Пресса США: Американская разведка сомневается в успехе планируемого контрнаступления ВСУ

Запад подгоняет Украину, заставляя принять решение о начале контрнаступления как можно быстрее, в то же время сомневается, что ВСУ достигнет каких-либо серьезных успехов. Об этом пишет западная пресса.
Американская разведка сомневается в способности украинской армии выполнить задачи, о которых постоянно заявляет Зеленский. Прорвать глубоко эшелонированную оборону российской армии, подготовленную за несколько месяцев и "освободить" Крым у ВСУ вряд ли получится, все ограничится небольшими территориальными завоеваниями. Причин для этого американцы называют несколько, основными из которых являются неготовность украинских военных к проведению масштабной военной операции, большие потери и общая усталость. Многие западные СМИ обращают внимание, что ВСУ измотаны.
Просочившиеся оценки американской разведки показывают, что Украина вряд ли добьется чего-то большего, чем скромных территориальных завоеваний у окопавшихся российских войск
- пишет газета Times.
Кроме того, поставка западной военной техники, на которую делает ставку Киев, не является "палочкой-выручалочкой", за столь короткое время невозможно освоить ее в должной мере, как бы не заявляли на Украине об "уникальности" военнослужащих ВСУ, якобы способных научиться летать на западных истребителях за один месяц.
По мнению некоторых западных аналитики, начинать крупное контрнаступление без прикрытия авиации и ПВО является большим риском и может привести к проигрышу. С другой стороны, киевскому режиму уже деваться некуда, пришло время отрабатывать выданные ранее авансы.
Между тем, как считают многие российские эксперты, верить публикациям западной прессы о вероятной слабости ВСУ не нужно, это может быть элементом информационной компании, задачей которой является ввести в заблуждение командование российской армии.