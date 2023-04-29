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Куратор ЧВК «Вагнер»: под контролем противника в Артёмовске осталось менее 3 квадратных километров территории

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Куратор ЧВК «Вагнер»: под контролем противника в Артёмовске осталось менее 3 квадратных километров территории

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию в Артёмовске. По его словам, в течение дня бойцам курируемых им подразделений удалось взять под свой контроль ещё несколько улиц в западной части города. Суточное продвижение «вагнеров» в городской черте составило до 150 м. Это значение кому-то может показаться незначительным, но на самом деле в условиях плотной городской застройки при обсуждаемой теме нехватки боеприпасов это более чем достойный результат.


По словам Евгения Пригожина, за противником в Артёмовске (Бахмуте) остаётся менее 3 кв. км территории. Это притом, что общая площадь города составляет около 42 кв. км.

Нехватка боеприпасов у ЧВК приводит к необоснованным потерям. По словам Пригожина, «вагнера» потеряли за последнее время более 90 человек по указанной причине.

При этом украинские военные, теряя квартал за кварталом, стараются не допустить того, чтобы под контролем российских сил оставались многоэтажные дома в западной части города. В связи с этим остатки гарнизона ВСУ в Бахмуте продолжают минировать те многоэтажки, которые пока ещё остаются под их контролем, но контроль над которыми они могут в любой момент потерять. Наши бойцы сообщают, что противник закладывает множество мин (чаще всего это десятки МОН) таким образом, что при подрыве здание буквально складывается. Противник опасается того, что российские войска при наличии оставшихся многоэтажек на западе города смогут использовать их как высоты для нанесения ударов по отступающим подразделениям ВСУ.
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39 комментариев
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  1. azkolt
    azkolt Вчера, 22:07
    +1
    Это конечно хорошо, только что дальше? Увязнуть в боях теперь за Часов Яр, Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск на выбор?
    1. Маз
      Маз Вчера, 22:22
      +8
      Опубликованное нашими камрадами из проекта @wargonzo интервью Семена Пегова с Евгением Пригожиным вновь поднимает вопросы о том, как нам вести дальнейшую борьбу на фронтах СВО – с какими силами, с какими устремлениями и с какой инициативой. И самое страшное в этом интервью то, что мы снова возвращаемся к этим вопросам спустя год и два месяца спецоперации.
      https://t.me/wagner2402/5584
      Первая и главная проблема – это повальное отсутствие управления в войсках, скованных бюрократией и мелкими чиновничьими паскудствами. Пригожин в очередной раз показывает, что часть российских элит (большая или меньшая, не знаю) не доведет страну до победы – скорее, приведет ее на край гибели, чтобы пересидеть и потом втихую, под шумок, договориться с США. А в это время страна, которая оказалась под гнетом бюрократии и «потешных» историй в духе выставки «Армия» или бряцанья «аналоговнет», будет истекать кровью и распадаться на мелкие «улусы».

      Именно это – удар по России – более всего беспокоит руководителя «Вагнера», а не какие-то мелкие стычки с «клубом капризных карликов». Пригожину, как он сам говорит, не интересно, чтобы кто-то после этого интервью просто «получил по шапке». Это не вопрос интриг – и уж тем более не атака на условную «Рублевку». Пригожин в натуральном смысле бьет в набат и кричит о том, что в армии накопились огромные проблемы, которые в неудачном исходе обстоятельств могут привести к катастрофе. «У нас страна прекратит свое существование от бюрократии» - это очень точная констатация текущего положения дел.

      «Россия стоит на грани катастрофы. Если сейчас не отрегулировать винтики – самолет развалится в полете».

      По мысли Пригожина, управление армии сильно пострадало после того, как начали увольнять тех командиров, которые реально видели ситуацию на фронте и пытались решать конкретные задачи, а не выслуживаться перед «элитами». Самой крайней из этих «небоевых потерь» стало увольнение Михаила Мизинцева, который отвечал за материально-техническое обеспечение армии. Пригожин характеризует Мизинцева с самой лучшей стороны – что, в принципе, я знал и до того, потому и был уверен, что назначение на должность Мизинцева внесет некоторую ясность в обеспечение фронта. Но в итоге ему не дали решить эти проблемы.

      Касаемо «снарядного голода». Пригожин, Седой и Лотос приводят конкретные цифры, конкретные задачи, которые решаются с указанным числом боеприпасов – но даже при том, что ЧВК «Вагнер» затребовала минимум боеприпасов для решения насущных необходимостей, «музыкантов» гоняют через бюрократию и снаряды остаются на складах. Хотя они есть, их произведено достаточно. При этом, страдает не только «оркестр» - страдают все значимые подразделения на фронте, и Пригожин подчеркивает, что ВСЕМ нужны снаряды. И спикеры, и Сема Пегов подтверждают – снаряды есть. А вот управления – нет.

      И в таких условиях то, что «вагнера» умудряются продвигаться и исполнять задачи по уничтожению сил ВСУ под Бахмутом – это чудо. Но и Пригожин, и Седой в один голос говорят, что нехватка боеприпасов ведет к большим санитарным потерям «оркестра», что сказывается на боеспособности. Поэтому суть спича Пригожина в интервью Пегова – это не бравада, не провокация, не интрига и уж тем более не информационная атака. Это – звон набата, предвещающий серьезную беду.

      Я в этом смысле – на стороне России вместе с бойцами и командирами ЧВК «Вагнер». И требую от лиц, принимающих решения, того же – разобраться с управлением, разобраться с насущными потребностями фронта (непосредственно на земле, а не в высоких кабинетах), и перестать врать вышестоящим и самим себе. В прошлом году Путин говорил о том, что, исходя из опыта проведения спецоперации необходимы коррективы всех компонентов вооруженных сил. Сегодня, судя по словам Пригожина, эти коррективы назрели и требуют СРОЧНОГО разрешения.
      https://t.me/wagner2402/5585
      Потому что, как правильно сказал Лотос, война не терпит пустоты.

      @astramilitarum
      1. sdivt
        sdivt Вчера, 22:54
        +5
        С одной стороны, Пригожин поднимает очень серьёзные вопросы
        А с другой стороны, эти вопросы, все - к МО, а наше МО очень не любит критику. И ещё меньше любит всевозможные снятия с должностей и переводы в богом забытые гарнизоны.
        Могут и убрать Пригожина. Причем - легко. У нас путь от героя до подсудимого можно пройти очень быстро(
      2. Сид2014
        Сид2014 Вчера, 22:57
        +5
        Создаётся впечатление, что СВО начинали не для защиты Донбасса, а для развала России, если спустя год такое происходит, что не можем или СПЕЦИАЛЬНО НЕ ХОТИМ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ. В этом смысле показательным будет украинский контрнаступ. Если покатимся назад, то Пригожин ПРАВ! И что делают люди принимающие решения? И что это за решения если мы оказались в... Ждать осталось не долго! УВИДИМ!
    2. monetam
      monetam Вчера, 22:24
      -1
      Да, дальше надо будет продвигаться через эти города дa
      да посёлки. А как же иначе ? Не мира же просить !
    3. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Вчера, 22:36
      -3
      Цитата: azkolt
      Это конечно хорошо, только что дальше? Увязнуть в боях теперь за Часов Яр, Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск на выбор?

      Противника уничтожают в соотношении семь-восемь ВСУшников за одного военнослужащего РФ? Не вижу ничего плохого в том, чтобы "увязать" при этом!

      Гораздо хуже, если начнём быстро двигаться, но в соотношении три ВСУшника за одного военнослужащего РФ.

      Самое главное, что наши ребята воюют с азартом, а это говорит о том, что соотношение потерь дико в пользу армии РФ.

      Неужели не понятно, что соотношение потерь - это основной показатель для руководства РФ? Или Вам динамики захотелось за чужой счёт?
      1. Кронос
        Кронос Вчера, 22:54
        +3
        Кто вам сказал об одного к восьми ? Тот же Пригожин совсем другие цифры дает например один к пяти в пользу украинских войск когда недостаток боеприпасов, а так один к одному примерно.
        1. Игорь_Божко
          Игорь_Божко Вчера, 23:17
          +1
          Цитата: Кронос
          Кто вам сказал об одного к восьми ? Тот же Пригожин совсем другие цифры дает например один к пяти в пользу украинских войск когда недостаток боеприпасов, а так один к одному примерно.

          Где можно прочесть такие слова Пригожина?
          1. ugos
            ugos Вчера, 23:26
            +1
            можно послушать: https://t.me/concordgroup_official/865
        2. Alex Priest
          Alex Priest Вчера, 23:41
          -1
          Сотношение один к десяти в пользу русских было почти всегда. Именно поэтому хрюкаинские свиньи проводят на окраине бесконечные волны мобилизации и кладбищ свиномогильников у них повсюду от горизонта до горизонта.
        3. Закиров Дамир
          Закиров Дамир Вчера, 23:44
          -1
          Цитата: Кронос
          Кто вам сказал об одного к восьми ? Тот же Пригожин совсем другие цифры дает например один к пяти в пользу украинских войск когда недостаток боеприпасов, а так один к одному примерно.

          Вы год получаете информацию и не в состоянии определить соотношение потерь? Вы не Кронос, Вы - клоун!
      2. ugos
        ugos Вчера, 22:56
        +3
        Пригожин сказал что крайнем бою у него погибло 94 человека, по вашему значит со стороны ВСУ должно быть убито порядка 700, но это же не реально, кто вам сказал про это соотношение 1-7, это полная чушь, хорошо если при наступление погибает 1-1, обычно 1-3 в пользу того кто обороняется и это если проведена арт подготовка, а без неё ещё хуже.
        1. Dart2027
          Dart2027 Вчера, 23:01
          -5
          Цитата: ugos
          соотношение 1-7, это полная чушь, хорошо если при наступление погибает 1-1, обычно 1-3 в пользу того кто обороняется

          И поэтому на Украине уже не знают где хоронить покойников?
          1. ugos
            ugos Вчера, 23:09
            0
            Я говорю про данную ситуацию, и про другие, похожие, где наши атакуют.
        2. invisible_man
          invisible_man Вчера, 23:20
          +2
          Пригожин сказал что крайнем бою у него погибло 94 человека

          С момента начала снарядного голода. У "Вагнера" это тянется 2-3 месяца.
          1. ugos
            ugos Вчера, 23:36
            +1
            Я бы на месте Пригожина крепко подумал, стоит ли терять отличных парней, ради бюрократов или вредителей засевших в штабах МО.
        3. Закиров Дамир
          Закиров Дамир Вчера, 23:48
          -1
          Цитата: ugos
          Пригожин сказал что крайнем бою у него погибло 94 человека, по вашему значит со стороны ВСУ должно быть убито порядка 700,

          Именно так и не иначе!
          Цитата: ugos
          но это же не реально, кто вам сказал про это соотношение 1-7, это полная чушь, хорошо если при наступление погибает 1-1, обычно 1-3 в пользу того кто обороняется и это если проведена арт подготовка, а без неё ещё хуже.

          Видите четыре полюса под своим комментарием? Глупость не имеет границ!
        4. Alex Priest
          Alex Priest Вчера, 23:50
          +1
          От так же сказал, что при наличии минимально необходимого количества снарядов "за такое же время" (а здесь не было сказано за сутки - сказано с момента начала снарядного голода) гибнет в среднем 20 вагнеров. Помимо того, Е.Пригожин неожнократно говорил о том, что "Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Бахмутом (Артемовском) за месяц теряют порядка 10-11 тысяч человек." Это порядка 350 в сутки только в Бахмуте.
      3. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Вчера, 23:14
        +1
        Цитата: Закиров Дамир
        Цитата: azkolt
        Это конечно хорошо, только что дальше? Увязнуть в боях теперь за Часов Яр, Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск на выбор?

        Противника уничтожают в соотношении семь-восемь ВСУшников за одного военнослужащего РФ? Не вижу ничего плохого в том, чтобы "увязать" при этом!

        Гораздо хуже, если начнём быстро двигаться, но в соотношении три ВСУшника за одного военнослужащего РФ.

        Самое главное, что наши ребята воюют с азартом, а это говорит о том, что соотношение потерь дико в пользу армии РФ.

        Неужели не понятно, что соотношение потерь - это основной показатель для руководства РФ? Или Вам динамики захотелось за чужой счёт?

        Это всем понятно и своим и чужим. Вот чужие и истерят и причитают. Не динамики они хотят, а увеличения и желательно резкого наших потерь и смуты на этой волне в стране. Перспектива Брестского мира 2 им покоя не дает и очередная революция в России мерещится. А слова Пригожина я комментировать не буду. Он сам их скоро прокомментирует и ... Чужие промолчат, а через некоторое время будут говорить о Бахмуте, как об очередном ничего не значащем "городке", как это было и с Соледаром,помните? И еще. Всем желаю вспомнить недавнее обращение Пригожина к Зеленскому с призывом оборонять город до конца. Забрать украинских детей и стариков из ВСУ и заменить их спецами...
        1. Закиров Дамир
          Закиров Дамир Сегодня, 00:02
          -1
          Цитата: Игорь_Божко
          Это всем понятно и своим и чужим. Вот чужие и истерят и причитают. Не динамики они хотят, а увеличения и желательно резкого наших потерь и смуты на этой волне в стране.

          Мне кажется, Вы переоценили их уровень!

          Это свои, россияне, но деградировавшие. Я уже писал, что в начале 90х они "топили" против КПСС, теперь "топят" против РФ, завтра будут "топить" против очередной формации.

          Это типичный нигилизм - отрицание всего и вся, хорошо описанный Тургеневым в произведении "Отцы и дети". Это от недостатка полученного образования при СССР и скудости ума, этакая плеяда недоученных ПТУшниуков, возомнивших под старость лет, что они вступили в возраст мудрости. Посмотрите на элементарную грамотность в правописании - дичь полнейшая!

          Более того, эта публика сформированная, знающая друг друга по именам за годы общения на форуме, поддерживающая друг друга, а потому мы для них - чужие. Достаточно посмотреть на кучу минусов! Клоуны при "погонах"!
    4. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Вчера, 22:39
      +5
      Кто то в высшем политическом и военном руководстве РФ явно делает ставку на поражение России в войне за Украину и признаки этого явны:

      1) отсутствие достаточной мобилизации экономики и населения РФ на выпуск военной продукции, достаточной численности войск в зоне СВО для освобождения всей Украины.

      2) отсутствие наступления на других фронтах, кроме Донбасса

      3) отсутствие ударов по мостам, тоннелям, депо железных дорог Украины, электростанциям Украины

      4) отсутствие ударов по высшему политическому и военному руководству Украины

      5) постоянные мутные предательские сделки за спиной русского народа и воюющей армии РФ (зерновые, аммиачные, жесты доброй воли, гуманитарные коридоры, перегрупировки и т. п.)

      6) отсутствие чёткой цели СВО, понятной народу и каждому солдату на передовой.
      1. Комментарий был удален.
    5. arthh
      arthh Вчера, 23:13
      0
      Если будет бк то почему и нет? Кому увязнуть, а кому забрать еще 40 тысяч всу в бойне как и тут. Зависит от того стакан для тебя на половину пуст или полон
  2. bravo77
    bravo77 Вчера, 22:10
    +6
    А что потом то?
    Ещё более сильные укрепрайоны?

    В чем искусство войны здесь?
    1. Sadam2
      Sadam2 Вчера, 23:34
      -1
      ну а как?
      на юге слились .. через Днепр на Херсон опять - смысл ?
      Одесса без вариантов
      на севере - Харьков Киев там Лукашенко слился ...
      как Пригожин и сказал - еще два года на ЛДНР и озвучиваем победу ... иначе его Рублевка сама сожрет
    2. Alex Priest
      Alex Priest Сегодня, 00:00
      0
      Потом мастерство будет расти, порядок наведут повсеместно, экономику и государство полностью мобилизуют, проведут еще несколько частичных и всеобщую мобилизацию, всех обучат эффективно убивать и сделают нормальными людьми.
  3. bravo77
    bravo77 Вчера, 22:18
    +1
    21 век на дворе
    в 90х сша показали пример дистанционных войн

    сейчас мы видим какие то контактные бои на грани рукопашек
    хочется понять какая концепция ведения войн у армии Рф была и будет
    1. БМП-2
      БМП-2 Вчера, 22:23
      +4
      Этого Вам никто не скажет, даже если знает. Ибо это - военная тайна! И вообще, это спецоперация, а не война. Концепциями ведения борьбы с террористами, думаю, тоже никто делиться не станет: зачем облегчать долю террористов? Пусть пребывают в неведении. wink
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Вчера, 22:42
        0
        Но цель СВО - "освобождение Украины от нацизма и её добровольное воссоединение с Россией" должна быть чётко озвучена лично и публично самим Верховным Главнокомандующим и понятна каждому солдату на передовой и каждому гражданину РФ в тылу.
        1. Игорь_Божко
          Игорь_Божко Вчера, 23:20
          -1
          Приведите слова Верховного где он что либо говорит о добровольном вхождении всей украины в состав России?
          1. AlexKruglov1976
            AlexKruglov1976 Вчера, 23:47
            0
            Вот именно - больше года идёт полномасштабная война за исконно русские земли Украины, а президент РФ до сих пор внятно не озвучил её цели.
            Воссоединение Украины с Россией - единственная цель, которая может оправдать гибель десятков тысяч наших героев России в полях Украины.
            Больше ничто.
            1. Игорь_Божко
              Игорь_Божко Сегодня, 00:12
              0
              Т.е.слова такие привести не можете в таком случае в комменте указывайте,что это ваши фантазии. Цель СВО была озвучена четко. И до ее начала и после. Читайте Путина В.В. и не выдумывайте хотя бы публично. Заранее большое вам спасибо.
        2. Alex Priest
          Alex Priest Сегодня, 00:05
          +1
          Демилитаризация - уничтожение вооруженных сил, денацификация - уничтожение государства Окраина и всего окраинства. Результатом СВО должно стать полное уничтоженеи государства Окраина.
    2. Tma197725
      Tma197725 Вчера, 22:36
      +5
      Пример полосатых разутюживания стран практически не имеющих ПВО! Чаще всего в коалиции с НАТО либо с использованием инфраструктуры этого , оборонительного,, блока!Чаще всего с подкупом должностных лиц самого высокого ранга стран жертв демократизации! А контактную войну показали драпая из Афганистана сбрасывая союзников с шасси своих демократических голубей мира!Поэтому думаю пример некорректен!Последнему сильному сопернику , которого поддерживали извне штаты с треском просрали (имею ввидуВьетнам) А долбить страны с разрушенными экономиками (санкции кстати чаще всего мы,,лопухи,, поддерживали),устаревшим вооружением,древним ПВО ,либо вообще без оного,в составе коалиций,в десятки раз превосходя в авиации,флоте,ракетном вооружении такой пример показывать можно!
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 22:37
      -1
      Цитата: bravo77
      в 90х сша показали пример дистанционных войн

      примеры в студию
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Вчера, 22:31
    0
    Главное, чтобы снаряды у ЧВК Вагнер за километр до окраины города снова не закончились.
    Агенты СБУ и ВСУ в Генштабе ВС РФ на все способны.

    Явно кроты врага заполонили коридоры Минобороны РФ - кому то во власти РФ, очень многим нужна вовсе не победа, а поражение Вагнера, причём сокрушительное в Артёмовске.
    А поражение Вагнера на Донбассе будет поражением России в этой войне.
    1. Комментарий был удален.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 22:34
    0
    Шаг за шагом... утилизируя упоротых бандерлогов и сочувствующих. Молодцы парни!
  6. sdivt
    sdivt Вчера, 22:49
    0
    После ухода последнего бойца ВСУ из Артёмовска ничего не мешает артиллерии ВСУ накрывать город огнём. Так что задержаться в городе - понести неоправданные потери
    Поэтому - только двигаться вперед, на хвосте у отступающих
  7. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 00:06
    0
    Если Пригожин примет "непростое" решение о выводе части своих подразделений из населенного пункта (хотя бы по причине отсутствия боеприпасов), то этот подконтрольный ВСУ "квадратный километраж" значительно увеличится и баталия за Артемовск продлится ещё надолго. Но, на фоне артемовских событий, многие почему - то забывают, что предстоят ещё сражения за Авдеевку, Марьинку и неперечётное число других населенных пунктов, в том числе и объявленных (в свое время) российскими.
  8. МоеИмя
    МоеИмя Сегодня, 00:07
    0
    Клево читать укропских комментаторов провокаторов. И странно что на это ведутся. Пригожин сказал потеряли более 90 человек за последнее время. А как передергивают укропы?. Они пишут в последнем бою погибло 90 человек. Последнее время -это не в последнем бою. И потеряли -не значит погибло. И потом всем известно, судя по сводкам, что укропы теряют по 500 человек в бахмуте каждый день. Это намного больше потерь вагнера. А что пишут укропы?- либо 1: 1, либо вообще 5:1 в пользу укрофашистов.
    Ну то есть лютый бред, но странно, что кто то ведется на это.