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Пресса США: Американская разведка сомневается в успехе планируемого контрнаступления ВСУ

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Пресса США: Американская разведка сомневается в успехе планируемого контрнаступления ВСУ

Запад подгоняет Украину, заставляя принять решение о начале контрнаступления как можно быстрее, в то же время сомневается, что ВСУ достигнет каких-либо серьезных успехов. Об этом пишет западная пресса.


Американская разведка сомневается в способности украинской армии выполнить задачи, о которых постоянно заявляет Зеленский. Прорвать глубоко эшелонированную оборону российской армии, подготовленную за несколько месяцев и "освободить" Крым у ВСУ вряд ли получится, все ограничится небольшими территориальными завоеваниями. Причин для этого американцы называют несколько, основными из которых являются неготовность украинских военных к проведению масштабной военной операции, большие потери и общая усталость. Многие западные СМИ обращают внимание, что ВСУ измотаны.

Просочившиеся оценки американской разведки показывают, что Украина вряд ли добьется чего-то большего, чем скромных территориальных завоеваний у окопавшихся российских войск

- пишет газета Times.

Кроме того, поставка западной военной техники, на которую делает ставку Киев, не является "палочкой-выручалочкой", за столь короткое время невозможно освоить ее в должной мере, как бы не заявляли на Украине об "уникальности" военнослужащих ВСУ, якобы способных научиться летать на западных истребителях за один месяц.

По мнению некоторых западных аналитики, начинать крупное контрнаступление без прикрытия авиации и ПВО является большим риском и может привести к проигрышу. С другой стороны, киевскому режиму уже деваться некуда, пришло время отрабатывать выданные ранее авансы.

Между тем, как считают многие российские эксперты, верить публикациям западной прессы о вероятной слабости ВСУ не нужно, это может быть элементом информационной компании, задачей которой является ввести в заблуждение командование российской армии.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:25
    0
    То,что написали про происходящее в Нашей Стране,можно бросить в урну.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:26
    0
    Верить западной прессе.
    А зеленку?
    А мы херсон вернем в российскую херсонскую обл?
    И отделить левый от прав берега днепра. Все коммуникации взорвать.
    И жить своим умом и на свой земле.
    Без арбитров - швейцарских гномов
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:32
    0
    как считают многие российские эксперты, верить публикациям западной прессы о вероятной слабости ВСУ не нужно, это может быть элементом информационной компании, задачей которой является ввести в заблуждение командование российской армии.
    Типа, наше командование пользуется информацией исключительно из западных газетёнок.
    Ну такие вот эксперДы.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:40
      0
      Цитата: Tagan
      как считают многие российские эксперты, верить публикациям западной прессы о вероятной слабости ВСУ не нужно,

      Хороши у нас эксперты, дожившие до седых волос и только сейчас,понявшие, что западной прессе верить нельзя.
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 06:34
    +1
    Цитата: антивирус
    Верить западной прессе.
    А зеленку?
    А мы херсон вернем в российскую херсонскую обл?
    И отделить левый от прав берега днепра. Все коммуникации взорвать.
    И жить своим умом и на свой земле.
    Без арбитров - швейцарских гномов

    есть ньюанс
    с правого берега днепра по территории рф будет постоянно прилетать
    натовцы - запускать стрижи со своей начинкой по стратегическим районам рф
    эта ситуация высосет из страны ресурсы быстрее чем афган из ссср
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:07
      +1
      Дело то не в нюонсе.А вкак правильно заметил форумчанин-"жить своим умом и без подсказок с вражьей стороны"
  5. Msi
    Msi Сегодня, 07:25
    0
    Между тем, как считают многие российские эксперты, верить публикациям западной прессы о вероятной слабости ВСУ не нужно, это может быть элементом информационной компании, задачей которой является ввести в заблуждение командование российской армии.
    ну если командование читает и доверяет Таймс, то да смысл публикации есть. А если собирает разведданные то...
  6. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 07:32
    +1
    Амерам чётко понимают, что в результате пусть и "неудачного" контрнаступления ВСУ - поляжет немало бойцов с двух сторон, плюс техники потрачено будет немало. Так что амерам всё норм при любом исходе.
  7. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 07:37
    +1
    Цитирую: "верить публикациям западной прессы о вероятной слабости ВСУ не нужно, это может быть элементом информационной компании, задачей которой является ввести в заблуждение командование российской армии" Стесняюсь спросить, неужели командование российской армии основывается в своих выводах на публикациях западной прессы?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:07
      +1
      неужели командование российской армии основывается в своих выводах на публикациях западной прессы?

      Вы не поверите, но нынче именно это называется модным словечком "аналитика". yes Не разведчиков же туда засылать, к партнёрам-то. lol
  8. Закиров Дамир
    Закиров Дамир Сегодня, 07:48
    0
    Запад подгоняет Украину, заставляя принять решение о начале контрнаступления как можно быстрее, в то же время сомневается, что ВСУ достигнет каких-либо серьезных успехов. Об этом пишет западная пресса.

    Сейчас основная цель Запада - это бросить части ВСУ в убойное контрнаступление. В такое, после поражения которого можно сменить несговорчивое и упертое руководство Украины на более адекватных. Сегодняшние идиоты вышли из под контроля!

    Основная задача Запада - это удержать за собой 20 оставшихся областей Украины, отдав 4 новые области с Крымом России и заключить мирный договор на этих позициях. Даже при условии не вступления Украины в НАТО.

    Далее, включить Украину в ЕС, удовлетворив наконец-то мечту идиотов. Потом, по всем стандартом НАТО, подготовить новую армию ВСУ в течении пары лет, оснастить и спустить заново на Россию.

    Страну полезных идиотов используют по полной - и по людским ресурсам в новой бойне против РФ через пару лет, и по территориальным приобретениям за выданные кредиты. Западные территории отдадут Польше, Венгрии и Румынии, а центр и причерноморье будет протекторатом англосаксов на границах России.
  9. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 07:52
    +1
    Надо понимать, что такая информация не для нашего генштаба, а для американского обывателя. В случае провала контрнаступления укров американское общественное мнение должно быть к нему готово. А плешивый Бидон скажет - все по плану не переживайте граждане. Так было задумано. Это наша очередная победа.
  10. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:04
    0
    Наверное паркетные лампасники тоже читают статьи американской разведки, раз не дают войскам нужное количество снарядов. Зачем, если всё и так хорошо будет?
  11. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 08:14
    0
    Летать-то не проблема. Взлёт-посадка и я смогу. А вот применение оружия... Да и приборы (горизонт) у них раком стоят.