами, что повышает требования к прочности корпуса и надежности механизмов.

Ну и, конечно же, главный вопрос – это стоимость.

Вот, в общем, в очень сжатом изложении мысли наших заклятых друзей. Их чаяния и переживания. Не может не радовать, что проблем у них хватает.
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Использованы фотографии:
wiki/Naval_Base_Perth
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