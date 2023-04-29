Куратор ЧВК «Вагнер»: под контролем противника в Артёмовске осталось менее 3 квадратных километров территории

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию в Артёмовске. По его словам, в течение дня бойцам курируемых им подразделений удалось взять под свой контроль ещё несколько улиц в западной части города. Суточное продвижение «вагнеров» в городской черте составило до 150 м. Это значение кому-то может показаться незначительным, но на самом деле в условиях плотной городской застройки при обсуждаемой теме нехватки боеприпасов это более чем достойный результат.По словам Евгения Пригожина, за противником в Артёмовске (Бахмуте) остаётся менее 3 кв. км территории. Это притом, что общая площадь города составляет около 42 кв. км.Нехватка боеприпасов у ЧВК приводит к необоснованным потерям. По словам Пригожина, «вагнера» потеряли за последнее время более 90 человек по указанной причине.При этом украинские военные, теряя квартал за кварталом, стараются не допустить того, чтобы под контролем российских сил оставались многоэтажные дома в западной части города. В связи с этим остатки гарнизона ВСУ в Бахмуте продолжают минировать те многоэтажки, которые пока ещё остаются под их контролем, но контроль над которыми они могут в любой момент потерять. Наши бойцы сообщают, что противник закладывает множество мин (чаще всего это десятки МОН) таким образом, что при подрыве здание буквально складывается. Противник опасается того, что российские войска при наличии оставшихся многоэтажек на западе города смогут использовать их как высоты для нанесения ударов по отступающим подразделениям ВСУ.