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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о подготовке Украины к полному переходу на американские истребители F-16

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о подготовке Украины к полному переходу на американские истребители F-16

Несмотря на отказ США поставлять Украине боевые самолеты западного производства, в Киеве продолжают готовиться к принятию на вооружение истребителей F-16. Как заявляют в Воздушных силах ВСУ, в планах командования полный переход на американские самолеты.


Украинские генералы планируют полностью отказаться от советской техники и перейти на западные самолеты, основными среди которых рассматриваются американские F-16. Конечно же в перспективе, желательно ближайшей. Подготовка к переходу на новые самолеты уже ведется, определены несколько десятков украинских пилотов, которые пройдут обучение пилотированию американских истребителей. Как заявил спикер Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат, они готовы приступить к обучению в любой момент и ждут только команды.

Несколько десятков пилотов уже готовы к выезду

- заявил он добавив, что все отобранные пилоты знают английский язык и имеют опыт боев с российскими истребителями.

Кроме пилотов, в Киеве планируют отправить на обучение и офицеров боевого управления, которые будут руководить полетами, а также инженерно-технический состав. В общем, Украина готовится к полному переходу Воздушных сил на истребители F-16. Как ранее сообщалось, в Киеве считают американский истребитель некой "вундерваффе", способной перевернуть ход боевых действий в пользу ВСУ.

В настоящее время американцы разрешили поставить Украине истребители советского производства, в частности МиГ-29 из наличия польских и словацких ВВС, но это Киев не устраивает. Как уже заявлено, "устаревшие советские МиГи" не могут конкурировать с современными российскими истребителями линейки "Су". Даже фронтовые бомбардировщики "Су-34" превосходят их по своим характеристикам.

Так что в Киеве ждут поступления на вооружение американских F-16, которые "закроют" украинское небо для российской авиации.
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11 комментариев
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  1. PPD
    PPD Сегодня, 07:00
    +3
    в планах командования полный переход на американские самолеты.

    Планы США я так понимаю вообще не важны? wassat
    Ф 16 это я так понимаю начало.
    Дальше в планах ф 35, ф22 и в2?
    Ну и традиционное- 1)мало, не хватает и
    2) на халяву
    1. PN
      PN Сегодня, 07:15
      +2
      Американцы дадут и то, и это. Если только будут видеть, что у нас ПВО на исходе. В противном случае антиреклама им не нужна.
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 07:48
        0
        Ф 16 это я так понимаю начало.
        Дальше в планах ф 35, ф22 и в2?

        Нет

        Как показала практика, для ведения боевых действий против ВС России более чем достаточно западной боевой техники конца прошло века

        В данном случае - чтобы контролировать ситуацию в небе украине будет достаточно F-16 блок 50/52 (образца 1991 г.)

        Обозначение 50/52 означает двигатели от разных производителей Дженерал Электрик и Пратт-Уитни, идентичные по характеристикам. Пентагон поддерживает конкуренцию фирм и заказывает у обеих поровну

        Применение F-35 могло бы сократить потери и повысить эффективность ВВС украины, но на западе на жизни укропов всем плевать
        В противном случае антиреклама им не нужна.

        На сегодняшний момент таких примеров не наблюдалось. Каждый образец поставленной техники смог проявиться себя на поле боя, по своему предназначению
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:05
    +1
    Всё пролюбили потомки "шумеров" а теперь кто что даст и выделит, а главное что им самим не противно что они просто мясо и отношение к ним как к мясу.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:07
    0
    Если делать - то по-большому
    (Народная мудрость)

    А почему только на Ф-16. Надо сразу на Northrop Grumman B-21 Raider.
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:08
    +2
    А начиналось с Джавелинов... Они первыми должными переломить хоть войны.
    А после, даже очередность забыл.
    Байрактар, 777, Хаймарс, Леопард. И таких знаковых гаджетов наверное половину забыл.
    А ведь в Укре детей в честь них называют.
    Может американцам смешно просто. Мальчиков ф16 наверное называть начнут, или Фалконами...
    На самом деле противно читать такие новости.
    Банально денег на войну тянут.
    И это выклянчивание делается исключительно для американского обывателя....
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 07:57
      +2
      Байрактар, 777, Хаймарс, Леопард. И таких знаковых гаджетов наверное половину забыл.

      Джавелинами обстреливали колонны на марше

      Байрактары в условиях неразвернутого ПВО натворили дел

      Заработало ПВО - обе стороны отказались от применения авиации, патовая ситуация

      Хаймарс с обычными ракетами, бьющими на 70 км - уничтожили склады вблизи линии соприкосновения, предрешили судьбу Херсона



      Только самые глупые обыватели, смотрящие Арестовича, верили что какой то один тип вооружения может решить исход конфликта. Каждый образец вооружения имеет свою сферу применения. И как это не странно, каждый из западных образцов военной техники вовремя успел на «свою войну». В условиях когда он оказался наиболее эффективен и это имело значение
  5. Б-15
    Б-15 Сегодня, 07:12
    +1
    Американцы, как всегда, пытаются одним действием получить максимальный профит.
    Сейчас у них есть напряг с пополнением своих частей. А обученные пилоты, с опытом воздушных боёв, всегда пригодятся. За грин карту эти обучаемые с удовольствием переместятся за океан.
  6. Sancheas
    Sancheas Сегодня, 07:23
    +1
    имеют опыт боев с российскими истребителями.
    То есть, прыгали с парашутом)
  7. PASus
    PASus Сегодня, 08:06
    0
    Да чтоуж там, выруси-хохлики просите сразу ядерное оружие, клоун свалит, а всё недоразумение 404 с зомби населением в пепел.
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 08:06
    0
    Логика этой воны показывает, что дойдет время и до Ф-16. Для этого шумеры должны будут положить примерно 100 тысяч бойцов и начать отступать. Это будет отличным инфоповодом для штатов еще больше поднять градус поддержки укрофашистов и подкинуть более мощные виду вооружений, чтобы не дать конфликту завершиться.