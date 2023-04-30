Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о подготовке Украины к полному переходу на американские истребители F-16

Несмотря на отказ США поставлять Украине боевые самолеты западного производства, в Киеве продолжают готовиться к принятию на вооружение истребителей F-16. Как заявляют в Воздушных силах ВСУ, в планах командования полный переход на американские самолеты.
Украинские генералы планируют полностью отказаться от советской техники и перейти на западные самолеты, основными среди которых рассматриваются американские F-16. Конечно же в перспективе, желательно ближайшей. Подготовка к переходу на новые самолеты уже ведется, определены несколько десятков украинских пилотов, которые пройдут обучение пилотированию американских истребителей. Как заявил спикер Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат, они готовы приступить к обучению в любой момент и ждут только команды.
Несколько десятков пилотов уже готовы к выезду
- заявил он добавив, что все отобранные пилоты знают английский язык и имеют опыт боев с российскими истребителями.
Кроме пилотов, в Киеве планируют отправить на обучение и офицеров боевого управления, которые будут руководить полетами, а также инженерно-технический состав. В общем, Украина готовится к полному переходу Воздушных сил на истребители F-16. Как ранее сообщалось, в Киеве считают американский истребитель некой "вундерваффе", способной перевернуть ход боевых действий в пользу ВСУ.
В настоящее время американцы разрешили поставить Украине истребители советского производства, в частности МиГ-29 из наличия польских и словацких ВВС, но это Киев не устраивает. Как уже заявлено, "устаревшие советские МиГи" не могут конкурировать с современными российскими истребителями линейки "Су". Даже фронтовые бомбардировщики "Су-34" превосходят их по своим характеристикам.
Так что в Киеве ждут поступления на вооружение американских F-16, которые "закроют" украинское небо для российской авиации.